Кадис
3:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Рамон де Карранса
Алавес
1:0
18' ГолАлекс Фернандес
22' Желтая карточкаХименес Фали
1:1
23' ПенальтиХоселу Санмартин
40' Желтая карточкаПина Томас
44' Желтая карточкаДейверсон Силва
45' Желтая карточкаТачи
50' Вторая желтая карточкаТачи
2:1
56' ГолЛосано Энтони
3:1
68' ГолНегредо Альваро
16
Кала
Хуан
2
Тачи
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
27 Баро МаркЗащитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
1:0
22'
23'
1:1
40'
44'
45'
50'
56'
2:1
68'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|4
|0.22
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.17
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.11
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.11
|5.
|Алекс Фернандес
|1
|0.06
|6.
|Помбо Хорхе
|1
|0.06
|7.
|Алехо Иван
|1
|0.06
|8.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|9.
|Переа Альберто
|0
|0
|10.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.22
|2.
|Хоселу Санмартин
|3 (1)
|0.17
|3.
|Эдгар Мендес
|2
|0.11
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.06
|5.
|Риоха Луис
|1
|0.06
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.06
|7.
|Пина Томас
|1
|0.06
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.06
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.06
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|5
|0
|2.
|Негредо Альваро
|2
|1
|3.
|Кала Хуан
|3
|0
|4.
|Лосано Энтони
|3
|0
|5.
|Акапо Карлос
|1
|1
|6.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|7.
|Малбашич Филип
|2
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|9.
|Мауро Маркос
|2
|0
|10.
|Алехо Иван
|2
|0
|11.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|12.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|13.
|Мари Хосе
|1
|0
|14.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|15.
|Гарридо Хон
|1
|0
|16.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|17.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|5
|1
|2.
|Пина Томас
|6
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|6
|0
|4.
|Эдгар Мендес
|4
|1
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|7.
|Лагуардия Виктор
|2
|1
|8.
|Тачи
|2
|1
|9.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|10.
|Риоха Луис
|3
|0
|11.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|12.
|Хави Лопеc
|1
|0
|13.
|Химо Наварро
|1
|0
|14.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|15.
|Эли Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|Алавес
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис
Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия
Алавес Последние 20 матчей: +6 =7 -7Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 29
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Кадис
|3:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|10.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|12.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|15.
|Алавес
|1:3 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|1:3 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Кадис
|3:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Кадис
|3:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|1:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 3:1 Алавес
Исход игры
Кадис
42.8% (62)
Ничья
47.6% (69)
Алавес
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
17.61% (25)
Меньше
82.39% (117)
Обе команды забьют
Да
58.45% (83)
Нет
41.55% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:0 Кадис
26.9% (39)
2:1 Кадис
13.1% (19)
0:0 Ничья
6.9% (10)
1:2 Алавес
4.1% (6)
0:1 Алавес
3.4% (5)
2:0 Кадис
2.8% (4)
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