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  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Осасуна
0'
1:0
23' Гол
Суарес Луис III
36' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
40' Желтая карточка
Гарсия Рубен
43'
1
Силва
Руи
28
Санчес
Пепе
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
7
Суарес
Луис
III
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
7
Хони
Родригес
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
Гранада
4-2-3-1
Осасуна
4-4-2

Ход матча

23'
Суарес Луис III
1:0
36'
 
Ойер Санхурхо
40'
 
Гарсия Рубен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 4 0.22
2. Видаль Молина 3 0.17
3. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.17
4. Мачис Дарвин 2 0.11
5. Санчес Герман 2 0.11
6. Эррера Янгель 2 0.11
7. Кенеди Роберт 1 0.06
8. Милья Луис 1 0.06
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.06
10. Дуарте Домингуш 1 0.06
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
14. Соро Альберто 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.22
2. Гарсия Рубен 3 (1) 0.17
3. Кальери Хонатан 2 0.11
4. Будимир Анте 2 0.11
5. Ронкалья Факундо 1 0.06
6. Адриан Лопес 1 0.06
7. Брашанац Дарко 1 0.06
8. Гарсия Давид III 1 0.06
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
13. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Санчес Герман 6 0
3. Фулкье Димитри 5 0
4. Пуэртас Антонио 4 0
5. Эррера Янгель 4 0
6. Сольдадо Роберто 3 0
7. Суарес Луис III 3 0
8. Дуарте Домингуш 1 1
9. Монторо Анхель 2 0
10. Вальехо Хесус 0 1
11. Кенеди Роберт 1 0
12. Вико Федерико 1 0
13. Нева Карлос 1 0
14. Sergio Barcia 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 5 0
2. Перес Иньиго 3 1
3. Эрнандес Аридане 3 1
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Эррера Серхио 2 0
9. Унаи Гарсия 2 0
10. Кальери Хонатан 2 0
11. Рубен Мартинес 0 1
12. Ронкалья Факундо 1 0
13. Гарсия Рубен 1 0
14. Брашанац Дарко 1 0
15. Торро Лукас 1 0
16. Круз Хуан 1 0
17. Барха Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6)
 Осасуна 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия
Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес
Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна

Последние игры между собой

Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Осасуна 0:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:0 Гранада Сегунда Гранада 2:0 Осасуна Сегунда
Гранада 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 0:0 Гранада Сегунда Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:0 Осасуна Кубок Короля Гранада 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Гранада 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
5. Севилья Заявка 16 9 3 4 21 - 13 30
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада 1:0 Заявка 18 8 3 7 20 - 29 27
8. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
9. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
10. Кадис Заявка 18 6 5 7 15 - 22 23
11. Леванте Заявка 17 5 6 6 23 - 24 21
12. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
13. Хетафе Заявка 17 5 5 7 15 - 18 20
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Алавес Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
17. Вальядолид Заявка 18 4 6 8 16 - 25 18
18. Эльче Заявка 16 3 7 6 14 - 21 16
19. Осасуна 0:1 Заявка 18 3 6 9 15 - 26 15
20. Уэска Заявка 18 1 9 8 14 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Гранада 1:0 Заявка 10 6 2 2 15 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
15. Кадис Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
16. Осасуна 0:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
17. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
5. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
12. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
13. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада 1:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Осасуна 0:1 Заявка 9 1 3 5 7 - 13 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Гранада 84.6% (126)
X 13.4% (20)
Осасуна 2% (3)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Осасуна
2.82
4.10
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.85 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.33 3.10 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.05 3.64
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.10 9.20
  1.44 4.12 9.41

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.10 2.75 1.45 2.05 1.78 1.57 2.41 1.28 3.60 1.21 4.50 1.07 8.00 1.06 9.20
6.90 1.06 5.80 1.11 2.67 1.45 2.03 1.79 1.62 2.44 1.27 3.76 1.20 4.50 1.05 8.20 1.03 8.80
5.30 1.15 4.00 1.24 3.90 1.25 2.70 1.45 1.83 2.05 1.70 2.15 1.12 6.10 1.10 6.80 1.05 9.50 1.05 10.00 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
5.27 1.17 3.72 1.29 2.47 1.58 4.08 1.25 3.39 1.34 2.69 1.50 1.96 1.92 1.65 2.31 1.45 2.86 1.17 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.59 2.27 1.29 3.40 1.05 8.40
2.48 1.54 1.66 2.22 1.32 3.38 1.07 8.20 1.05 9.50
1.85 1.95 1.24 4.00 1.38 3.00 1.04 10.00 1.04 8.16
1.70 2.23 1.42 2.97 1.15 5.77 1.39 3.10 1.23 4.37 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.16 1.65 1.50 2.48 1.11 5.80
3.26 1.34 2.12 1.72 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.30
2.90 1.40 1.92 1.87 1.42 2.85 1.11 5.54 1.08 6.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
9.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
4.60 1.19
Где смотреть матч Гранада 1:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 1:0 Осасуна

Исход игры
Гранада
84.6% (126)
Ничья
13.4% (20)
Осасуна
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (53)
Меньше
63.7% (93)
Обе команды забьют
Да
45.21% (66)
Нет
54.79% (80)
Популярный счёт
1:0 Гранада
39.6% (59)
2:1 Гранада
30.2% (45)
2:0 Гранада
12.8% (19)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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