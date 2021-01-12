Гранада
2:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Осасуна
1:0
22' ГолСуарес Луис III
36' Желтая карточкаОйер Санхурхо
40' Желтая карточкаГарсия Рубен
2:0
45' Гол в свои воротаЭррера Серхио
67' Желтая карточкаГарсия Давид III
76' Желтая карточкаГальего Энрике
90' Желтая карточкаДуарте Домингуш
28
Санчес
Пепе
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
1:0
36'
40'
45'
2:0
67'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|4
|0.22
|2.
|Видаль Молина
|3
|0.17
|3.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.17
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.11
|5.
|Санчес Герман
|2
|0.11
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.11
|7.
|Кенеди Роберт
|1
|0.06
|8.
|Милья Луис
|1
|0.06
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.06
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.06
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.22
|2.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.17
|3.
|Кальери Хонатан
|2
|0.11
|4.
|Будимир Анте
|2
|0.11
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.06
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.06
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.06
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.06
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Торро Лукас
|0
|0
|11.
|Хони Родригес
|0
|0
|12.
|Барха Энрике
|0
|0
|13.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Санчес Герман
|6
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|5
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|5.
|Эррера Янгель
|4
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|2
|1
|7.
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|8.
|Суарес Луис III
|3
|0
|9.
|Монторо Анхель
|2
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|0
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|12.
|Вико Федерико
|1
|0
|13.
|Нева Карлос
|1
|0
|14.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|3.
|Перес Иньиго
|3
|1
|4.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|5.
|Видаль Начо
|4
|0
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|8.
|Будимир Анте
|2
|0
|9.
|Эррера Серхио
|2
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|11.
|Кальери Хонатан
|2
|0
|12.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|13.
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|14.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|15.
|Торро Лукас
|1
|0
|16.
|Круз Хуан
|1
|0
|17.
|Барха Энрике
|1
|0
|18.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|Осасуна
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|0
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия
Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =7 -8Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес
Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна
Последние игры между собой
Гранада: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Гранада 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 0:0 Гранада Сегунда Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:0 Осасуна Кубок Короля Гранада 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Гранада 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|30 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|5.
|Севилья
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 14
|30
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|10.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 22
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 24
|21
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 18
|20
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|14 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|5.
|Севилья
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 2:0 Осасуна
Исход игры
Гранада
84.6% (126)
Ничья
13.4% (20)
Осасуна
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (53)
Меньше
63.7% (93)
Обе команды забьют
Да
45.21% (66)
Нет
54.79% (80)
Популярный счёт
1:0 Гранада
39.6% (59)
2:1 Гранада
30.2% (45)
2:0 Гранада
12.8% (19)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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