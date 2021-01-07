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Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.18
2. Андре Маркос 3 0.18
3. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.12
4. Оскар Плано 1 0.06
5. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.06
6. Мичел Мигель 1 0.06
7. Жота Серран 1 0.06
8. Бруно Гонсалес 1 0.06
9. Вилья Тони 1 0.06
10. Карнеро Рауль 1 0.06
11. Рубио Вальдо 1 (1) 0.06
12. Эрвиас Пабло 0 0
13. Начо Мартинес 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.29
2. Макси Гомес 5 0.29
3. Вальехо Ману 4 0.24
4. Гамейро Кевин 1 0.06
5. Васс Даниэль 1 0.06
6. Габриэль Паулиста 1 0.06
7. Лато Тони 1 0.06
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
9. Дьякаби Муктар 1 0.06
10. Муса Юнус 1 0.06
11. Гильямон Уго 1 0.06
12. Ли Кан Ин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 4 0
2. Алькарас Рубен 4 0
3. Хоакин Фернандес 4 0
4. Роке Меса 3 0
5. Сан Эметерио Феде 3 0
6. Начо Мартинес 1 1
7. Санчес Хавьер 2 0
8. Эль-Ямик Джавад 2 0
9. Карнеро Рауль 2 0
10. Луис Перез 1 0
11. Орельяна Фабиан 1 0
12. Масип Хорди 1 0
13. Мичел Мигель 1 0
14. Эрвиас Пабло 1 0
15. Жота Серран 1 0
16. Янко Саиди 1 0
17. Вилья Тони 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 4 0
3. Макси Гомес 4 0
4. Джейсон 2 1
5. Корреа Тьерри 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Рачич Урош 3 0
8. Гуэдеш Гонсалу 1 1
9. Черышев Денис 2 0
10. Гайя Хосе 2 0
11. Солер Карлос 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Санчес Алехандро 1 0
17. Эскьердо Висенте 1 0
18. Муса Юнус 1 0
19. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 31.25% (5) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Валенсия 4.55% (1) 13.64% (3) 22.73% (5) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона
Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья
Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Валенсия 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Валенсия Ла Лига Вальядолид 0:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Барселона Заявка 17 9 4 4 33 - 17 31
4. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
5. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
6. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
6. Барселона Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Вальядолид 29.5% (13)
    X 31.8% (14)
    Валенсия 38.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Валенсия
    2.47
    3.28
    3.21
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.20 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.24 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.15 3.15
      2.47 3.28 3.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.50 1.05 6.45 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.25 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50
    8.90 1.05 6.60 1.09 2.90 1.40 2.28 1.65 1.90 1.96 1.67 2.20 1.32 3.30 1.22 3.95 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.09 1.41 2.71 1.51 2.31 1.68 1.93 1.98 1.70 2.27 1.52 2.70 1.24 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
    1.67 2.17 1.32 3.30 1.07 7.00
    2.72 1.51 2.23 1.74 1.72 2.23 1.47 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.25
    Где смотреть матч Вальядолид - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Вальядолид - Валенсия

    Исход игры
    Вальядолид
    29.5% (13)
    Ничья
    31.8% (14)
    Валенсия
    38.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    1:2 Валенсия
    27.3% (12)
    2:1 Вальядолид
    13.6% (6)
    1:0 Вальядолид
    11.4% (5)
    0:1 Валенсия
    6.8% (3)
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