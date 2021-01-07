Вальядолид
Позже
Стадион: Хосе Сорилья
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.18
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.18
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.12
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.06
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.06
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.06
|7.
|Жота Серран
|1
|0.06
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.06
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.06
|10.
|Карнеро Рауль
|1
|0.06
|11.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.06
|12.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|13.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.29
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.29
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.24
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.06
|5.
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|7.
|Лато Тони
|1
|0.06
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|10.
|Муса Юнус
|1
|0.06
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|12.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|13.
|Черышев Денис
|0
|0
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|4
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|4
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|4.
|Роке Меса
|3
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|3
|0
|6.
|Начо Мартинес
|1
|1
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|9.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|10.
|Луис Перез
|1
|0
|11.
|Орельяна Фабиан
|1
|0
|12.
|Масип Хорди
|1
|0
|13.
|Мичел Мигель
|1
|0
|14.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|15.
|Жота Серран
|1
|0
|16.
|Янко Саиди
|1
|0
|17.
|Вилья Тони
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|6
|0
|2.
|Васс Даниэль
|4
|0
|3.
|Макси Гомес
|4
|0
|4.
|Джейсон
|2
|1
|5.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Рачич Урош
|3
|0
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|9.
|Черышев Денис
|2
|0
|10.
|Гайя Хосе
|2
|0
|11.
|Солер Карлос
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|17.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|18.
|Муса Юнус
|1
|0
|19.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Валенсия
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона
Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья
Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 17
|31
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 13
|30
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|6.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|6.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид - Валенсия
Исход игры
Вальядолид
29.5% (13)
Ничья
31.8% (14)
Валенсия
38.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (13)
1:2 Валенсия
27.3% (12)
2:1 Вальядолид
13.6% (6)
1:0 Вальядолид
11.4% (5)
0:1 Валенсия
6.8% (3)
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