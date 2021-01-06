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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Барселона
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
18
Де
Маркос
Оскар
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
16
Гонсалес
Педро
7
Гризманн
Антуан
Атлетик Б
4-4-1-1
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 3 (1) 0.18
2. Муньяин Икер 3 0.18
3. Капа Андер 2 0.12
4. Беренгер Алекс 2 0.12
5. Лопес Унаи 2 0.12
6. Вильялибре Асьер 2 0.12
7. Нуньес Унай 1 0.06
8. Сансет Ойян 1 0.06
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.06
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.06
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Де Маркос Оскар 0 0
14. Гарсия Дани 0 0
15. Весга Микель 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 7 (2) 0.44
2. Фати Ансу 4 0.25
3. Гризманн Антуан 3 0.19
4. Коутиньо Филиппе 2 0.13
5. Де Йонг Френки 2 0.13
6. Брайтвайт Мартин 2 0.13
7. Дембеле Усман 2 0.13
8. Альба Жорди 1 0.06
9. Роберто Серхи 1 0.06
10. Гонсалес Педро 1 0.06
11. Ленгле Клеман 1 0.06
12. Араухо Рональд 1 0.06
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
15. Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 6 0
2. Гарсия Рауль 4 1
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Юри Берчиче 3 0
6. Капа Андер 3 0
7. Весга Микель 3 0
8. Нуньес Унай 3 0
9. Гарсия Дани 2 0
10. Кодро Кенан 2 0
11. Беренгер Алекс 2 0
12. Морсильо Хон 2 0
13. Венседор Унай 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 5 1
2. Альба Жорди 5 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Пьянич Миралем 1 0
8. Брайтвайт Мартин 1 0
9. Гризманн Антуан 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 5.56% (1) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 44.44% (8)
 Барселона 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б
Барселона Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера
Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 2:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Барселона Заявка 16 8 4 4 30 - 15 28
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Барселона Заявка 7 3 1 3 9 - 5 10
8. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Атлетик Б 2.2% (3)
    X 17.4% (24)
    Барселона 80.4% (111)
    Все прогнозы
    1.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Барселона
    6.00
    4.60
    1.59
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.85 4.35 1.57
    Бонус: 10 000 ₽ 5.80 4.60 1.58
    Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.50 1.56
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.50 1.58
      5.87 4.43 1.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.30 1.06 4.60 1.20 3.05 1.39 2.29 1.63 1.81 2.01 1.52 2.55 1.20 4.30 1.21 4.50 1.07 8.40
    12.00 1.00 11.75 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.40 1.64 1.83 1.97 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
    17.00 1.01 11.50 1.02 4.50 1.18 3.80 1.27 2.37 1.63 2.11 1.78 1.86 2.01 1.53 2.50 1.27 3.75 1.21 4.40 1.07 7.20 1.06 7.80 1.01 13.50
    5.11 1.20 3.24 1.39 2.81 1.48 2.41 1.63 2.15 1.77 1.88 2.02 1.68 2.30 1.56 2.58 1.21 4.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.28 1.58 1.55 2.36 1.14 5.20
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
    2.18 1.68 1.53 2.50 1.19 4.70
    3.39 1.36 2.96 1.45 2.33 1.67 1.80 2.13 1.56 2.57 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.16 2.80 1.41 1.93 1.81 1.27 3.55
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.68
    3.45 1.28 1.99 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.06
    1.64 2.18
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Атлетик Б - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Барселона

    Исход игры
    Атлетик Б
    2.2% (3)
    Ничья
    17.4% (24)
    Барселона
    80.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.56% (81)
    Меньше
    40.44% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (102)
    Нет
    25% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    47.1% (65)
    1:1 Ничья
    15.2% (21)
    0:1 Барселона
    11.6% (16)
    0:2 Барселона
    10.1% (14)
    1:3 Барселона
    9.4% (13)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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