Ризеспор
1:1
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Генчлербирлиги
1:0
8' ГолШкода Милан
38' Желтая карточкаМериа Яссин
38' Желтая карточкаЙилмаз Сефа
41' Желтая карточкаАндраде Фернандо
45' Желтая карточкаТалби Монтассар
55' Желтая карточкаЙилдырым Мурат
62' Желтая карточкаКызылдаг Арда
1:1
64' ГолДикмен Сонер
71' Желтая карточкаТорун Тунай
76' Желтая карточкаАй Селим
89' Желтая карточкаТуре Зарго
90' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
25
Аккан
Гёкхан
80
Мериа
Яссин
11
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
15
Туре
Зарго
10
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Batuhan Ucan
-
-
22 Kadir Kira
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
8'
1:0
38'
38'
41'
45'
55'
62'
64'
1:1
71'
76'
89'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.4
|2.
|Шкода Милан
|5 (1)
|0.33
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.2
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.07
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.07
|6.
|Торун Тунай
|1
|0.07
|7.
|Пехливан Ясин
|1
|0.07
|8.
|Мериа Яссин
|1
|0.07
|9.
|Михаляк Конрад
|1
|0.07
|10.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|11.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|12.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|13.
|Йованчич Душан
|0
|0
|14.
|Самудио Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.27
|2.
|Оздемир Берат
|3
|0.2
|3.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.13
|4.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.07
|5.
|Станку Богдан
|1
|0.07
|6.
|Анжело Диего
|1
|0.07
|7.
|Дикмен Сонер
|1
|0.07
|8.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.07
|9.
|Фурман Доминик
|0
|0
|10.
|Айте Флойд
|0
|0
|11.
|Сио Жованни
|0
|0
|12.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|13.
|Артан Омюрджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|4
|1
|2.
|Морозюк Николай
|4
|0
|3.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|4.
|Торун Тунай
|3
|0
|5.
|Донса Годфред
|3
|0
|6.
|Мериа Яссин
|3
|0
|7.
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|8.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|9.
|Дилавер Эмир
|2
|0
|10.
|Мелняк Дарио
|2
|0
|11.
|Андраде Фернандо
|2
|0
|12.
|Реми Лоик
|1
|0
|13.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|14.
|Ай Селим
|1
|0
|15.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|16.
|Талби Монтассар
|1
|0
|17.
|Самудио Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полома Пьер-Ив
|5
|0
|2.
|Да Мотта Роберт
|5
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|4
|0
|4.
|Сио Жованни
|3
|0
|5.
|Йилмаз Сефа
|3
|0
|6.
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|7.
|Туре Зарго
|2
|0
|8.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0
|9.
|Йоханссон Маттиас
|0
|1
|10.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|11.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|12.
|Анжело Диего
|1
|0
|13.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|14.
|Оздемир Берат
|1
|0
|15.
|Артан Омюрджан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|Генчлербирлиги
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор
Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =4 -10Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор
Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 10
|30
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 12
|30
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|29 - 19
|28
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 17
|28
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 17
|27
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 23
|20
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 16
|19
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 23
|19
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 18
|18
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 24
|18
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|19 - 23
|15
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|21.
|Кайсериспор
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|6.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 11
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|20.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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