Вальядолид
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Хосе Сорилья
Валенсия
17
Роке
Меса
40
Жота
Серран
19
Вилья
Тони
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Куки ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.17
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.17
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.11
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.06
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.06
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.06
|7.
|Жота Серран
|1
|0.06
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.06
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.06
|10.
|Карнеро Рауль
|1
|0.06
|11.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.06
|12.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|13.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.28
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.28
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.22
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.06
|5.
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|7.
|Лато Тони
|1
|0.06
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|10.
|Муса Юнус
|1
|0.06
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|12.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|13.
|Черышев Денис
|0
|0
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|4
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|4
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|4.
|Роке Меса
|3
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|6.
|Начо Мартинес
|1
|1
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|9.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|10.
|Луис Перез
|1
|0
|11.
|Орельяна Фабиан
|1
|0
|12.
|Масип Хорди
|1
|0
|13.
|Мичел Мигель
|1
|0
|14.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|15.
|Жота Серран
|1
|0
|16.
|Янко Саиди
|1
|0
|17.
|Вилья Тони
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|6
|0
|2.
|Васс Даниэль
|4
|0
|3.
|Макси Гомес
|4
|0
|4.
|Джейсон
|2
|1
|5.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Рачич Урош
|3
|0
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|9.
|Черышев Денис
|2
|0
|10.
|Гайя Хосе
|2
|0
|11.
|Солер Карлос
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|17.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|18.
|Муса Юнус
|1
|0
|19.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Валенсия
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона
Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья
Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 29
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|12.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 24
|19
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|23 - 25
|17
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|16.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Валенсия
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Валенсия
Исход игры
Вальядолид
25.7% (38)
Ничья
42.6% (63)
Валенсия
31.8% (47)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (56)
1:2 Валенсия
23% (34)
1:0 Вальядолид
11.5% (17)
2:1 Вальядолид
9.5% (14)
0:1 Валенсия
6.8% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Вальядолид
2% (3)
1:3 Валенсия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!