Лемар сместился с левого фланга в центр и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Кунде.

В разрез отдавал Корреа на ход Суаресу, который мог убегать на ворота, но нарушил он правила в борьбе против Фернандо.

По флангу Кунде забросил на ход Акунье, но тот не смог оторваться от Триппьера и нарушил правила.

Навас в разрез отдавал на ход Окампосу в чужую штрафную, но того опередил Эрмосо и вынес сферу в аут.

Ворвался в штрафную соперника Карраско после паса от Коке, но напоролся на Фернандо, который отобрал мяч в подкате.

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34' Пробивал по воротам с дальней дистанции Эн-Несири, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел за пределы поля.

33' С правого фланга прострелил низом в штрафную Навас, но здесь никого из партнеров не оказалось.

32' Пробивал в одно касание Суарес после прострела от Триппьера, но мяч полетел точно в руки Буну.

31' С фланга прострелил Карраско в центр штрафной на Суареса, но тому пробить не позволил Кунде.

30' По флангу отдавал Триппьер на ход Карраско, но тот в борьбе с Акуньей выпустил мяч за пределы поля.

29' Со штрафного Ракитич навесил на линию штрафной, где пытался пробить Кунде, но нарушил он правила в борьбе против Хименеса.

28' Грамотно подставился на фланге Окампос и получил по ногам от Эрмосо. Штрафной удар исполнять будут гости.

27' Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

26' Прошел по флангу Триппьер и мягко забросил в штрафную на Суареса, который пробил в падении, но Буну сократил угол обстрела на выходе и спас свою команду.

25' Прорывался по флангу Окампос и прострелил вдоль ворот, но от ноги Эрмосо мяч полетел за лицевую линию.

24' Со штрафного Сусо навесил на дальнюю штангу, куда забегал Окампос, но пробить ему не позволил Хименес.

23' На фланге получил Сусо по ногам от Хименеса. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "Севильи".

22' Акунья разрезным пасом вывел на ударную позицию Эн-Несири, но тот в ближнем бою не смог переиграть Облака. Добивание Акуньи с линии штрафной оказалось неточным.

21' С фланга отдавал Навас в центр штрафной на Эн-Несири, но тому пробить в подкате не позволил Хименес.

20' В верховой борьбе против Сусо в центре поля нарушил правила Корреа. Штрафной удар исполнять будут гости.

19' Прострелил с фланга Карраско в центр штрафной, где мяч после рикошетов угодил в руку Хордану, но арбитр не стал назначать пенальти.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Анхель Корреа! Ушел от соперника по флангу Триппьер и прострелил поперек поля. В чужой штрафной сферу подхватил Корреа и с разворота пробил низом точно в ближний угол.

16' Мягко забрасывал Хордан в штрафную на ход Сусо, но тот нарушил правила в борьбе против Льоренте.

15' Сместился с правого фланга к линии штрафной Эн-Несири и пробил в ближний угол, но в створ ворот попасть не смог.

14' На правой бровке подхватил сферу Карраско и прострелил низом в штрафную, но этот пас легко перехватил Кунде.

13' Дальний заброс Фернандо исполнял на ход Эн-Несири, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

12' В разрез отдавал Корреа в штрафную на ход Суаресу, но тому пробить по воротам не позволил Карлос.

11' Ушел финтом от соперника Триппьер по флангу и подал на дальнюю штангу, но здесь Корреа не смог пробить в борьбе против Окампоса.

10' Прорывался по правой бровке Триппьер и навесил в центр штрафной, но на выходе Буну забрал мяч в свои руки.

9' В разрез отдавал Хордан в штрафную, куда врывался Окампос, но его грамотно корпусом от мяча оттеснил Хименес.

8' Мягко забросил в штрафную Коке на ход Корреа, который пробил с угла вратарской, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

7' Выиграл подбор на линии штрафной соперника Эрмосо и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

6' Забросил по флангу Триппьер на ход Льоренте, но того опередил Навас и вынес мяч в подкате на угловой.

5' Догнал мяч в чужой штрафной Льоренте и тут же прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.

4' После навеса с углового от Наваса пробивал головой в падении Ракитич на ближней штанге, но мяч застрял в гуще защитников.

3' Со штрафного навесил Сусо на ближнюю штангу. Здесь выиграл верх Эрмосо и вынес мяч головой на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-бело-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.