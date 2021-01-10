Леванте
0:0
Перерыв
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Эйбар
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
11
Луиш
Рафаэл
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|6
|0.35
|2.
|Рохер Марти
|5 (1)
|0.29
|3.
|Мелеро Гонсало
|3
|0.18
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.12
|5.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.06
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.06
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.06
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.06
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.06
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|5
|0.28
|2.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.17
|3.
|Хиль Бриан
|2
|0.11
|4.
|Педро Леон
|1
|0.06
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.06
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.06
|7.
|Муто Йосинори
|1
|0.06
|8.
|Папа Диоп
|0
|0
|9.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|10.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Робер Пьер
|2
|1
|3.
|Клерк Карлос
|3
|0
|4.
|Постиго Серхио
|2
|0
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|6.
|Рочина Рубен
|2
|0
|7.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|8.
|Рохер Марти
|2
|0
|9.
|Малса Микаэль
|2
|0
|10.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|11.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|12.
|Сон
|1
|0
|13.
|Радоя Неманья
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|16.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|17.
|Барди Энис
|1
|0
|18.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|4
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|4
|0
|4.
|Альварес Серхио
|3
|0
|5.
|Эспозито Эду
|3
|0
|6.
|Кике Гарсия
|1
|1
|7.
|Ресио Хосе
|2
|0
|8.
|Хиль Бриан
|2
|0
|9.
|Педро Леон
|1
|0
|10.
|Бигас Педро
|1
|0
|11.
|Корреа Робер
|1
|0
|12.
|Кевин Родригес
|1
|0
|13.
|Техеро Альваро
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Арьета Унаи
|1
|0
|16.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|Эйбар
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте
Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|21 - 13
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 29
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|12 - 21
|20
|12.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|18
|4
|8
|6
|14 - 16
|20
|13.
|Леванте
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 23
|19
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 25
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 25
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|14 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|8.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|9.
|Леванте
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Эйбар
Исход игры
Леванте
62.8% (91)
Ничья
33.8% (49)
Эйбар
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (54)
Меньше
62.24% (89)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Леванте
31.7% (46)
1:1 Ничья
29.7% (43)
1:0 Леванте
23.4% (34)
2:0 Леванте
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Эйбар
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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