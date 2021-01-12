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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетико М
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Севилья
0'
1:0
17' Гол
Корреа Анхель
40'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
2
Хименес
Хосе
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
21
Карраско
Янник
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Атлетико М
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

17'
Корреа Анхель
(Триппьер Киран)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 9 0.56
2. Льоренте Маркос 6 0.38
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.31
4. Корреа Анхель 2 0.13
5. Карраско Янник 2 0.13
6. Коста Диего 2 (1) 0.13
7. Эрмосо Марио 1 0.06
8. Лемар Тома 1 0.06
9. Торрейра Лукас 1 0.06
10. Триппьер Киран 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 8 0.47
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.18
3. Мунир Эль-Хаддади 2 0.12
4. Де Йонг Люк 2 0.12
5. Сусо Хесус 2 0.12
6. Ракитич Иван 1 0.06
7. Эскудеро Серхио 1 0.06
8. Кунде Жюль 1 0.06
9. Навас Хесус 0 0
10. Фернандо Режес 0 0
11. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 5 0
2. Коке Хорхе 4 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Карраско Янник 2 0
9. Хименес Хосе 2 0
10. Льоренте Маркос 2 0
11. Фелиш Жоау 2 0
12. Коста Диего 1 0
13. Кондогбия Жоффрей 1 0
14. Лемар Тома 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Хордан Хоан 3 1
3. Гудель Неманья 4 0
4. Ракитич Иван 3 0
5. Навас Хесус 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Сусо Хесус 1 0
16. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 10.71% (3) 7.14% (2) 14.29% (4) 21.43% (6) 17.86% (5) 28.57% (8)
 Севилья 30% (6) 0 10% (2) 20% (4) 5% (1) 35% (7)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал
Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атлетико М 2:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера
Севилья 2:5 Атлетико М Примера Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 16 13 2 1 30 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья 0:1 Заявка 17 9 3 5 21 - 14 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
9. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
10. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
11. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
17. Вальядолид Заявка 18 4 6 8 16 - 25 18
18. Эльче Заявка 16 3 7 6 14 - 21 16
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 9 8 1 0 20 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья 0:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
16. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М 1:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья 0:1 Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
12. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
13. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 39'
    Ворвался в штрафную соперника Карраско после паса от Коке, но напоролся на Фернандо, который отобрал мяч в подкате.
  • 38'
    Навас в разрез отдавал на ход Окампосу в чужую штрафную, но того опередил Эрмосо и вынес сферу в аут.
  • 37'
    По флангу Кунде забросил на ход Акунье, но тот не смог оторваться от Триппьера и нарушил правила.
  • 36'
    В разрез отдавал Корреа на ход Суаресу, который мог убегать на ворота, но нарушил он правила в борьбе против Фернандо.
  • 35'
    Лемар сместился с левого фланга в центр и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Кунде.
  • 34'
    Пробивал по воротам с дальней дистанции Эн-Несири, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел за пределы поля.
  • 33'
    С правого фланга прострелил низом в штрафную Навас, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 32'
    Пробивал в одно касание Суарес после прострела от Триппьера, но мяч полетел точно в руки Буну.
  • 31'
    С фланга прострелил Карраско в центр штрафной на Суареса, но тому пробить не позволил Кунде.
  • 30'
    По флангу отдавал Триппьер на ход Карраско, но тот в борьбе с Акуньей выпустил мяч за пределы поля.
  • 29'
    Со штрафного Ракитич навесил на линию штрафной, где пытался пробить Кунде, но нарушил он правила в борьбе против Хименеса.
  • 28'
    Грамотно подставился на фланге Окампос и получил по ногам от Эрмосо. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 27'
    Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 26'
    Прошел по флангу Триппьер и мягко забросил в штрафную на Суареса, который пробил в падении, но Буну сократил угол обстрела на выходе и спас свою команду.
  • Угловой
    25'
    Прорывался по флангу Окампос и прострелил вдоль ворот, но от ноги Эрмосо мяч полетел за лицевую линию.
  • 24'
    Со штрафного Сусо навесил на дальнюю штангу, куда забегал Окампос, но пробить ему не позволил Хименес.
  • 23'
    На фланге получил Сусо по ногам от Хименеса. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "Севильи".
  • Опасный момент
    22'
    Акунья разрезным пасом вывел на ударную позицию Эн-Несири, но тот в ближнем бою не смог переиграть Облака. Добивание Акуньи с линии штрафной оказалось неточным.
  • 21'
    С фланга отдавал Навас в центр штрафной на Эн-Несири, но тому пробить в подкате не позволил Хименес.
  • 20'
    В верховой борьбе против Сусо в центре поля нарушил правила Корреа. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 19'
    Прострелил с фланга Карраско в центр штрафной, где мяч после рикошетов угодил в руку Хордану, но арбитр не стал назначать пенальти.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Анхель Корреа! Ушел от соперника по флангу Триппьер и прострелил поперек поля. В чужой штрафной сферу подхватил Корреа и с разворота пробил низом точно в ближний угол.
  • 16'
    Мягко забрасывал Хордан в штрафную на ход Сусо, но тот нарушил правила в борьбе против Льоренте.
  • 15'
    Сместился с правого фланга к линии штрафной Эн-Несири и пробил в ближний угол, но в створ ворот попасть не смог.
  • 14'
    На правой бровке подхватил сферу Карраско и прострелил низом в штрафную, но этот пас легко перехватил Кунде.
  • 13'
    Дальний заброс Фернандо исполнял на ход Эн-Несири, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 12'
    В разрез отдавал Корреа в штрафную на ход Суаресу, но тому пробить по воротам не позволил Карлос.
  • 11'
    Ушел финтом от соперника Триппьер по флангу и подал на дальнюю штангу, но здесь Корреа не смог пробить в борьбе против Окампоса.
  • 10'
    Прорывался по правой бровке Триппьер и навесил в центр штрафной, но на выходе Буну забрал мяч в свои руки.
  • 9'
    В разрез отдавал Хордан в штрафную, куда врывался Окампос, но его грамотно корпусом от мяча оттеснил Хименес.
  • Офсайд
    8'
    Мягко забросил в штрафную Коке на ход Корреа, который пробил с угла вратарской, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 7'
    Выиграл подбор на линии штрафной соперника Эрмосо и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    6'
    Забросил по флангу Триппьер на ход Льоренте, но того опередил Навас и вынес мяч в подкате на угловой.
  • 5'
    Догнал мяч в чужой штрафной Льоренте и тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 4'
    После навеса с углового от Наваса пробивал головой в падении Ракитич на ближней штанге, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    3'
    Со штрафного навесил Сусо на ближнюю штангу. Здесь выиграл верх Эрмосо и вынес мяч головой на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-бело-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Атлетико"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.20 12.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.18 3.15 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.02 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.30 8.20
  1.39 4.41 10.44

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.12 2.50 1.53 1.86 1.95 1.49 2.65 1.25 3.85 1.18 5.20 1.06 8.50 1.05 10.00
5.90 1.09 4.85 1.14 2.49 1.51 1.94 1.86 1.54 2.65 1.24 3.85 1.17 4.85 1.04 9.00 1.03 9.50
7.30 1.10 5.70 1.14 4.60 1.19 2.28 1.68 3.25 1.33 1.70 2.23 1.90 1.90 1.40 2.90 1.25 3.90 1.03 7.77 1.02 9.56 1.01 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
6.17 1.14 2.99 1.42 4.98 1.19 2.06 1.83 3.40 1.34 2.28 1.67 1.87 2.01 1.62 2.38 1.38 3.18 1.24 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.50 2.47 1.25 3.65 1.05 8.80
2.32 1.61 1.55 2.45 1.30 3.52 1.06 8.90 1.05 9.90
2.40 1.57 1.53 2.50 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
2.20 1.72 1.81 2.08 1.40 3.07 1.27 3.90 1.50 2.68 1.29 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.99 1.76 1.46 2.60 1.09 6.20
3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.70
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.11 5.59 1.07 6.67

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.60 1.19
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Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Севилья

Исход игры
Атлетико М
82.6% (123)
Ничья
16.1% (24)
Севилья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.37% (75)
Меньше
48.63% (71)
Обе команды забьют
Да
63.7% (93)
Нет
36.3% (53)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.9% (61)
1:0 Атлетико М
25.5% (38)
1:1 Ничья
12.1% (18)
2:0 Атлетико М
9.4% (14)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:2 Атлетико М
2.7% (4)
3:1 Атлетико М
2% (3)
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