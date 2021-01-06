Денизлиспор
0:1
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Кайсериспор
0:1
21' ГолЭнрике Педро
33' Желтая карточкаАлибек Денис
34' Желтая карточкаОзкал Мухаммет
34' Желтая карточкаЭнрике Педро
54' Желтая карточкаАка Яу
61' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
72' Желтая карточкаАврамовски Даниэль
86' Желтая карточкаАлемдар Доган
90' Желтая карточкаКоркмаз Нуреттин
76
Оздемир
Озер
20
Нияз
Реджеп
18
Квржич
Зоран
21
Бехич
Азиз
89
Ака
Яу
25
Леннон
Аарон
10
Энрике
Педро
77
Алибек
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Оздемир ОзерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
65 Mert Sarikus
-
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бехич АзизЗащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Челик МугдатПолузащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Депе ИлханПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айябаба Самет
Ход матча
21'
0:1
33'
34'
34'
54'
61'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|7 (1)
|0.44
|2.
|Нияз Реджеп
|2
|0.13
|3.
|Мешанович Мурис
|2
|0.13
|4.
|Сако Хади
|1
|0.06
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.06
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.06
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.06
|8.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.06
|9.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|10.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.25
|2.
|Канга Вилфрид
|2
|0.13
|3.
|Кампаньяро Густаво
|1
|0.06
|4.
|Парлак Илхан
|1
|0.06
|5.
|Квржич Зоран
|1
|0.06
|6.
|Леннон Аарон
|0
|0
|7.
|Бехич Азиз
|0
|0
|8.
|Субаши Ясир
|0
|0
|9.
|Демир Эмре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|5
|1
|2.
|Сако Хади
|3
|1
|3.
|Бакалорц Марвин
|4
|0
|4.
|Родальега Уго
|3
|0
|5.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|6.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|7.
|Бергдич Закария
|3
|0
|8.
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|9.
|Лопеш Тьягу
|2
|0
|10.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|11.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|12.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|13.
|Сагаль Анхело
|1
|0
|14.
|Оздемир Озер
|1
|0
|15.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|5
|1
|2.
|Леннон Аарон
|3
|1
|3.
|Челик Мугдат
|2
|1
|4.
|Бехич Азиз
|3
|0
|5.
|Кампаньяро Густаво
|3
|0
|6.
|Коловециос Димитрис
|3
|0
|7.
|Ака Яу
|3
|0
|8.
|Лопеш Мигел
|1
|1
|9.
|Алибек Денис
|2
|0
|10.
|Квржич Зоран
|2
|0
|11.
|Сэпунару Кристиан
|0
|1
|12.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0
|13.
|Депе Илхан
|1
|0
|14.
|Лунг Силвиу
|1
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|1
|0
|16.
|Аджар Хасан
|1
|0
|17.
|Аврамовски Даниэль
|1
|0
|18.
|Чапар Огузхан
|1
|0
|19.
|Субаши Ясир
|1
|0
|20.
|Алемдар Доган
|1
|0
|21.
|Демир Эмре
|1
|0
|22.
|Коркмаз Нуреттин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Кайсериспор
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор
Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Кайсериспор 0:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор
Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 3:3 Хекимоглу Трабзон Галатасарай 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор Кайсериспор 5:0 Йомраспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 19
|31
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|30 - 17
|31
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 12
|30
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 14
|30
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 20
|29
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 20
|23
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 19
|22
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 23
|20
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 20
|19
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 24
|18
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 25
|15
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 21
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 4
|16
|6.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 11
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 15
|15
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 18
|8
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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