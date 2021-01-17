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Малатьяспор
4:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
30' Пенальти
Шкода Милан
39' Желтая карточка
Мелняк Дарио
44' Желтая карточка
Шкода Милан
1:1
46' Гол
Канатсизкуш Кубилай
2:1
50' Гол
Канатсизкуш Кубилай
3:1
61' Гол
Булут Умут
4:1
74' Гол
Эскихеллач Мустафа
90'+5
25
Озбир
Эртач
57
Шебаке
Иссам
26
Кайя
Семих
13
Сантос
Уоллес
17
Хадебе
Тинейдж
55
Ндайишимийе
Юссуф
99
Бюйюк
Адем
61
Явру
Зеки
90
Канатсизкуш
Кубилай
21
Фофана
Морике
9
Булут
Умут
1
Четин
Тарык
26
Булут
Онур
24
Дилавер
Эмир
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
23
Донса
Годфред
17
Михаляк
Конрад
66
Эрдоган
Доган
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
Малатьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 7 (5) 0.39
2. Канатсизкуш Кубилай 4 0.22
3. Тетте Бенджамин 2 0.11
4. Булут Умут 2 0.11
5. Аскуа Африйе 2 0.11
6. Ндайишимийе Юссуф 2 0.11
7. Кайя Семих 1 0.06
8. Явру Зеки 1 0.06
9. Фофана Морике 1 0.06
10. Эскихеллач Мустафа 1 0.06
11. Топали Етмир 1 0.06
12. Хафез Карим 0 0
13. Куэва Кристиан 0 0
14. Лукоки Джоди 0 0
15. Шебаке Иссам 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 6 (2) 0.33
2. Реми Лоик 6 (2) 0.33
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.17
4. Сантос Фабрисио 1 0.06
5. Андраде Фернандо 1 0.06
6. Торун Тунай 1 0.06
7. Пехливан Ясин 1 0.06
8. Рюзгар Кемаль 1 0.06
9. Мериа Яссин 1 0.06
10. Михаляк Конрад 1 0.06
11. Мелняк Дарио 0 0
12. Дурак Абдулла 0 0
13. Дилавер Эмир 0 0
14. Йованчич Душан 0 0
15. Самудио Брайан 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Хафез Карим 4 1
2. Аскуа Африйе 5 0
3. Бюйюк Адем 4 0
4. Шебаке Иссам 3 0
5. Тетте Бенджамин 3 0
6. Топали Етмир 3 0
7. Кайя Семих 2 0
8. Лукоки Джоди 2 0
9. Шахан Олджай 2 0
10. Сантос Уоллес 2 0
11. Хадебе Тинейдж 2 0
12. Йылдыз Ахмед 2 0
13. Булут Умут 1 0
14. Сукуи Фернандо 1 0
15. Озбир Эртач 1 0
16. Канатсизкуш Кубилай 1 0
17. Дамлу Абдулсамед 1 0
18. Эскихеллач Мустафа 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Мериа Яссин 4 0
4. Болдрин Фернандо 2 1
5. Торун Тунай 3 0
6. Донса Годфред 3 0
7. Мелняк Дарио 3 0
8. Сантос Фабрисио 3 0
9. Дурак Абдулла 2 0
10. Дилавер Эмир 2 0
11. Андраде Фернандо 2 0
12. Реми Лоик 1 0
13. Шкода Милан 1 0
14. Кейбаши Исмаил 1 0
15. Ай Селим 1 0
16. Эрдоган Доган 1 0
17. Талби Монтассар 1 0
18. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 12.5% (3) 20.83% (5) 4.17% (1) 33.33% (8) 20.83% (5) 8.33% (2)
 Ризеспор 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Малатьяспор 1:1 Галатасарай Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:2 Сивасспор Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор
Малатьяспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Касымпаша Малатьяспор 5:0 Хекимоглу Трабзон Фенербахче 0:3 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:0 Этимесгут Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Малатьяспор 2:0 Артвин Бешикташ 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Ризеспор 3:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:0 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 6:0 Малатьяспор Кубок Малатьяспор 1:2 Ризеспор А Лига Ризеспор 0:1 Малатьяспор А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 17 11 2 4 39 - 21 35
2. Фенербахче Заявка 17 11 2 4 35 - 21 35
3. Газишехир Газиантеп Заявка 18 9 7 2 33 - 20 34
4. Галатасарай Заявка 17 10 3 4 34 - 14 33
5. Хатайспор Заявка 18 9 4 5 27 - 22 31
6. Аланьяспор Заявка 18 9 3 6 29 - 16 30
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 18 7 6 5 30 - 24 27
8. Трабзонспор Заявка 18 7 6 5 20 - 21 27
9. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
10. Малатьяспор Заявка 18 6 6 6 25 - 24 24
11. Истанбул Башакшехир Заявка 18 6 5 7 25 - 29 23
12. Сивасспор Заявка 18 5 8 5 20 - 22 23
13. Касымпаша Заявка 17 6 4 7 20 - 27 22
14. Коньяспор Заявка 18 6 4 8 26 - 24 22
15. Гёзтепе Заявка 18 5 7 6 24 - 22 22
16. Ризеспор Заявка 18 5 6 7 23 - 34 21
17. Генчлербирлиги Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
18. Кайсериспор Заявка 18 4 4 10 12 - 23 16
19. Анкарагюджю Заявка 17 4 3 10 20 - 27 15
20. Денизлиспор Заявка 18 3 5 10 17 - 30 14
21. Эрзурумспор Заявка 18 3 4 11 16 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
4. Бешикташ Заявка 8 6 1 1 21 - 4 19
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Хатайспор Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
8. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
9. Ризеспор Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
10. Касымпаша Заявка 8 4 2 2 10 - 11 14
11. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
12. Фенербахче Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
13. Трабзонспор Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
14. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
15. Гёзтепе Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
16. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
17. Анкарагюджю Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
18. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
19. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
4. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
5. Трабзонспор Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
8. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
9. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Эрзурумспор Заявка 9 3 0 6 9 - 19 9
12. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
13. Коньяспор Заявка 9 2 2 5 9 - 11 8
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Касымпаша Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
16. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
17. Генчлербирлиги Заявка 9 2 1 6 6 - 18 7
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Малатьяспор Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
20. Ризеспор Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 1 2 5 7 - 14 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шкода Милан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Мелняк Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шкода Милан из команды Ризеспор забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 2.60 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.28 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 20.00 86.00
  1.22 5.47 20.18

Самый высокий коэффициент на матч «Малатьяспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Малатьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Малатьяспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.60 1.05 7.50 1.06 3.32 1.31 2.83 1.43 1.88 2.02 1.48 2.65 1.36 3.02 1.15 5.35 1.09 5.90 1.01 9.20 1.05 7.60
6.50 1.11 5.10 1.16 4.05 1.14 4.20 1.22 2.07 1.75 1.70 2.15 1.73 2.11 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 2.33 1.60 1.50 2.55 1.13 5.80 1.04 10.00 1.03 12.00
7.01 1.11 4.53 1.21 2.19 1.71 3.06 1.39 2.13 1.75 1.77 2.10 1.55 2.52 1.32 3.45 3.17 1.37 2.60 1.52 2.02 1.84 1.61 2.37 2.04 1.83 1.67 2.27 1.29 3.67 1.15 5.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.83 1.98 1.42 2.88 1.15 5.50 1.09 7.40
2.05 1.75 1.33 3.25 1.18 4.75 1.06 8.80 1.03 12.00
1.95 1.92 1.61 2.39 1.27 3.88 1.60 2.42 1.33 3.39 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.19 4.65
2.55 1.47 1.64 2.15 1.25 3.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
4.05 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Малатьяспор 4:1 Ризеспор онлайн

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