  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Фаренсе
3:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Жил Висенте
0'
1:0
10' Гол
Стоилькович Никола
2:0
15' Гол
Лика Перейра
2:1
29' Гол
Лоуренси
32' Желтая карточка
Лоуренси
63' Красная карточка
Лика Перейра
68' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
75' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
3:1
84' Гол
Fabricio Isidoro
90' Желтая карточка
Рубен Мигель
90'+4
12
Дефенди
Рафаэл
78
Пинту
Алекс
13
Miguel
Angelo
Marques
Granja
Bura2
41
Cassio
Scheid
92
Нунеш
Фабиу
23
Голд
Райан
14
Fabricio
Isidoro
5
Идрисси
Амин
7
Секу
Угу
88
Лика
Перейра
9
Стоилькович
Никола
1
Денис
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
2
Joel
V
25
Минеро
Лукас
21
Карвалью
Витор
8
Гонсалвеш
Клод
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
20
Фудзимото
Канья
Фаренсе
4-4-2
Жил Висенте
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голд Райан 4 (2) 0.31
2. Стоилькович Никола 2 0.15
3. Eduardo Mancha 2 0.15
4. Лукка Жонатан 1 0.08
5. Лика Перейра 1 0.08
6. Ауашерия Билель 1 0.08
7. Мансилья Брайан 1 0.08
8. Сезар Энрике 1 0.08
9. Fabricio Isidoro 1 0.08
10. Patrick5 1 0.08
11. Идрисси Амин 0 0
12. Секу Угу 0 0
13. Кета Мади 0 0
14. Фалькао Клаудио 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 3 0.23
2. Лоуренси 2 0.15
3. Родригао 1 0.08
4. Гонсалвеш Клод 1 0.08
5. Рубен Мигель 1 0.08
6. Минеро Лукас 1 0.08
7. Талоша Жоау 0 0
8. Барай Ив 0 0
9. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Фаренсе
# Игрок      
1. Дефенди Рафаэл 2 2
2. Идрисси Амин 5 0
3. Мансилья Брайан 4 0
4. Fabricio Isidoro 4 0
5. Нунеш Фабиу 3 0
6. Фалькао Клаудио 3 0
7. Pedro Rodriguez2 1 1
8. Голд Райан 2 0
9. Пинту Алекс 2 0
10. Eduardo Mancha 2 0
11. Лика Перейра 0 1
12. Стоилькович Никола 1 0
13. Мело Филипе 1 0
14. Ауашерия Билель 1 0
15. Сезар Энрике 1 0
16. Abner II 1 0
17. Cassio Scheid 1 0
18. Miguel Bandarra Rodrigues 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Ногейра 5 1
2. Афонсо Жоао III 6 0
3. Родригао 2 0
4. Гонсалвеш Клод 2 0
5. Рубен Мигель 2 0
6. Лоуренси 2 0
7. Минеро Лукас 2 0
8. Ренан Соарес 1 0
9. Талоша Жоау 1 0
10. Leandro XII 1 0
11. Денис 1 0
12. Карвалью Витор 1 0
13. Joel V 1 0
14. Лоте Антуан 1 0
15. Miullen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фаренсе 16.67% (2) 16.67% (2) 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Жил Висенте 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Фаренсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Портимоненсе 2:0 Фаренсе Фаренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 1:0 Фаренсе Фаренсе 2:1 Маритиму
Sintra Football 2:0 Фаренсе Брага 1:0 Фаренсе Фаренсе 3:1 Боавишта Белененсеш 1:1 Фаренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Фаренсе 3:3 Фамаликан Бенфика 3:2 Фаренсе Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:0 Фаренсе Брага 2:0 Фаренсе Бенфика 5:1 Фаренсе Лейшоэш 1:1 Фаренсе Фаренсе 3:1 Академику Визеу Вилафранкенше 0:3 Фаренсе Фаренсе 3:1 Оливейренсе Хаммарбю 2:3 Фаренсе
Жил Висенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика
Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте

Последние игры между собой

Фаренсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Жил Висенте 2:3 Фаренсе Португальская вторая лига Фаренсе 0:2 Жил Висенте Португальская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Порту Заявка 13 10 1 2 35 - 16 31
3. Бенфика Заявка 13 10 1 2 28 - 13 31
4. Брага Заявка 13 9 0 4 23 - 13 27
5. Витория Гимарайнш Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Пасуш де Феррейра Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
7. Санта-Клара Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
8. Маритиму Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
9. Морейренсе Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
10. Риу Аве Заявка 13 3 5 5 9 - 15 14
11. Насьонал Мадейра Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Жил Висенте 1:3 Заявка 13 3 4 6 10 - 15 13
13. Белененсеш Заявка 12 2 6 4 6 - 9 12
14. Фаренсе 3:1 Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. Тондела Заявка 13 3 3 7 10 - 22 12
16. Портимоненсе Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
17. Фамаликан Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
18. Боавишта Заявка 13 1 8 4 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Бенфика Заявка 7 6 0 1 15 - 7 18
3. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
4. Брага Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
5. Пасуш де Феррейра Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
6. Морейренсе Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
7. Фаренсе 3:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
8. Тондела Заявка 7 3 2 2 5 - 7 11
9. Насьонал Мадейра Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Портимоненсе Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Маритиму Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12. Жил Висенте 1:3 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Риу Аве Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Витория Гимарайнш Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
15. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16. Фамаликан Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17. Санта-Клара Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Боавишта Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Витория Гимарайнш Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Порту Заявка 6 4 1 1 17 - 8 13
4. Бенфика Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Брага Заявка 7 4 0 3 14 - 10 12
6. Санта-Клара Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
9. Маритиму Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Риу Аве Заявка 7 1 3 3 3 - 9 6
11. Боавишта Заявка 7 0 6 1 8 - 10 6
12. Фамаликан Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Жил Висенте 1:3 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15. Портимоненсе Заявка 7 1 0 6 4 - 12 3
16. Морейренсе Заявка 6 0 2 4 1 - 9 2
17. Фаренсе 3:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
18. Тондела Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Секу Угу уходит с поля. Кета Мади выходит вместо него
  • Желтая карточка
    32'
    Лоуренси получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лоуренси бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Стоилькович Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Sao Luis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Фаренсе 30.5% (43)
X 46.1% (65)
Жил Висенте 23.4% (33)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Жил Висенте
2.97
3.72
2.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 3.30 11.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 2.90 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 2.94 2.68
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.15 10.50
  1.41 3.72 14.05

Самый высокий коэффициент на матч «Фаренсе» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фаренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фаренсе» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.11 2.50 1.49 1.85 1.89 1.48 2.55 1.16 4.80
6.05 1.08 5.00 1.14 2.52 1.50 1.90 1.90 1.55 2.61 1.24 4.05 1.17 4.80 1.04 9.00 1.02 9.50
7.10 1.08 5.30 1.14 2.55 1.51 2.23 1.66 1.90 1.90 1.70 2.15 5.50 1.12 4.00 1.22 1.87 1.87 1.23 3.90 1.12 5.55 1.09 6.50 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50
7.31 1.11 2.64 1.52 2.29 1.67 1.94 1.94 1.68 2.28 6.17 1.14 2.73 1.49 1.68 2.24 2.10 1.79 1.61 2.41 1.39 3.11 1.28 3.81 1.34 3.40 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.28 1.58 1.51 2.45 1.26 3.65 1.04 9.00
2.34 1.60 1.56 2.43 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
1.57 2.41 1.28 3.60 1.05 8.30 1.85 1.90 1.22 4.00 1.33 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00
2.50 1.58 2.05 1.85 1.58 2.50 1.38 3.21 1.75 2.16 1.46 2.83 1.17 5.29 1.26 4.04 1.14 6.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.02 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
3.04 1.38 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.98 1.77 1.44 2.70 1.14 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.09 1.69
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
4.20 1.20
Где смотреть матч Фаренсе 3:1 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Фаренсе 3:1 Жил Висенте

Исход игры
Фаренсе
30.5% (43)
Ничья
46.1% (65)
Жил Висенте
23.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
11.51% (16)
Меньше
88.49% (123)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (56)
1:0 Фаренсе
19.9% (28)
0:1 Жил Висенте
18.4% (26)
2:1 Фаренсе
7.1% (10)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Фаренсе
3.5% (5)
0:2 Жил Висенте
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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