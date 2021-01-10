Гайя слева обыгрался с Черышевым и сделал пас в штрафную площадь на Макси Гомеса. Нападающий "Валенсии" удачно прострелить в центр не смог.

"Валенсия" в стартовые минуты встречи интереснее смотрится впереди, но это пока никоим образом не сказывается на создании опасных моментов.

Вайссман покатил мяч направо на Жоту, который с линии штрафной площади пробил в ближний угол. Хауме Доменек сложился и забрал мяч в руки.

Корреа справа прострелил в центр штрафной площади, где Черышев с разворота с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Масип в прыжке мяч в руки забрал.

Роке Меса слева вывел к воротам Вилью, который из пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

11' Васс прошёл справа вперёд и перевёл мяч налево на Макси Гомеса, который с линии штрафной площади пробил по центру ворот. Масип уверенно сыграл руками.

10' Васс исполнил перевод налево на Гайя, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

9' Ли Кан Ин с линии штрафной площади пробил чуть выше перекладины из офсайда.

8' Корреа справа сделал заброс вперёд на Макси Гомеса, который не смог удачно сделать скидку на Солера.

7' Солер в центре поля ударил по ногам Кике Переса.

6' Гайя слева навесил к воротам. Васс на дальней штанге не попал ногой по мячу.

5' Подача Луиса Переза справа к дальней штанге получилась сильной. Партнёры догнать мяч не смогли.

4' Роке Меса слева ворвался в штрафную площадь и пробил в сетку ворот с внешней стороны.

3' Васс справа прострелил к воротам. Черышев пропустил мяч налево на Гайя, который пробил в защитника.

2' "Вальядолид" играет в полосатых бело-си них футболках и белых трусах, "Валенсия" - в оранжевых футболках и чёрных трусах.