  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
3:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Алавес
0'
1:0
18' Гол
Алекс Фернандес
22' Желтая карточка
Хименес Фали
1:1
23' Пенальти
Хоселу Санмартин
40' Желтая карточка
Пина Томас
44' Желтая карточка
Дейверсон Силва
45' Желтая карточка
Тачи
50' Вторая желтая карточка
Тачи
2:1
56' Гол
Лосано Энтони
3:1
68' Гол
Негредо Альваро
78'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
19
Алькала
Педро
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
8
Алекс
Фернандес
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Кадис
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

18'
Алекс Фернандес
1:0
22'
Хименес Фали
 
23'
1:1
Хоселу Санмартин
40'
 
Пина Томас
44'
 
Дейверсон Силва
45'
 
Тачи
50'
 
Тачи
56'
Лосано Энтони
(Альфонсо Луис)
2:1
57'
 
Ману Гарсия
Йота Пелетейро
57'
 
Эдгар Мендес
Дейверсон Силва
68'
Негредо Альваро
(Лосано Энтони)
3:1
75'
 
Понс Пере
Батталья Родриго
75'
 
Stephane Keller
Пина Томас

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 4 0.22
2. Лосано Энтони 3 0.17
3. Хименес Альваро 2 0.11
4. Санчес Сальвадор 2 0.11
5. Алекс Фернандес 1 0.06
6. Помбо Хорхе 1 0.06
7. Алехо Иван 1 0.06
8. Альфонсо Луис 0 0
9. Переа Альберто 0 0
10. Малбашич Филип 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.22
2. Хоселу Санмартин 3 (1) 0.17
3. Эдгар Мендес 2 0.11
4. Дейверсон Силва 1 0.06
5. Риоха Луис 1 0.06
6. Химо Наварро 1 0.06
7. Пина Томас 1 0.06
8. Эли Родриго 1 0.06
9. Сайнс Борха 1 0.06
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 5 0
2. Негредо Альваро 2 1
3. Кала Хуан 3 0
4. Лосано Энтони 3 0
5. Акапо Карлос 1 1
6. Йонссон Йенс 2 0
7. Малбашич Филип 2 0
8. Альфонсо Луис 2 0
9. Мауро Маркос 2 0
10. Алехо Иван 2 0
11. Алекс Фернандес 1 0
12. Аугусто Фернандес 1 0
13. Мари Хосе 1 0
14. Помбо Хорхе 1 0
15. Гарридо Хон 1 0
16. Искьердо Хайро 1 0
17. Санчес Сальвадор 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Пина Томас 6 0
3. Лежён Флорьян 6 0
4. Эдгар Мендес 4 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Лагуардия Виктор 2 1
8. Тачи 2 1
9. Дейверсон Силва 3 0
10. Риоха Луис 3 0
11. Хоселу Санмартин 1 0
12. Хави Лопеc 1 0
13. Химо Наварро 1 0
14. Пачеко Фернандо 1 0
15. Эли Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Алавес 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис
Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия
Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кадис 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 17 7 3 7 19 - 29 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Кадис 3:1 Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
10. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
11. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
12. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
14. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
15. Алавес 1:3 Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 17 3 6 8 15 - 25 15
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 9 5 2 2 14 - 13 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес 1:3 Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Кадис 3:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
19. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
20. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис 3:1 Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес 1:3 Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Кадис 42.8% (62)
X 47.6% (69)
Алавес 9.7% (14)
Все прогнозы
2.43 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Алавес
2.90
9.50
7.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.75 2.90 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 2.98 3.16
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 9.50 41.00
  2.90 2.20 4.18

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.14 2.37 1.58 1.74 2.10 1.43 2.85 1.14 5.60
6.10 1.11 4.75 1.19 2.45 1.61 1.73 2.11 1.44 2.70 1.16 4.50 1.12 5.40 1.01 10.00 1.00 11.25
6.30 1.13 4.70 1.20 2.35 1.61 2.10 1.80 1.71 2.00 2.63 1.48 1.72 2.08 2.63 1.48 1.72 2.08 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 0.00 26.00
5.42 1.17 3.86 1.28 2.54 1.55 2.05 1.83 1.77 2.12 1.50 2.69 1.48 2.75 2.85 1.45 2.34 1.64 1.82 2.07 1.51 2.65 2.52 1.55 2.05 1.81 1.56 2.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.19 1.64 1.45 2.65 1.23 3.90 1.04 9.60
2.24 1.65 1.51 2.56 1.24 4.05 1.05 9.80 1.04 11.75
2.33 1.60 1.45 2.55 1.25 4.10 1.05 8.47 1.15 5.30
1.80 2.09 1.50 2.70 1.20 4.84 1.32 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.80 1.08 6.80
2.77 1.44 1.85 1.95 1.38 3.04 1.12 6.30 1.09 7.50
2.90 1.40 1.94 1.85 1.40 2.80 1.10 5.44 1.08 6.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
2.27 1.64
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
6.50 1.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.44 1.17
Где смотреть матч Кадис 3:1 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 3:1 Алавес

Исход игры
Кадис
42.8% (62)
Ничья
47.6% (69)
Алавес
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
17.61% (25)
Меньше
82.39% (117)
Обе команды забьют
Да
58.45% (83)
Нет
41.55% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:0 Кадис
26.9% (39)
2:1 Кадис
13.1% (19)
0:0 Ничья
6.9% (10)
1:2 Алавес
4.1% (6)
0:1 Алавес
3.4% (5)
2:0 Кадис
2.8% (4)
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