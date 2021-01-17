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  2. Матчи
  3. Португалия
Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Маритиму
0' 27'
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
8
Гонсалвеш
Клод
25
Минеро
Лукас
6
Афонсо
Жоао
III
7
Лоуренси
22
Барай
Ив
29
Лино
Сэмуел
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
4
Африко
Лукас
66
Силва
Леонардо
7
Гитан
Рафик
6
Джин
18
Бамбок
Франк-Ив
86
Marcelo
Hermes
95
Дьедеррик
Жоэль
17
Милсон
Жил Висенте
4-4-2
Маритиму
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 3 0.21
2. Лоуренси 2 0.14
3. Родригао 1 0.07
4. Гонсалвеш Клод 1 0.07
5. Рубен Мигель 1 0.07
6. Минеро Лукас 1 0.07
7. Талоша Жоау 0 0
8. Барай Ив 0 0
9. Лоте Антуан 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.5
2. Дьедеррик Жоэль 4 0.29
3. Marcelo Hermes 1 0.07
4. Милсон 1 0.07
5. Зайнадин Джуниор 1 0.07
6. Нану Гомеш 1 0.07
7. Винк Клаудио 0 0
8. Корреа Хорхе 0 0
9. Чина Фабиу 0 0
10. Гитан Рафик 0 0

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Ногейра 5 1
2. Афонсо Жоао III 6 0
3. Родригао 2 0
4. Гонсалвеш Клод 2 0
5. Рубен Мигель 2 0
6. Лоуренси 2 0
7. Минеро Лукас 2 0
8. Ренан Соарес 1 0
9. Талоша Жоау 1 0
10. Leandro XII 1 0
11. Денис 1 0
12. Карвалью Витор 1 0
13. Joel V 1 0
14. Лоте Антуан 1 0
15. Miullen 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Джин 5 1
2. Винк Клаудио 4 0
3. Кошта Эдгар 3 0
4. Зайнадин Джуниор 3 0
5. Пиньо Родриго 3 0
6. Милсон 1 1
7. Рене 2 0
8. Корреа Хорхе 2 0
9. Жефферсон 2 0
10. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
11. Бамбок Франк-Ив 2 0
12. Чина Фабиу 0 1
13. Силва Леонардо 1 0
14. Marcelo Hermes 1 0
15. Маседу Рубен 1 0
16. Клебер Жан 1 0
17. Гитан Рафик 1 0
18. Пеладжио Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Маритиму 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте
Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте
Маритиму Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму
Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Маритиму: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Маритиму 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Маритиму 1:2 Жил Висенте Примейра-лига
Жил Висенте 0:1 Маритиму League Cup 2nd stage Жил Висенте 1:2 Маритиму Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 3:2 Жил Висенте Примейра-лига Маритиму 1:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Жил Висенте 4:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Маритиму Международные матчи (клубы) Маритиму 3:2 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Маритиму Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 14 11 3 0 31 - 9 36
2. Порту Заявка 14 10 2 2 36 - 17 32
3. Бенфика Заявка 14 10 2 2 29 - 14 32
4. Брага Заявка 14 9 0 5 23 - 15 27
5. Пасуш де Феррейра Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
6. Витория Гимарайнш Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
7. Морейренсе Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
8. Маритиму 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 18 15
9. Санта-Клара Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
10. Тондела Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
11. Риу Аве Заявка 14 3 6 5 10 - 16 15
12. Жил Висенте 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 15 14
13. Фамаликан Заявка 14 3 5 6 16 - 25 14
14. Насьонал Мадейра Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Фаренсе Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
16. Белененсеш Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
17. Портимоненсе Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
18. Боавишта Заявка 14 1 8 5 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 8 6 1 1 19 - 9 19
2. Бенфика Заявка 7 6 0 1 15 - 7 18
3. Спортинг Л Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
5. Брага Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
6. Тондела Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Морейренсе Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Фаренсе Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Жил Висенте 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
10. Насьонал Мадейра Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Портимоненсе Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12. Маритиму 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Риу Аве Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
14. Витория Гимарайнш Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
15. Белененсеш Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Фамаликан Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17. Боавишта Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
18. Санта-Клара Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Витория Гимарайнш Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Бенфика Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Порту Заявка 6 4 1 1 17 - 8 13
5. Брага Заявка 8 4 0 4 14 - 12 12
6. Санта-Клара Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
8. Фамаликан Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Маритиму 0:0 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
10. Риу Аве Заявка 8 1 4 3 4 - 10 7
11. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
12. Боавишта Заявка 8 0 6 2 9 - 13 6
13. Жил Висенте 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14. Морейренсе Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
16. Портимоненсе Заявка 7 1 0 6 4 - 12 3
17. Фаренсе Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
18. Тондела Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Жил Висенте 37% (54)
X 46.6% (68)
Маритиму 16.4% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Маритиму
2.27
3.05
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 2.80 3.80
Бонус: 10 000 ₽ 2.18 2.90 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.05 3.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.95 3.70
  2.33 2.73 4.00

Самый высокий коэффициент на матч «Жил Висенте» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жил Висенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жил Висенте» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.60 1.13 2.29 1.58 1.70 2.08 1.40 2.80 1.13 5.40
6.15 1.11 4.80 1.19 2.38 1.65 1.72 2.12 1.41 2.82 1.15 4.80 1.10 5.50 1.01 10.75 1.00 11.25
6.10 1.10 4.50 1.18 2.35 1.62 2.01 1.80 1.71 2.14 1.68 2.18 1.40 2.80 1.16 4.80 1.12 5.70 1.02 11.00 1.02 11.50 0.00 17.50 0.00 17.50 0.00 21.00
6.53 1.13 3.23 1.37 2.24 1.70 1.85 2.03 1.61 2.40 1.37 3.23 1.53 2.60 1.44 2.89 1.44 2.90 1.16 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.44 2.70 1.22 3.95 1.03 9.80
2.30 1.62 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
1.49 2.60 1.23 3.85 1.04 9.20
1.60 2.39 1.35 3.25 1.11 6.75 1.29 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.86 1.88 1.39 2.85 1.08 7.00
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.45 1.08 7.90
1.78 1.97 1.36 3.00 1.10 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.32 1.58
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
4.80 1.16
Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Маритиму онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Маритиму

Исход игры
Жил Висенте
37% (54)
Ничья
46.6% (68)
Маритиму
16.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.9% (39)
Меньше
73.1% (106)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
1:0 Жил Висенте
18.5% (27)
2:1 Жил Висенте
15.8% (23)
1:2 Маритиму
7.5% (11)
0:1 Маритиму
6.2% (9)
2:0 Жил Висенте
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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