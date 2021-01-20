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  3. Испания
Бетис
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Сельта
0'
10' Желтая карточка
Виктор Руис
10'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
20
Лаинес
Диего
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
16
Морон
Лоренцо
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
11
Мор
Эмре
22
Мина
Сантьяго
Бетис
4-2-3-1
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

10'
Виктор Руис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 4 (2) 0.22
2. Тельо Кристиан 4 0.22
3. Манди Аисса 3 0.17
4. Санабрия Антонио 3 0.17
5. Карвалью Вилльям 2 0.11
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.06
7. Руибаль Айтор 1 0.06
8. Миранда Хуан 1 0.06
9. Гидо Родригес 1 0.06
10. Иглесиас Борха 1 0.06
11. Морон Лоренцо 1 0.06
12. Хоакин Санчес 0 0
13. Морено Алекс 0 0
14. Эмерсон Жуниор 0 0
15. Лаинес Диего 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.5
2. Нолито Агудо 4 0.22
3. Браис Мендес 3 0.17
4. Пейнадо Франсиско 2 0.11
5. Мина Сантьяго 1 0.06
6. Мальо Уго 1 0.06
7. Баэса Мигель 1 0.06
8. Каррейра Серхио 1 0.06
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 6 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 3 1
5. Фекир Набиль 4 0
6. Бартра Марк 3 0
7. Каналес Серхио 2 0
8. Виктор Руис 2 0
9. Морено Алекс 2 0
10. Санабрия Антонио 2 0
11. Иглесиас Борха 2 0
12. Монтойя Мартин 0 1
13. Сидней 1 0
14. Карвалью Вилльям 1 0
15. Лаинес Диего 1 0
16. Морон Лоренцо 1 0
17. Миранда Хуан 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Тапия Ренато 5 0
3. Йокушлу Окай 3 1
4. Мальо Уго 4 0
5. Араухо Нестор 4 0
6. Денис Суарес 4 0
7. Олаза Лукас 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Браис Мендес 2 0
15. Жунка Давид 1 0
16. Айду Джозеф 1 0
17. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7)
 Сельта 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья
Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска
Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Сельта 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера
Сельта 3:2 Бетис Примера Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
9. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
11. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
12. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Рефери не любит споров - именно за это Виктор Руис сейчас получил желтую
  • 10'
    Контроль мяча: Бетис: 49%, Сельта: 51%.
  • 9'
    Близко! Мина Сантьяго нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 9'
    Сельта начинает контратаку
  • 8'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Руибаль Айтор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 8'
    Морон Лоренцо из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Фекир Набиль мяч отрикошетил от ворот
  • 7'
    Бетис начинает контратаку
  • 7'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 6'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Бетис: 41%, Сельта: 59%.
  • 5'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • Травма, повреждение
    5'
    Мор Эмре возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    5'
    Гидо Родригес возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мор Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 5'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Сельта пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гидо Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Гидо Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бетис контролирует мяч.
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 1'
    Аарон Мартин из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 1'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Бетис 60.8% (90)
X 29.1% (43)
Сельта 10.1% (15)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Сельта
2.20
3.60
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.45 3.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.17 3.50 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.46 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.60 3.65
  2.15 3.54 3.63

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.86 1.95 1.48 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
8.70 1.03 8.00 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
12.50 1.04 8.80 1.06 3.70 1.29 2.90 1.47 2.21 1.73 1.99 1.90 1.77 2.15 1.55 2.65 1.36 3.25 1.16 5.20 1.12 5.70 1.01 10.00 1.01 10.50 0.00 17.50
3.84 1.29 2.94 1.45 2.30 1.68 1.98 1.93 1.75 2.18 1.53 2.65 1.35 3.38 1.13 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.88 1.42 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.93 1.87 1.42 2.85 1.13 5.90
3.09 1.42 2.54 1.57 1.98 1.93 1.61 2.46 1.44 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.43 1.69 2.09 1.18 4.50
3.76 1.27 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
1.72 2.14
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.10 1.31
Где смотреть матч Бетис 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Сельта

Исход игры
Бетис
60.8% (90)
Ничья
29.1% (43)
Сельта
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
70.75% (104)
Нет
29.25% (43)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37.8% (56)
1:1 Ничья
25.7% (38)
1:0 Бетис
20.3% (30)
1:2 Сельта
4.1% (6)
0:1 Сельта
3.4% (5)
2:0 Бетис
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Сельта
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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