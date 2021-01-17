Малатьяспор
2:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Malatya Stadyumu
Ризеспор
0:1
30' ПенальтиШкода Милан
39' Желтая карточкаМелняк Дарио
44' Желтая карточкаШкода Милан
1:1
46' ГолКанатсизкуш Кубилай
2:1
50' ГолКанатсизкуш Кубилай
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
99
Бюйюк
Адем
61
Явру
Зеки
26
Булут
Онур
24
Дилавер
Эмир
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
21
Шкода
Милан
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
67 Ишкан ЭрайВратарь
-
44 Акча МуратЗащитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукоки ДжодиПолузащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирНападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
30'
0:1
39'
44'
46'
50'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|7 (5)
|0.39
|2.
|Канатсизкуш Кубилай
|3
|0.17
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0.11
|4.
|Аскуа Африйе
|2
|0.11
|5.
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.11
|6.
|Кайя Семих
|1
|0.06
|7.
|Явру Зеки
|1
|0.06
|8.
|Булут Умут
|1
|0.06
|9.
|Фофана Морике
|1
|0.06
|10.
|Топали Етмир
|1
|0.06
|11.
|Хафез Карим
|0
|0
|12.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|13.
|Лукоки Джоди
|0
|0
|14.
|Шебаке Иссам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|6 (2)
|0.33
|2.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.33
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.17
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.06
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.06
|6.
|Торун Тунай
|1
|0.06
|7.
|Пехливан Ясин
|1
|0.06
|8.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.06
|9.
|Мериа Яссин
|1
|0.06
|10.
|Михаляк Конрад
|1
|0.06
|11.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|12.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|13.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|14.
|Йованчич Душан
|0
|0
|15.
|Самудио Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хафез Карим
|4
|1
|2.
|Аскуа Африйе
|5
|0
|3.
|Бюйюк Адем
|4
|0
|4.
|Шебаке Иссам
|3
|0
|5.
|Тетте Бенджамин
|3
|0
|6.
|Топали Етмир
|3
|0
|7.
|Кайя Семих
|2
|0
|8.
|Лукоки Джоди
|2
|0
|9.
|Шахан Олджай
|2
|0
|10.
|Сантос Уоллес
|2
|0
|11.
|Хадебе Тинейдж
|2
|0
|12.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|13.
|Булут Умут
|1
|0
|14.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|15.
|Озбир Эртач
|1
|0
|16.
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|17.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|18.
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|2.
|Морозюк Николай
|4
|0
|3.
|Мериа Яссин
|4
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|5.
|Торун Тунай
|3
|0
|6.
|Донса Годфред
|3
|0
|7.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|8.
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|9.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|10.
|Дилавер Эмир
|2
|0
|11.
|Андраде Фернандо
|2
|0
|12.
|Реми Лоик
|1
|0
|13.
|Шкода Милан
|1
|0
|14.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|15.
|Ай Селим
|1
|0
|16.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|17.
|Талби Монтассар
|1
|0
|18.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|15% (3)
|25% (5)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|10% (2)
|Ризеспор
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|39 - 21
|35
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 21
|35
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|33 - 20
|34
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|34 - 14
|33
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|27 - 22
|31
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|29 - 16
|30
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 24
|27
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 21
|27
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 29
|23
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 22
|23
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 27
|22
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|26 - 24
|22
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|24 - 22
|22
|15.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 24
|22
|16.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 31
|22
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 23
|16
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|20 - 27
|15
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|14
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 4
|19
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|8.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|9.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 11
|14
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|18.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 19
|9
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 18
|7
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Ризеспор
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|20.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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