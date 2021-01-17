Жил Висенте
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Municipal de Barcelos
Маритиму
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
22
Барай
Ив
29
Лино
Сэмуел
6
Джин
17
Милсон
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
2 Joel VЗащитник
-
44 НогейраЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛоуренсиПолузащитник
-
22 Барай ИвНападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
16 Вилья ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аббас АлааНападающий
-
27 Leandro XII
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
15 Кекез ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
23 Маседу РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milton Mendes
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|3
|0.21
|2.
|Лоуренси
|2
|0.14
|3.
|Родригао
|1
|0.07
|4.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.07
|5.
|Рубен Мигель
|1
|0.07
|6.
|Минеро Лукас
|1
|0.07
|7.
|Талоша Жоау
|0
|0
|8.
|Барай Ив
|0
|0
|9.
|Лоте Антуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.5
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|4
|0.29
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.07
|4.
|Милсон
|1
|0.07
|5.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.07
|6.
|Нану Гомеш
|1
|0.07
|7.
|Винк Клаудио
|0
|0
|8.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|9.
|Чина Фабиу
|0
|0
|10.
|Гитан Рафик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ногейра
|5
|1
|2.
|Афонсо Жоао III
|6
|0
|3.
|Родригао
|2
|0
|4.
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|5.
|Рубен Мигель
|2
|0
|6.
|Лоуренси
|2
|0
|7.
|Минеро Лукас
|2
|0
|8.
|Ренан Соарес
|1
|0
|9.
|Талоша Жоау
|1
|0
|10.
|Leandro XII
|1
|0
|11.
|Денис
|1
|0
|12.
|Карвалью Витор
|1
|0
|13.
|Joel V
|1
|0
|14.
|Лоте Антуан
|1
|0
|15.
|Miullen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|5
|1
|2.
|Винк Клаудио
|4
|0
|3.
|Кошта Эдгар
|3
|0
|4.
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|5.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|6.
|Милсон
|1
|1
|7.
|Рене
|2
|0
|8.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|9.
|Жефферсон
|2
|0
|10.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|11.
|Бамбок Франк-Ив
|2
|0
|12.
|Чина Фабиу
|0
|1
|13.
|Силва Леонардо
|1
|0
|14.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|15.
|Маседу Рубен
|1
|0
|16.
|Клебер Жан
|1
|0
|17.
|Гитан Рафик
|1
|0
|18.
|Пеладжио Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Маритиму
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте
Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте
Маритиму Последние 20 матчей: +8 =4 -8Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму
Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Маритиму: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Жил Висенте 0:1 Маритиму League Cup 2nd stage Жил Висенте 1:2 Маритиму Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 3:2 Жил Висенте Примейра-лига Маритиму 1:0 Жил Висенте Товарищеские матчи Жил Висенте 4:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 0:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:1 Маритиму Международные матчи (клубы) Маритиму 3:2 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Маритиму Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 9
|36
|2.
|Порту
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 17
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 14
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|23 - 15
|27
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|8.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 18
|15
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|10.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 25
|14
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|18.
|Боавишта
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|6.
|Тондела
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Бенфика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Порту
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 8
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 12
|12
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|12.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 13
|6
|13.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Жил Висенте» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Жил Висенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Жил Висенте» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Маритиму
Исход игры
Жил Висенте
37% (54)
Ничья
46.6% (68)
Маритиму
16.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.9% (39)
Меньше
73.1% (106)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (63)
1:0 Жил Висенте
18.5% (27)
2:1 Жил Висенте
15.8% (23)
1:2 Маритиму
7.5% (11)
0:1 Маритиму
6.2% (9)
2:0 Жил Висенте
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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