  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
0:0
Перерыв

Стадион:
Эйбар
0'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
5
Радоя
Неманья
12
Малса
Микаэль
11
Моралес
Луис
21
Гомес
Даниэль
9
Рохер
Марти
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
22
Посо
Алехандро
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
Леванте
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 6 0.35
2. Рохер Марти 5 (1) 0.29
3. Мелеро Гонсало 3 0.18
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.12
5. Кампанья Хосе 1 (1) 0.06
6. Гомес Даниэль 1 0.06
7. Дуарте Оскар 1 0.06
8. Везу Рубен 1 0.06
9. Леон Серхио 1 0.06
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.28
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.17
3. Хиль Бриан 2 0.11
4. Педро Леон 1 0.06
5. Кевин Родригес 1 0.06
6. Энрич Серхи 1 0.06
7. Муто Йосинори 1 0.06
8. Папа Диоп 0 0
9. Паулу Оливейра 0 0
10. Арбилья Анайц 0 0
11. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Робер Пьер 2 1
3. Клерк Карлос 3 0
4. Постиго Серхио 2 0
5. Гомес Даниэль 2 0
6. Рочина Рубен 2 0
7. Вукчевич Никола 2 0
8. Рохер Марти 2 0
9. Малса Микаэль 2 0
10. Кампанья Хосе 1 0
11. Дуарте Оскар 1 0
12. Сон 1 0
13. Радоя Неманья 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Антонио Гарсия 1 0
16. Мелеро Гонсало 1 0
17. Барди Энис 1 0
18. Де Фрутос Хорхе 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 4 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 4 0
4. Альварес Серхио 3 0
5. Эспозито Эду 3 0
6. Кике Гарсия 1 1
7. Ресио Хосе 2 0
8. Хиль Бриан 2 0
9. Педро Леон 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Арьета Унаи 1 0
16. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 19.05% (4)
 Эйбар 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 42.86% (6) 7.14% (1) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте
Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар

Последние игры между собой

Леванте: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 3
Эйбар 3:0 Леванте Ла Лига Леванте 0:0 Эйбар Ла Лига Леванте 2:2 Эйбар Примера Эйбар 4:4 Леванте Примера
Леванте 2:1 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Леванте Примера Эйбар 2:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Эйбар Примера Леванте 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:3 Леванте Примера Леванте 2:0 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 17 7 3 7 19 - 29 24
8. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
9. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 17 5 5 7 12 - 21 20
12. Эйбар 0:0 Заявка 18 4 8 6 14 - 16 20
13. Леванте 0:0 Заявка 17 4 7 6 21 - 23 19
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 17 3 7 7 23 - 25 16
19. Осасуна Заявка 17 3 6 8 15 - 25 15
20. Уэска Заявка 17 1 9 7 14 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 9 5 2 2 14 - 13 17
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
8. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
9. Леванте 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
19. Эйбар 0:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
10. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
11. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Леванте 62.8% (91)
X 33.8% (49)
Эйбар 3.4% (5)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Эйбар
2.54
3.45
3.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.00 3.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.45 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.38 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.75 3.55
  2.54 2.73 3.57

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.87 1.95 1.49 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
8.60 1.03 7.60 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.47 2.68 1.29 3.46 1.12 5.50 1.07 6.10 1.00 10.75
4.44 1.20 3.15 1.35 1.85 1.95 1.38 3.00 2.17 1.74 1.25 3.90 1.07 8.40 1.06 8.80 1.03 8.94 1.02 9.56 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 19.00
4.62 1.21 3.15 1.38 2.18 1.73 1.81 2.07 1.58 2.47 1.35 3.34 1.55 2.55 1.23 4.42 1.62 2.41 1.48 2.83 1.13 6.60 1.11 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.83 1.43 1.85 1.95 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.30
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.12 6.70 1.07 6.88
1.20 4.89 1.45 2.85 1.18 5.26 1.13 6.43 1.38 3.19 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.05
3.25 1.33 2.20 1.66 1.52 2.52 1.16 4.50 1.11 5.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
4.00 1.24
Где смотреть матч Леванте 0:0 Эйбар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Леванте 0:0 Эйбар

Исход игры
Леванте
62.8% (91)
Ничья
33.8% (49)
Эйбар
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (54)
Меньше
62.24% (89)
Обе команды забьют
Да
67.83% (97)
Нет
32.17% (46)
Популярный счёт
2:1 Леванте
31.7% (46)
1:1 Ничья
29.7% (43)
1:0 Леванте
23.4% (34)
2:0 Леванте
4.8% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Эйбар
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный