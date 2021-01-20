Бетис
2:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Сельта
10' Желтая карточкаВиктор Руис
0:1
16' ГолМина Сантьяго
1:1
25' ГолКаналес Серхио
35' Желтая карточкаАарон Мартин
2:1
44' ГолКаналес Серхио
69' Желтая карточкаРоблес Жоэль
70' Желтая карточкаДенис Суарес
90' Желтая карточкаТапия Ренато
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
20
Лаинес
Диего
13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Мор
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
16'
0:1
25'
1:1
35'
44'
2:1
69'
70'
71'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|6 (2)
|0.32
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.21
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.16
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.16
|5.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.11
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.05
|7.
|Руибаль Айтор
|1
|0.05
|8.
|Миранда Хуан
|1
|0.05
|9.
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|10.
|Иглесиас Борха
|1
|0.05
|11.
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|12.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|15.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.47
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.21
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.16
|4.
|Мина Сантьяго
|2
|0.11
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.11
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.05
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.05
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.05
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|11.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|6
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|3
|1
|5.
|Фекир Набиль
|4
|0
|6.
|Бартра Марк
|3
|0
|7.
|Виктор Руис
|3
|0
|8.
|Каналес Серхио
|2
|0
|9.
|Морено Алекс
|2
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|12.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|13.
|Сидней
|1
|0
|14.
|Роблес Жоэль
|1
|0
|15.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|16.
|Лаинес Диего
|1
|0
|17.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|18.
|Миранда Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Тапия Ренато
|6
|0
|3.
|Денис Суарес
|5
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|5.
|Мальо Уго
|4
|0
|6.
|Араухо Нестор
|4
|0
|7.
|Олаза Лукас
|4
|0
|8.
|Аспас Яго
|3
|0
|9.
|Нолито Агудо
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Браис Мендес
|2
|0
|15.
|Аарон Мартин
|1
|0
|16.
|Жунка Давид
|1
|0
|17.
|Айду Джозеф
|1
|0
|18.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Сельта
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья
Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска
Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Сельта 3:2 Бетис Примера Бетис 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 3:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Примера Сельта 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Сельта Примера Бетис 1:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Сельта 1:1 Бетис Сегунда Бетис 1:1 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|28 - 19
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|19
|1
|9
|9
|14 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Сельта
Исход игры
Бетис
60.8% (90)
Ничья
29.1% (43)
Сельта
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
70.75% (104)
Нет
29.25% (43)
Популярный счёт
2:1 Бетис
37.8% (56)
1:1 Ничья
25.7% (38)
1:0 Бетис
20.3% (30)
1:2 Сельта
4.1% (6)
0:1 Сельта
3.4% (5)
2:0 Бетис
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Сельта
1.4% (2)
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