Атлетико М
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Ванда Метрополитано
Севилья
1:0
17' ГолКорреа Анхель
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|9
|0.56
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.38
|3.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.31
|4.
|Корреа Анхель
|2
|0.13
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.13
|6.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.13
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.06
|9.
|Торрейра Лукас
|1
|0.06
|10.
|Триппьер Киран
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.47
|2.
|Окампос Лукас
|3 (3)
|0.18
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.12
|4.
|Де Йонг Люк
|2
|0.12
|5.
|Сусо Хесус
|2
|0.12
|6.
|Ракитич Иван
|1
|0.06
|7.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.06
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|9.
|Навас Хесус
|0
|0
|10.
|Фернандо Режес
|0
|0
|11.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|5
|0
|2.
|Коке Хорхе
|4
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Карраско Янник
|2
|0
|9.
|Хименес Хосе
|2
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|11.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|12.
|Коста Диего
|1
|0
|13.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|14.
|Лемар Тома
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|18.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|5
|0
|2.
|Хордан Хоан
|3
|1
|3.
|Гудель Неманья
|4
|0
|4.
|Ракитич Иван
|3
|0
|5.
|Навас Хесус
|3
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Кунде Жюль
|2
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|12.
|Васкес Франко
|1
|0
|13.
|Акунья Маркос
|1
|0
|14.
|Рекик Карим
|1
|0
|15.
|Сусо Хесус
|1
|0
|16.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|Севилья
|30% (6)
|0
|10% (2)
|20% (4)
|5% (1)
|35% (7)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =3 -3Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал
Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Севилья 2:5 Атлетико М Примера Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|30 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 14
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Севилья
Исход игры
Атлетико М
82.6% (123)
Ничья
16.1% (24)
Севилья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.37% (75)
Меньше
48.63% (71)
Обе команды забьют
Да
63.7% (93)
Нет
36.3% (53)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.9% (61)
1:0 Атлетико М
25.5% (38)
1:1 Ничья
12.1% (18)
2:0 Атлетико М
9.4% (14)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Атлетико М
2.7% (4)
3:1 Атлетико М
2% (3)
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