Ризеспор
1:1
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Денизлиспор
2' Желтая карточкаПехливан Ясин
0:1
9' ГолРодальега Уго
39' Желтая карточкаБакалорц Марвин
59' Желтая карточкаБергдич Закария
62' Желтая карточкаРодальега Уго
71' Желтая карточкаПантилимон Костел
79' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
85' Желтая карточкаМериа Яссин
1:1
90' ГолРюзгар Кемаль
25
Аккан
Гёкхан
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
11
Торун
Тунай
21
Шкода
Милан
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гёнен ДженкВратарь
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
-
76 Оздемир ОзерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Mert Sarikus
-
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
Ход матча
9'
0:1
39'
59'
62'
79'
85'
90'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.35
|2.
|Шкода Милан
|5 (1)
|0.29
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.18
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.06
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.06
|6.
|Торун Тунай
|1
|0.06
|7.
|Пехливан Ясин
|1
|0.06
|8.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.06
|9.
|Мериа Яссин
|1
|0.06
|10.
|Михаляк Конрад
|1
|0.06
|11.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|12.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|13.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|14.
|Йованчич Душан
|0
|0
|15.
|Самудио Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|8 (1)
|0.47
|2.
|Нияз Реджеп
|2
|0.12
|3.
|Мешанович Мурис
|2
|0.12
|4.
|Сако Хади
|1
|0.06
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.06
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.06
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.06
|8.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.06
|9.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|10.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|2.
|Морозюк Николай
|4
|0
|3.
|Мериа Яссин
|4
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|5.
|Торун Тунай
|3
|0
|6.
|Донса Годфред
|3
|0
|7.
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|8.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|9.
|Дилавер Эмир
|2
|0
|10.
|Мелняк Дарио
|2
|0
|11.
|Андраде Фернандо
|2
|0
|12.
|Реми Лоик
|1
|0
|13.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|14.
|Ай Селим
|1
|0
|15.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|16.
|Талби Монтассар
|1
|0
|17.
|Самудио Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|5
|1
|2.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|3.
|Сако Хади
|3
|1
|4.
|Родальега Уго
|4
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|7.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|8.
|Лопеш Тьягу
|3
|0
|9.
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|10.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|11.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|13.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|14.
|Сагаль Анхело
|1
|0
|15.
|Оздемир Озер
|1
|0
|16.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Денизлиспор
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор
Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Ризеспор 3:2 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига Ризеспор 0:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор Bank Asya 1 Ризеспор 3:1 Денизлиспор А Лига Ризеспор 0:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 5:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:0 Денизлиспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|2:2 Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 14
|33
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 21
|32
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|31 - 19
|31
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|2:2 Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 22
|28
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 20
|26
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 25
|24
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 21
|22
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 23
|21
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 30
|21
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 31
|19
|17.
|Гёзтепе
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 20
|19
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 21
|16
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|20 - 27
|15
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 3
|20
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|Бешикташ
|2:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хатайспор
|2:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|15.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|16.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|Бешикташ
|2:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 6
|13
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Хатайспор
|2:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|17.
|Ризеспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|21.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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