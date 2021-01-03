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Ризеспор
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
1:0
8' Гол
Шкода Милан
28'
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
4
Талби
Монтассар
13
Кейбаши
Исмаил
8
Сантос
Фабрисио
23
Донса
Годфред
18
Самудио
Брайан
11
Торун
Тунай
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
1
Нордфельдт
Кристоффер
4
Кызылдаг
Арда
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
7
Фурман
Доминик
10
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
Ризеспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

8'
Шкода Милан
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.4
2. Шкода Милан 5 (1) 0.33
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.2
4. Сантос Фабрисио 1 0.07
5. Андраде Фернандо 1 0.07
6. Торун Тунай 1 0.07
7. Пехливан Ясин 1 0.07
8. Мериа Яссин 1 0.07
9. Михаляк Конрад 1 0.07
10. Мелняк Дарио 0 0
11. Дурак Абдулла 0 0
12. Дилавер Эмир 0 0
13. Йованчич Душан 0 0
14. Самудио Брайан 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.27
2. Оздемир Берат 3 0.2
3. Йилмаз Сефа 2 0.13
4. Йилдырым Мурат 1 0.07
5. Станку Богдан 1 0.07
6. Анжело Диего 1 0.07
7. Кызылдаг Арда 1 0.07
8. Фурман Доминик 0 0
9. Айте Флойд 0 0
10. Сио Жованни 0 0
11. Полома Пьер-Ив 0 0
12. Артан Омюрджан 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 4 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Болдрин Фернандо 2 1
4. Донса Годфред 3 0
5. Сантос Фабрисио 3 0
6. Торун Тунай 2 0
7. Дурак Абдулла 2 0
8. Дилавер Эмир 2 0
9. Мелняк Дарио 2 0
10. Мериа Яссин 2 0
11. Реми Лоик 1 0
12. Кейбаши Исмаил 1 0
13. Эрдоган Доган 1 0
14. Самудио Брайан 1 0
15. Андраде Фернандо 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 5 0
2. Полома Пьер-Ив 4 0
3. Йилдырым Мурат 3 0
4. Сио Жованни 3 0
5. Кандеяш Даниэл 2 0
6. Йилмаз Сефа 2 0
7. Кызылдаг Арда 2 0
8. Йоханссон Маттиас 0 1
9. Алтыпармак Гёкхан 0 1
10. Нордфельдт Кристоффер 1 0
11. Туре Зарго 1 0
12. Анжело Диего 1 0
13. Дикмен Сонер 1 0
14. Оздемир Берат 1 0
15. Артан Омюрджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Генчлербирлиги 23.08% (3) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор
Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор
Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
Ризеспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:3 Ризеспор Суперлига Генчлербирлиги 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 4:1 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 15 9 3 3 25 - 10 30
2. Аланьяспор Заявка 16 9 3 4 27 - 12 30
3. Бешикташ Заявка 14 9 1 4 29 - 19 28
4. Газишехир Газиантеп Заявка 15 7 7 1 28 - 17 28
5. Хатайспор Заявка 15 8 3 4 22 - 17 27
6. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7. Ризеспор 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
9. Малатьяспор Заявка 15 5 5 5 19 - 20 20
10. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
11. Коньяспор Заявка 15 5 4 6 19 - 16 19
12. Касымпаша Заявка 15 5 4 6 18 - 23 19
13. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
14. Сивасспор Заявка 15 4 6 5 15 - 18 18
15. Антальяспор Заявка 16 4 6 6 15 - 24 18
16. Истанбул Башакшехир Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
17. Анкарагюджю Заявка 15 4 3 8 19 - 23 15
18. Генчлербирлиги 0:1 Заявка 15 4 3 8 14 - 24 15
19. Денизлиспор Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
20. Эрзурумспор Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
21. Кайсериспор Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4. Бешикташ Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
5. Ризеспор 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 13 16
6. Газишехир Газиантеп Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
7. Галатасарай Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
8. Малатьяспор Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
10. Антальяспор Заявка 8 4 1 3 8 - 11 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Анкарагюджю Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
15. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
16. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
17. Генчлербирлиги 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
18. Сивасспор Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
19. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Газишехир Газиантеп Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Сивасспор Заявка 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Хатайспор Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
7. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
8. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
9. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10. Коньяспор Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Истанбул Башакшехир Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Ризеспор 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
15. Генчлербирлиги 0:1 Заявка 8 2 0 6 5 - 12 6
16. Малатьяспор Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Анкарагюджю Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Антальяспор Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шкода Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Генчлербирлиги
2.28
3.53
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.53 3.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.08 3.35 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.40 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.10 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Генчлербирлиги», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.55 1.27 2.75 1.45 1.83 1.91 1.50 2.60 1.34 3.10 1.12 5.80
8.60 1.03 8.10 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.91 1.99 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.00
7.50 1.08 6.10 1.12 2.85 1.42 2.18 1.68 2.10 1.74 1.65 2.22 1.70 2.15 1.31 3.35 1.23 4.05 1.08 7.77 1.07 8.40 1.01 11.00 1.01 12.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.09 6.40
2.83 1.43 1.94 1.86 1.43 2.83 1.14 5.60 1.10 6.90
2.50 1.53 1.62 2.27 1.30 3.50 1.07 8.40 1.05 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.70 1.40 1.72 2.09 1.19 4.50
3.76 1.27 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.65 1.47 1.67 2.11 1.25 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.35 1.29
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