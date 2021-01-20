Вильярреал
2:2
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Гранада
15' Желтая карточкаМилья Луис
0:1
21' ГолСольдадо Роберто
1:1
29' ГолПенья Рубен
35' Желтая карточкаЭррера Янгель
2:1
65' ПенальтиГомес Мойсес
2:2
75' ГолКенеди Роберт
80' Желтая карточкаФойт Хуан
90' Желтая карточкаМачис Дарвин
90' Красная карточкаЭтеки Ян
2:2
90' Не забитый пенальтиАлькасер Пако
90' Желтая карточкаКоклен Франсис
90' Желтая карточкаДуарте Домингуш
25
Капу
Этьен
20
Пенья
Рубен
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
21'
29'
1:1
35'
65'
2:1
75'
2:2
80'
90'
90'
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|10 (4)
|0.53
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.26
|3.
|Ниньо Фер
|3
|0.16
|4.
|Парехо Даниэль
|2
|0.11
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.11
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.11
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.05
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.05
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|4
|0.21
|2.
|Сольдадо Роберто
|4 (1)
|0.21
|3.
|Видаль Молина
|3
|0.16
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.11
|5.
|Кенеди Роберт
|2
|0.11
|6.
|Санчес Герман
|2
|0.11
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.11
|8.
|Милья Луис
|1
|0.05
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.05
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Коклен Франсис
|3
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|6.
|Морено Херард
|3
|0
|7.
|Пино Йереми
|3
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|9.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|10.
|Марио Гаспар
|2
|0
|11.
|Фойт Хуан
|2
|0
|12.
|Бакка Карлос
|1
|0
|13.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|14.
|Ниньо Фер
|1
|0
|15.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Санчес Герман
|6
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|5
|0
|4.
|Эррера Янгель
|5
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|3
|1
|6.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|7.
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|8.
|Суарес Луис III
|3
|0
|9.
|Монторо Анхель
|2
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|0
|1
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|3.57% (1)
|28.57% (8)
|7.14% (2)
|Гранада
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте
Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада
Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|28 - 19
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|19
|1
|9
|9
|14 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Гранада
Исход игры
Вильярреал
91.3% (136)
Ничья
6% (9)
Гранада
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
60.54% (89)
Нет
39.46% (58)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
44.3% (66)
2:0 Вильярреал
21.5% (32)
1:0 Вильярреал
16.1% (24)
3:1 Вильярреал
6% (9)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:2 Вильярреал
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!