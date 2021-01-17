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Малатьяспор
2:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
30' Пенальти
Шкода Милан
39' Желтая карточка
Мелняк Дарио
44' Желтая карточка
Шкода Милан
1:1
46' Гол
Канатсизкуш Кубилай
2:1
50' Гол
Канатсизкуш Кубилай
55'
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
13
Сантос
Уоллес
17
Хадебе
Тинейдж
55
Ндайишимийе
Юссуф
99
Бюйюк
Адем
61
Явру
Зеки
90
Канатсизкуш
Кубилай
21
Фофана
Морике
9
Булут
Умут
1
Четин
Тарык
26
Булут
Онур
24
Дилавер
Эмир
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
23
Донса
Годфред
17
Михаляк
Конрад
66
Эрдоган
Доган
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
Малатьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

30'
0:1
Шкода Милан
39'
 
Мелняк Дарио
44'
 
Шкода Милан
46'
Канатсизкуш Кубилай
1:1
46'
Хафез Карим
Фофана Морике
 
46'
Аскуа Африйе
Кайя Семих
 
46'
Эскихеллач Мустафа
Явру Зеки
 
50'
Канатсизкуш Кубилай
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 7 (5) 0.39
2. Канатсизкуш Кубилай 3 0.17
3. Тетте Бенджамин 2 0.11
4. Аскуа Африйе 2 0.11
5. Ндайишимийе Юссуф 2 0.11
6. Кайя Семих 1 0.06
7. Явру Зеки 1 0.06
8. Булут Умут 1 0.06
9. Фофана Морике 1 0.06
10. Топали Етмир 1 0.06
11. Хафез Карим 0 0
12. Куэва Кристиан 0 0
13. Лукоки Джоди 0 0
14. Шебаке Иссам 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 6 (2) 0.33
2. Реми Лоик 6 (2) 0.33
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.17
4. Сантос Фабрисио 1 0.06
5. Андраде Фернандо 1 0.06
6. Торун Тунай 1 0.06
7. Пехливан Ясин 1 0.06
8. Рюзгар Кемаль 1 0.06
9. Мериа Яссин 1 0.06
10. Михаляк Конрад 1 0.06
11. Мелняк Дарио 0 0
12. Дурак Абдулла 0 0
13. Дилавер Эмир 0 0
14. Йованчич Душан 0 0
15. Самудио Брайан 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Хафез Карим 4 1
2. Аскуа Африйе 5 0
3. Бюйюк Адем 4 0
4. Шебаке Иссам 3 0
5. Тетте Бенджамин 3 0
6. Топали Етмир 3 0
7. Кайя Семих 2 0
8. Лукоки Джоди 2 0
9. Шахан Олджай 2 0
10. Сантос Уоллес 2 0
11. Хадебе Тинейдж 2 0
12. Йылдыз Ахмед 2 0
13. Булут Умут 1 0
14. Сукуи Фернандо 1 0
15. Озбир Эртач 1 0
16. Канатсизкуш Кубилай 1 0
17. Дамлу Абдулсамед 1 0
18. Эскихеллач Мустафа 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Мериа Яссин 4 0
4. Болдрин Фернандо 2 1
5. Торун Тунай 3 0
6. Донса Годфред 3 0
7. Мелняк Дарио 3 0
8. Сантос Фабрисио 3 0
9. Дурак Абдулла 2 0
10. Дилавер Эмир 2 0
11. Андраде Фернандо 2 0
12. Реми Лоик 1 0
13. Шкода Милан 1 0
14. Кейбаши Исмаил 1 0
15. Ай Селим 1 0
16. Эрдоган Доган 1 0
17. Талби Монтассар 1 0
18. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 15% (3) 25% (5) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 10% (2)
 Ризеспор 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Ризеспор 3:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 6:0 Малатьяспор Кубок Малатьяспор 1:2 Ризеспор А Лига Ризеспор 0:1 Малатьяспор А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 17 11 2 4 39 - 21 35
2. Фенербахче Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
3. Газишехир Газиантеп Заявка 18 9 7 2 33 - 20 34
4. Галатасарай Заявка 17 10 3 4 34 - 14 33
5. Хатайспор Заявка 18 9 4 5 27 - 22 31
6. Аланьяспор Заявка 18 9 3 6 29 - 16 30
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 18 7 6 5 30 - 24 27
8. Трабзонспор Заявка 18 7 6 5 20 - 21 27
9. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
10. Истанбул Башакшехир Заявка 18 6 5 7 25 - 29 23
11. Сивасспор Заявка 18 5 8 5 20 - 22 23
12. Касымпаша Заявка 17 6 4 7 20 - 27 22
13. Коньяспор Заявка 18 6 4 8 26 - 24 22
14. Гёзтепе Заявка 18 5 7 6 24 - 22 22
15. Малатьяспор 1:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 24 22
16. Ризеспор 1:1 Заявка 18 5 7 6 23 - 31 22
17. Генчлербирлиги Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
18. Кайсериспор Заявка 18 4 4 10 12 - 23 16
19. Анкарагюджю Заявка 17 4 3 10 20 - 27 15
20. Денизлиспор Заявка 18 3 5 10 17 - 30 14
21. Эрзурумспор Заявка 18 3 4 11 16 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
4. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
8. Малатьяспор 1:1 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
9. Ризеспор 1:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
10. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
11. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
12. Фенербахче Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
15. Гёзтепе Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
16. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
17. Анкарагюджю Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
18. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
4. Трабзонспор Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
8. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
9. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
12. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
13. Коньяспор Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Касымпаша Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
16. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
17. Генчлербирлиги Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Ризеспор 1:1 Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
20. Малатьяспор 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шкода Милан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Мелняк Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шкода Милан из команды Ризеспор забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Малатьяспор
Ничья
Ризеспор
5.30
3.45
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.25 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.28 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.45 1.82
  5.07 3.19 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 7.50 1.06 3.32 1.31 2.83 1.43 1.88 2.02 1.48 2.65 1.36 3.02 1.15 5.35 1.09 5.90 1.01 9.20 1.05 7.60
6.50 1.11 5.10 1.16 4.05 1.14 4.20 1.22 2.07 1.75 1.70 2.15 1.73 2.11 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 13.00 1.01 13.00 1.01 17.50
7.01 1.11 4.53 1.21 2.19 1.71 3.06 1.39 2.13 1.75 1.77 2.10 1.55 2.52 1.32 3.45 1.21 4.55 1.11 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.83 1.98 1.42 2.88 1.15 5.50 1.09 7.40
2.05 1.75 1.33 3.25 1.18 4.75 1.06 8.80 1.03 12.00
1.95 1.92 1.61 2.39 1.27 3.88 1.60 2.42 1.33 3.39 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.19 4.65
2.55 1.47 1.64 2.15 1.25 3.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
4.05 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Малатьяспор 2:1 Ризеспор онлайн

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