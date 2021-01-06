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Денизлиспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Кайсериспор
0'
0:1
21' Гол
Энрике Педро
33' Желтая карточка
Алибек Денис
34' Желтая карточка
Озкал Мухаммет
34' Желтая карточка
Энрике Педро
54' Желтая карточка
Ака Яу
61' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
72' Желтая карточка
Аврамовски Даниэль
86' Желтая карточка
Алемдар Доган
90' Желтая карточка
Коркмаз Нуреттин
90'+5
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
3
Озкал
Мухаммет
21
Бергдич
Закария
6
Бакалорц
Марвин
76
Оздемир
Озер
11
Мешанович
Мурис
20
Нияз
Реджеп
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
16
Алемдар
Доган
18
Квржич
Зоран
22
Сэпунару
Кристиан
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
89
Ака
Яу
88
Кампаньяро
Густаво
25
Леннон
Аарон
96
Аврамовски
Даниэль
10
Энрике
Педро
77
Алибек
Денис
Денизлиспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

Ход матча

21'
0:1
Энрике Педро
(Леннон Аарон)
33'
 
Алибек Денис
34'
Озкал Мухаммет
 
34'
 
Энрике Педро
46'
Доссеви Матьё
Оздемир Озер
 
54'
 
Ака Яу
61'
Фабиано Лейсманн
 
72'
 
Аврамовски Даниэль
72'
Сако Хади
Бакалорц Марвин
 
75'
 
Фернандеш Мануэл
Аврамовски Даниэль
82'
 
Канга Вилфрид
Алибек Денис
86'
 
Алемдар Доган
90'
 
Коркмаз Нуреттин
Леннон Аарон
90'
 
Парлак Илхан
Энрике Педро
90'
 
Коркмаз Нуреттин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 7 (1) 0.44
2. Нияз Реджеп 2 0.13
3. Мешанович Мурис 2 0.13
4. Сако Хади 1 0.06
5. Оздемир Озер 1 0.06
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.06
7. Суботич Невен 1 0.06
8. Йылмаз Огуз 1 0.06
9. Сагаль Анхело 0 0
10. Лопеш Тьягу 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Педро 4 (2) 0.25
2. Канга Вилфрид 2 0.13
3. Кампаньяро Густаво 1 0.06
4. Парлак Илхан 1 0.06
5. Квржич Зоран 1 0.06
6. Леннон Аарон 0 0
7. Бехич Азиз 0 0
8. Субаши Ясир 0 0
9. Демир Эмре 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 5 1
2. Сако Хади 3 1
3. Бакалорц Марвин 4 0
4. Родальега Уго 3 0
5. Мешанович Мурис 3 0
6. Юмлу Мустафа 3 0
7. Бергдич Закария 3 0
8. Фабиано Лейсманн 3 0
9. Лопеш Тьягу 2 0
10. Йылмаз Огуз 2 0
11. Нияз Реджеп 1 0
12. Гёнен Дженк 1 0
13. Сагаль Анхело 1 0
14. Оздемир Озер 1 0
15. Озкал Мухаммет 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 5 1
2. Леннон Аарон 3 1
3. Челик Мугдат 2 1
4. Бехич Азиз 3 0
5. Кампаньяро Густаво 3 0
6. Коловециос Димитрис 3 0
7. Ака Яу 3 0
8. Лопеш Мигел 1 1
9. Алибек Денис 2 0
10. Квржич Зоран 2 0
11. Сэпунару Кристиан 0 1
12. Фернандеш Мануэл 1 0
13. Депе Илхан 1 0
14. Лунг Силвиу 1 0
15. Аттама Джозеф 1 0
16. Аджар Хасан 1 0
17. Аврамовски Даниэль 1 0
18. Чапар Огузхан 1 0
19. Субаши Ясир 1 0
20. Алемдар Доган 1 0
21. Демир Эмре 1 0
22. Коркмаз Нуреттин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Кайсериспор 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор
Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Кайсериспор 0:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор
Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 3:3 Хекимоглу Трабзон Галатасарай 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор Кайсериспор 5:0 Йомраспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Газиантепспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:3 Кайсериспор Первая лига Турции Кайсериспор 3:0 Денизлиспор Турецкая первая лига
Денизлиспор 1:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 3:0 Денизлиспор Суперлига Кайсериспор 2:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 15 10 1 4 31 - 19 31
2. Газишехир Газиантеп Заявка 16 8 7 1 30 - 17 31
3. Аланьяспор Заявка 16 9 3 4 27 - 12 30
4. Галатасарай Заявка 16 9 3 4 28 - 14 30
5. Фенербахче Заявка 15 9 2 4 30 - 20 29
6. Хатайспор Заявка 15 8 3 4 22 - 17 27
7. Трабзонспор Заявка 16 6 5 5 18 - 20 23
8. Коньяспор Заявка 16 6 4 6 23 - 19 22
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
10. Малатьяспор Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
11. Ризеспор Заявка 15 5 5 5 21 - 23 20
12. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
13. Касымпаша Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
14. Сивасспор Заявка 16 4 7 5 17 - 20 19
15. Антальяспор Заявка 16 4 6 6 15 - 24 18
16. Истанбул Башакшехир Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
17. Генчлербирлиги Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
18. Анкарагюджю Заявка 16 4 3 9 19 - 25 15
19. Кайсериспор Заявка 16 3 4 9 10 - 21 13
20. Денизлиспор Заявка 16 3 4 9 16 - 27 13
21. Эрзурумспор Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Газишехир Газиантеп Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
4. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
5. Бешикташ Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
6. Галатасарай Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7. Малатьяспор Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8. Коньяспор Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
9. Ризеспор Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
10. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
11. Антальяспор Заявка 8 4 1 3 8 - 11 13
12. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Анкарагюджю Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
15. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
16. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
17. Генчлербирлиги Заявка 7 2 3 2 9 - 12 9
18. Сивасспор Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
19. Денизлиспор Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
20. Кайсериспор Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
2. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
3. Бешикташ Заявка 8 5 0 3 16 - 15 15
4. Газишехир Газиантеп Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
6. Сивасспор Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
7. Хатайспор Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
8. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
9. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10. Коньяспор Заявка 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Кайсериспор Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Денизлиспор Заявка 8 2 2 4 12 - 18 8
13. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
14. Генчлербирлиги Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
15. Истанбул Башакшехир Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
16. Ризеспор Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Малатьяспор Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
18. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
19. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Антальяспор Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Энрике Педро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Muhammet Ozkal получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Алибек Денис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Энрике Педро бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 6.50 1.16
Бонус: 10 000 ₽ 2.11 3.35 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.58 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 83.00 7.77 1.10
  13.82 4.20 1.34

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Кайсериспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.00 1.06 3.60 1.26 2.80 1.41 1.89 1.85 1.51 2.45 1.35 3.05 1.12 5.60 1.06 8.00
9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75 1.08 6.20 1.01 10.50
10.50 1.03 8.60 1.07 1.22 4.20 1.53 2.50 2.12 1.72 1.25 3.90 1.72 2.12 1.05 9.50 2.11 1.73 1.04 10.00 1.07 8.40 1.06 8.80 1.01 8.40 1.01 9.50 1.05 19.50 1.04 9.00 0.00 14.50
2.11 1.76 1.74 2.15 1.35 3.26 2.06 1.81 1.73 2.16 1.51 2.63 1.39 3.05 1.68 2.24 1.53 2.56 1.16 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
3.00 1.38 1.90 1.90 1.77 2.04 1.11 4.44 1.11 6.50
2.60 1.51 2.13 1.74 1.65 2.26 1.42 2.90 1.54 2.50 1.31 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.55 1.48 1.73 2.03 1.20 4.30
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
2.85 1.39 1.73 2.04 1.31 3.25 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.07
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.45 1.29
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