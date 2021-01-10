Фаренсе
3:1
Конец матча
Стадион: Estadio Sao Luis
Жил Висенте
1:0
10' ГолСтоилькович Никола
2:0
15' ГолЛика Перейра
2:1
29' ГолЛоуренси
32' Желтая карточкаЛоуренси
63' Красная карточкаЛика Перейра
68' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
75' Желтая карточкаНунеш Фабиу
3:1
84' ГолFabricio Isidoro
89' Желтая карточкаРубен Мигель
78
Пинту
Алекс
92
Нунеш
Фабиу
23
Голд
Райан
7
Секу
Угу
88
Лика
Перейра
1
Денис
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
2
Joel
V
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
-
23 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Секу УгуПолузащитник
-
88 Лика ПерейраНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кета МадиНападающий
-
19 Patrick5
-
-
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
2 Joel VПолузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
-
16 Вилья ХуанПолузащитник
-
22 Барай ИвНападающий
-
10 Аббас АлааНападающий
-
27 Leandro XII
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
10'
15'
2:0
32'
63'
68'
75'
84'
3:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голд Райан
|4 (2)
|0.31
|2.
|Стоилькович Никола
|2
|0.15
|3.
|Eduardo Mancha
|2
|0.15
|4.
|Лукка Жонатан
|1
|0.08
|5.
|Лика Перейра
|1
|0.08
|6.
|Ауашерия Билель
|1
|0.08
|7.
|Мансилья Брайан
|1
|0.08
|8.
|Сезар Энрике
|1
|0.08
|9.
|Fabricio Isidoro
|1
|0.08
|10.
|Patrick5
|1
|0.08
|11.
|Идрисси Амин
|0
|0
|12.
|Секу Угу
|0
|0
|13.
|Кета Мади
|0
|0
|14.
|Фалькао Клаудио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|3
|0.23
|2.
|Лоуренси
|2
|0.15
|3.
|Родригао
|1
|0.08
|4.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.08
|5.
|Рубен Мигель
|1
|0.08
|6.
|Минеро Лукас
|1
|0.08
|7.
|Талоша Жоау
|0
|0
|8.
|Барай Ив
|0
|0
|9.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дефенди Рафаэл
|2
|2
|2.
|Идрисси Амин
|5
|0
|3.
|Мансилья Брайан
|4
|0
|4.
|Fabricio Isidoro
|4
|0
|5.
|Нунеш Фабиу
|3
|0
|6.
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|7.
|Pedro Rodriguez2
|1
|1
|8.
|Голд Райан
|2
|0
|9.
|Пинту Алекс
|2
|0
|10.
|Eduardo Mancha
|2
|0
|11.
|Лика Перейра
|0
|1
|12.
|Стоилькович Никола
|1
|0
|13.
|Мело Филипе
|1
|0
|14.
|Ауашерия Билель
|1
|0
|15.
|Сезар Энрике
|1
|0
|16.
|Abner II
|1
|0
|17.
|Cassio Scheid
|1
|0
|18.
|Miguel Bandarra Rodrigues
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ногейра
|5
|1
|2.
|Афонсо Жоао III
|6
|0
|3.
|Родригао
|2
|0
|4.
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|5.
|Рубен Мигель
|2
|0
|6.
|Лоуренси
|2
|0
|7.
|Минеро Лукас
|2
|0
|8.
|Ренан Соарес
|1
|0
|9.
|Талоша Жоау
|1
|0
|10.
|Leandro XII
|1
|0
|11.
|Денис
|1
|0
|12.
|Карвалью Витор
|1
|0
|13.
|Joel V
|1
|0
|14.
|Лоте Антуан
|1
|0
|15.
|Miullen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фаренсе
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|20% (3)
|20% (3)
|20% (3)
|Жил Висенте
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Фаренсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Портимоненсе 2:0 Фаренсе Фаренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 1:0 Фаренсе Фаренсе 2:1 Маритиму
Sintra Football 2:0 Фаренсе Брага 1:0 Фаренсе Фаренсе 3:1 Боавишта Белененсеш 1:1 Фаренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Фаренсе 3:3 Фамаликан Бенфика 3:2 Фаренсе Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:0 Фаренсе Брага 2:0 Фаренсе Бенфика 5:1 Фаренсе Лейшоэш 1:1 Фаренсе Фаренсе 3:1 Академику Визеу Вилафранкенше 0:3 Фаренсе Фаренсе 3:1 Оливейренсе Хаммарбю 2:3 Фаренсе
Жил Висенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика
Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте
Последние игры между собой
Фаренсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Порту
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 16
|31
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|23 - 13
|27
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 15
|13
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|6 - 9
|12
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Тондела
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 22
|12
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|18.
|Боавишта
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|4.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 7
|11
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Порту
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 8
|13
|4.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|9.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|11.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|8 - 10
|6
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 9
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фаренсе» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фаренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фаренсе» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фаренсе 3:1 Жил Висенте
Исход игры
Фаренсе
30.5% (43)
Ничья
46.1% (65)
Жил Висенте
23.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
11.51% (16)
Меньше
88.49% (123)
Обе команды забьют
Да
51.8% (72)
Нет
48.2% (67)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (56)
1:0 Фаренсе
19.9% (28)
0:1 Жил Висенте
18.4% (26)
2:1 Фаренсе
7.1% (10)
2:0 Фаренсе
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Жил Висенте
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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