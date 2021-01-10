  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Валенсия
0' 19'
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
17
Роке
Меса
20
Сан
Эметерио
Феде
40
Жота
Серран
8
Перес
Кике
19
Вилья
Тони
9
Вайссман
Шон
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
Вальядолид
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.17
2. Андре Маркос 3 0.17
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.11
4. Оскар Плано 1 0.06
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.06
6. Мичел Мигель 1 0.06
7. Жота Серран 1 0.06
8. Бруно Гонсалес 1 0.06
9. Вилья Тони 1 0.06
10. Карнеро Рауль 1 0.06
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.06
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.28
2. Макси Гомес 5 0.28
3. Вальехо Ману 4 0.22
4. Гамейро Кевин 1 0.06
5. Васс Даниэль 1 0.06
6. Габриэль Паулиста 1 0.06
7. Лато Тони 1 0.06
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
9. Дьякаби Муктар 1 0.06
10. Муса Юнус 1 0.06
11. Гильямон Уго 1 0.06
12. Ли Кан Ин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 4 0
2. Алькарас Рубен 4 0
3. Хоакин Фернандес 4 0
4. Роке Меса 3 0
5. Сан Эметерио Феде 3 0
6. Начо Мартинес 1 1
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Эль-Ямик Джавад 2 0
9. Карнеро Рауль 2 0
10. Луис Перез 1 0
11. Орельяна Фабиан 1 0
12. Масип Хорди 1 0
13. Мичел Мигель 1 0
14. Эрвиас Пабло 1 0
15. Жота Серран 1 0
16. Янко Саиди 1 0
17. Вилья Тони 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 4 0
3. Макси Гомес 4 0
4. Джейсон 2 1
5. Корреа Тьерри 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Рачич Урош 3 0
8. Гуэдеш Гонсалу 1 1
9. Черышев Денис 2 0
10. Гайя Хосе 2 0
11. Солер Карлос 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Санчес Алехандро 1 0
17. Эскьердо Висенте 1 0
18. Муса Юнус 1 0
19. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 31.25% (5) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Валенсия 4.55% (1) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона
Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья
Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Валенсия 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Валенсия Ла Лига Вальядолид 0:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 17 7 3 7 19 - 29 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
10. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
11. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
12. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
14. Вальядолид 0:0 Заявка 18 4 7 7 16 - 24 19
15. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Валенсия 0:0 Заявка 18 3 8 7 23 - 25 17
18. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
19. Осасуна Заявка 17 3 6 8 15 - 25 15
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 9 5 2 2 14 - 13 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия 0:0 Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 13 10
16. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
19. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
20. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Валенсия 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 12 7
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    18'
    Роке Меса слева вывел к воротам Вилью, который из пределов штрафной площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    17'
    Корреа справа прострелил в центр штрафной площади, где Черышев с разворота с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол. Масип в прыжке мяч в руки забрал.
  • 16'
    Вайссман покатил мяч направо на Жоту, который с линии штрафной площади пробил в ближний угол. Хауме Доменек сложился и забрал мяч в руки.
  • 14'
    "Валенсия" в стартовые минуты встречи интереснее смотрится впереди, но это пока никоим образом не сказывается на создании опасных моментов.
  • 12'
    Гайя слева обыгрался с Черышевым и сделал пас в штрафную площадь на Макси Гомеса. Нападающий "Валенсии" удачно прострелить в центр не смог.
  • 11'
    Васс прошёл справа вперёд и перевёл мяч налево на Макси Гомеса, который с линии штрафной площади пробил по центру ворот. Масип уверенно сыграл руками.
  • 10'
    Васс исполнил перевод налево на Гайя, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Офсайд
    9'
    Ли Кан Ин с линии штрафной площади пробил чуть выше перекладины из офсайда.
  • 8'
    Корреа справа сделал заброс вперёд на Макси Гомеса, который не смог удачно сделать скидку на Солера.
  • Фол, нарушение
    7'
    Солер в центре поля ударил по ногам Кике Переса.
  • 6'
    Гайя слева навесил к воротам. Васс на дальней штанге не попал ногой по мячу.
  • 5'
    Подача Луиса Переза справа к дальней штанге получилась сильной. Партнёры догнать мяч не смогли.
  • 4'
    Роке Меса слева ворвался в штрафную площадь и пробил в сетку  ворот с внешней стороны.
  • 3'
    Васс справа прострелил к воротам. Черышев пропустил мяч налево на Гайя, который пробил в защитника.
  • 2'
    "Вальядолид" играет в полосатых бело-си них футболках и белых трусах, "Валенсия" - в оранжевых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Хосе Сорилья"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.15 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.75 3.25 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.22 2.69
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.10 2.70
  2.72 3.24 2.89

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.08 3.15 1.39 2.35 1.58 1.73 2.15 1.25 3.80 1.08 8.20
7.90 1.04 6.85 1.07 2.90 1.39 2.36 1.59 1.71 2.26 1.34 3.26 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00
7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 1.97 1.82 1.95 1.90 1.55 2.45 1.25 3.90 1.18 4.75 1.04 8.09 1.03 8.73 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 22.00
3.24 1.38 2.85 1.47 2.44 1.61 2.01 1.90 1.76 2.17 1.57 2.55 1.26 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.05 1.33 3.15 1.06 7.60
2.72 1.46 1.79 2.02 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.60
2.18 1.68 1.42 2.85 1.22 4.20 1.10 6.38 1.06 7.47
2.80 1.49 2.30 1.68 1.79 2.15 1.50 2.75 1.37 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.46 1.52 1.56 2.24 1.14 5.20
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.23 4.20 1.15 5.35
3.60 1.28 2.35 1.51 1.60 2.31 1.23 4.06 1.14 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.45 1.29
Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Валенсия

Исход игры
Вальядолид
25.7% (38)
Ничья
42.6% (63)
Валенсия
31.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (56)
1:2 Валенсия
23% (34)
1:0 Вальядолид
11.5% (17)
2:1 Вальядолид
9.5% (14)
0:1 Валенсия
6.8% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Вальядолид
2% (3)
1:3 Валенсия
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный