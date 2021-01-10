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Ризеспор
0:1
Перерыв

Стадион:
Денизлиспор
0'
2' Желтая карточка
Пехливан Ясин
0:1
9' Гол
Родальега Уго
39' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
80
Мериа
Яссин
4
Талби
Монтассар
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
6
Пехливан
Ясин
18
Самудио
Брайан
11
Торун
Тунай
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
3
Озкал
Мухаммет
21
Бергдич
Закария
6
Бакалорц
Марвин
8
Муравски
Радослав
28
Сагаль
Анхело
20
Нияз
Реджеп
11
Мешанович
Мурис
7
Родальега
Уго
Ризеспор
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

2'
Пехливан Ясин
 
9'
0:1
Родальега Уго
39'
 
Бакалорц Марвин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.35
2. Шкода Милан 5 (1) 0.29
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.18
4. Сантос Фабрисио 1 0.06
5. Андраде Фернандо 1 0.06
6. Торун Тунай 1 0.06
7. Пехливан Ясин 1 0.06
8. Мериа Яссин 1 0.06
9. Михаляк Конрад 1 0.06
10. Мелняк Дарио 0 0
11. Дурак Абдулла 0 0
12. Дилавер Эмир 0 0
13. Йованчич Душан 0 0
14. Самудио Брайан 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 8 (1) 0.47
2. Нияз Реджеп 2 0.12
3. Мешанович Мурис 2 0.12
4. Сако Хади 1 0.06
5. Оздемир Озер 1 0.06
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.06
7. Суботич Невен 1 0.06
8. Йылмаз Огуз 1 0.06
9. Сагаль Анхело 0 0
10. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Болдрин Фернандо 2 1
4. Торун Тунай 3 0
5. Донса Годфред 3 0
6. Мериа Яссин 3 0
7. Сантос Фабрисио 3 0
8. Дурак Абдулла 2 0
9. Дилавер Эмир 2 0
10. Мелняк Дарио 2 0
11. Андраде Фернандо 2 0
12. Реми Лоик 1 0
13. Кейбаши Исмаил 1 0
14. Ай Селим 1 0
15. Эрдоган Доган 1 0
16. Талби Монтассар 1 0
17. Самудио Брайан 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 5 1
2. Бакалорц Марвин 5 0
3. Сако Хади 3 1
4. Родальега Уго 3 0
5. Мешанович Мурис 3 0
6. Юмлу Мустафа 3 0
7. Бергдич Закария 3 0
8. Фабиано Лейсманн 3 0
9. Лопеш Тьягу 2 0
10. Йылмаз Огуз 2 0
11. Нияз Реджеп 1 0
12. Гёнен Дженк 1 0
13. Сагаль Анхело 1 0
14. Оздемир Озер 1 0
15. Озкал Мухаммет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 20% (4)
 Денизлиспор 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор
Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Ризеспор 2:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 2:0 Ризеспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Ризеспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:0 Ризеспор Первая лига Турции
Ризеспор 3:2 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор Bank Asya 1 Ризеспор 3:1 Денизлиспор А Лига Ризеспор 0:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 5:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Денизлиспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 16 11 1 4 37 - 19 34
2. Галатасарай Заявка 17 10 3 4 34 - 14 33
3. Фенербахче Заявка 16 10 2 4 32 - 21 32
4. Газишехир Газиантеп Заявка 17 8 7 2 31 - 19 31
5. Аланьяспор Заявка 17 9 3 5 28 - 14 30
6. Хатайспор Заявка 16 8 3 5 23 - 20 27
7. Трабзонспор Заявка 17 7 5 5 19 - 20 26
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 17 6 6 5 27 - 23 24
9. Антальяспор Заявка 18 6 6 6 19 - 25 24
10. Коньяспор Заявка 17 6 4 7 24 - 21 22
11. Сивасспор Заявка 17 5 7 5 19 - 21 22
12. Малатьяспор Заявка 17 5 6 6 21 - 23 21
13. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 28 20
14. Ризеспор 0:1 Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
15. Касымпаша Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
16. Генчлербирлиги Заявка 17 5 4 8 18 - 31 19
17. Гёзтепе Заявка 17 4 7 6 21 - 20 19
18. Анкарагюджю 1:1 Заявка 17 4 4 9 20 - 26 16
19. Кайсериспор Заявка 17 4 4 9 11 - 21 16
20. Денизлиспор 1:0 Заявка 17 4 4 9 17 - 27 16
21. Эрзурумспор Заявка 17 3 4 10 16 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 8 6 2 0 18 - 3 20
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
3. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
4. Газишехир Газиантеп Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
7. Антальяспор Заявка 9 5 1 3 11 - 12 16
8. Малатьяспор Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
9. Коньяспор Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
10. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
11. Ризеспор 0:1 Заявка 9 4 2 3 14 - 15 14
12. Фенербахче Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
15. Генчлербирлиги Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
16. Гёзтепе Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
17. Анкарагюджю 1:1 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
18. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 8 0 4 4 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
2. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
3. Бешикташ Заявка 8 5 0 3 16 - 15 15
4. Трабзонспор Заявка 8 3 4 1 7 - 6 13
5. Сивасспор Заявка 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
7. Денизлиспор 1:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 18 11
8. Хатайспор Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
9. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
10. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
11. Кайсериспор Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
12. Коньяспор Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
13. Истанбул Башакшехир 1:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
14. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
15. Гёзтепе Заявка 8 1 4 3 6 - 9 7
16. Генчлербирлиги Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
17. Ризеспор 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Малатьяспор Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
19. Касымпаша Заявка 8 1 2 5 8 - 15 5
20. Анкарагюджю 1:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
21. Фатих Карагюмрюк Заявка 8 0 4 4 8 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Пехливан Ясин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Денизлиспор
6.93
3.71
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 3.65 1.65
Бонус: 10 000 ₽ 2.27 3.25 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.48 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 3.60 1.62
  6.93 3.71 1.56

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.40 1.29 1.82 1.92 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
9.30 1.02 8.30 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
9.70 1.08 8.00 1.14 4.90 1.17 2.20 1.67 3.60 1.28 2.12 1.72 2.00 1.80 1.69 2.17 1.48 2.63 1.30 3.50 1.12 5.70 1.03 7.77 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
5.92 1.10 3.70 1.24 2.59 1.45 3.33 1.34 2.26 1.67 1.86 2.00 1.61 2.37 1.37 3.16 1.55 2.51 1.25 3.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.85 1.89 1.40 2.85 1.09 6.60
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
1.82 1.99 1.36 2.95 1.03 12.00 1.02 13.00
2.82 1.44 2.32 1.62 1.81 2.04 1.50 2.61 1.18 4.78 1.46 2.73 1.17 4.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.10 1.18 4.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
4.70 1.12
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.10 1.33
Где смотреть матч Ризеспор 0:1 Денизлиспор онлайн

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