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Ризеспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
1:0
8' Гол
Шкода Милан
38' Желтая карточка
Мериа Яссин
38' Желтая карточка
Йилмаз Сефа
41' Желтая карточка
Андраде Фернандо
45' Желтая карточка
Талби Монтассар
55' Желтая карточка
Йилдырым Мурат
62' Желтая карточка
Кызылдаг Арда
1:1
64' Гол
Дикмен Сонер
71' Желтая карточка
Торун Тунай
76' Желтая карточка
Ай Селим
89' Желтая карточка
Туре Зарго
90' Желтая карточка
Полома Пьер-Ив
90'+6
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
4
Талби
Монтассар
13
Кейбаши
Исмаил
8
Сантос
Фабрисио
23
Донса
Годфред
18
Самудио
Брайан
11
Торун
Тунай
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
1
Нордфельдт
Кристоффер
4
Кызылдаг
Арда
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
7
Фурман
Доминик
10
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
Ризеспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

8'
Шкода Милан
1:0
38'
Мериа Яссин
 
38'
 
Йилмаз Сефа
41'
Андраде Фернандо
 
45'
Талби Монтассар
 
46'
 
Беришбек Рахметулла
Анжело Диего
46'
 
Йилдырым Мурат
Фурман Доминик
46'
 
Чеченоглу Мустафа
Сио Жованни
55'
 
Йилдырым Мурат
62'
 
Кызылдаг Арда
64'
1:1
Дикмен Сонер
71'
Торун Тунай
 
76'
Ай Селим
 
77'
Рюзгар Кемаль
Донса Годфред
 
79'
 
Каракаш Илькер
Йилмаз Сефа
82'
Михаляк Конрад
Андраде Фернандо
 
82'
Коч Алберк
Кейбаши Исмаил
 
89'
 
Туре Зарго
90'
 
Полома Пьер-Ив
90'
 
Сейхан Мустафа
Дикмен Сонер

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.4
2. Шкода Милан 5 (1) 0.33
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.2
4. Сантос Фабрисио 1 0.07
5. Андраде Фернандо 1 0.07
6. Торун Тунай 1 0.07
7. Пехливан Ясин 1 0.07
8. Мериа Яссин 1 0.07
9. Михаляк Конрад 1 0.07
10. Мелняк Дарио 0 0
11. Дурак Абдулла 0 0
12. Дилавер Эмир 0 0
13. Йованчич Душан 0 0
14. Самудио Брайан 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.27
2. Оздемир Берат 3 0.2
3. Йилмаз Сефа 2 0.13
4. Йилдырым Мурат 1 0.07
5. Станку Богдан 1 0.07
6. Анжело Диего 1 0.07
7. Дикмен Сонер 1 0.07
8. Кызылдаг Арда 1 0.07
9. Фурман Доминик 0 0
10. Айте Флойд 0 0
11. Сио Жованни 0 0
12. Полома Пьер-Ив 0 0
13. Артан Омюрджан 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 4 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Болдрин Фернандо 2 1
4. Торун Тунай 3 0
5. Донса Годфред 3 0
6. Мериа Яссин 3 0
7. Сантос Фабрисио 3 0
8. Дурак Абдулла 2 0
9. Дилавер Эмир 2 0
10. Мелняк Дарио 2 0
11. Андраде Фернандо 2 0
12. Реми Лоик 1 0
13. Кейбаши Исмаил 1 0
14. Ай Селим 1 0
15. Эрдоган Доган 1 0
16. Талби Монтассар 1 0
17. Самудио Брайан 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Полома Пьер-Ив 5 0
2. Да Мотта Роберт 5 0
3. Йилдырым Мурат 4 0
4. Сио Жованни 3 0
5. Йилмаз Сефа 3 0
6. Кызылдаг Арда 3 0
7. Туре Зарго 2 0
8. Кандеяш Даниэл 2 0
9. Йоханссон Маттиас 0 1
10. Алтыпармак Гёкхан 0 1
11. Нордфельдт Кристоффер 1 0
12. Анжело Диего 1 0
13. Дикмен Сонер 1 0
14. Оздемир Берат 1 0
15. Артан Омюрджан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 20% (4)
 Генчлербирлиги 21.43% (3) 0 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор
Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор
Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига
Ризеспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:3 Ризеспор Суперлига Генчлербирлиги 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 4:1 Ризеспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 15 9 3 3 25 - 10 30
2. Аланьяспор Заявка 16 9 3 4 27 - 12 30
3. Бешикташ Заявка 14 9 1 4 29 - 19 28
4. Газишехир Газиантеп Заявка 15 7 7 1 28 - 17 28
5. Хатайспор Заявка 15 8 3 4 22 - 17 27
6. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
8. Малатьяспор Заявка 15 5 5 5 19 - 20 20
9. Ризеспор Заявка 15 5 5 5 21 - 23 20
10. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
11. Коньяспор Заявка 15 5 4 6 19 - 16 19
12. Касымпаша Заявка 15 5 4 6 18 - 23 19
13. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
14. Сивасспор Заявка 15 4 6 5 15 - 18 18
15. Антальяспор Заявка 16 4 6 6 15 - 24 18
16. Истанбул Башакшехир Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
17. Генчлербирлиги Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
18. Анкарагюджю Заявка 15 4 3 8 19 - 23 15
19. Денизлиспор Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
20. Эрзурумспор Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
21. Кайсериспор Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
4. Бешикташ Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
5. Газишехир Газиантеп Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
6. Галатасарай Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7. Малатьяспор Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
8. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
9. Ризеспор Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
10. Антальяспор Заявка 8 4 1 3 8 - 11 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Анкарагюджю Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
15. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
16. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
17. Генчлербирлиги Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
18. Сивасспор Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
19. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Газишехир Газиантеп Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Сивасспор Заявка 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Хатайспор Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
7. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
8. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
9. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10. Коньяспор Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Генчлербирлиги Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Истанбул Башакшехир Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
15. Ризеспор Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
16. Малатьяспор Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Анкарагюджю Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Антальяспор Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Талби Монтассар получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Андраде Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Йилмаз Сефа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Мериа Яссин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Шкода Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 1.27 12.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.08 3.35 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.40 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.22 13.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генчлербирлиги» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Генчлербирлиги», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.55 1.27 2.75 1.45 1.83 1.91 1.50 2.60 1.34 3.10 1.12 5.80
8.60 1.03 8.10 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.91 1.99 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.65 1.01 10.00
7.50 1.08 6.10 1.12 4.05 1.23 2.85 1.22 2.10 1.74 1.22 4.20 1.70 2.15 1.53 2.50 1.25 3.90 1.05 9.50 1.04 10.00 1.01 13.00 1.01 13.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.09 6.40
2.83 1.43 1.94 1.86 1.43 2.83 1.14 5.60 1.10 6.90
2.50 1.53 1.62 2.27 1.58 2.35 1.07 8.40 1.07 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.70 1.40 1.72 2.09 1.19 4.50
3.76 1.27 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
2.65 1.47 1.67 2.11 1.25 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.35 1.29
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