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  3. Испания
Вильярреал
2:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
15' Желтая карточка
Милья Луис
0:1
21' Гол
Сольдадо Роберто
1:1
29' Гол
Пенья Рубен
35' Желтая карточка
Эррера Янгель
2:1
65' Пенальти
Гомес Мойсес
2:2
75' Гол
Кенеди Роберт
80' Желтая карточка
Фойт Хуан
90' Желтая карточка
Мачис Дарвин
90' Красная карточка
Этеки Ян
2:2
90' Не забитый пенальти
Алькасер Пако
90' Желтая карточка
Коклен Франсис
90' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
90'+6
1
Асенхо
Серхио
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
20
Пенья
Рубен
34
Ниньо
Фер
23
Гомес
Мойсес
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
19
Монторо
Анхель
21
Эррера
Янгель
7
Суарес
Луис
III
9
Сольдадо
Роберто
Вильярреал
4-3-3
Гранада
4-1-4-1

Ход матча

15'
 
Милья Луис
21'
0:1
Сольдадо Роберто
(Санчес Герман)
29'
Пенья Рубен
(Тригерос Мануэль)
1:1
35'
 
Эррера Янгель
55'
 
Кенеди Роберт
Суарес Луис III
59'
Бакка Карлос
Ниньо Фер
 
65'
Гомес Мойсес
2:1
75'
2:2
Кенеди Роберт
(Эррера Янгель)
78'
 
Видаль Молина
Сольдадо Роберто
79'
 
Этеки Ян
Монторо Анхель
80'
Фойт Хуан
 
80'
Пино Йереми
Тригерос Мануэль
 
88'
Алькасер Пако
Гомес Мойсес
 
88'
Коклен Франсис
Капу Этьен
 
90'
 
Мачис Дарвин
90'
 
Этеки Ян
90'
Алькасер Пако
2:2
90'
 
Вальехо Хесус
Милья Луис
90'
 
Пуэртас Антонио
Мачис Дарвин
90'
Коклен Франсис
 
90'
 
Дуарте Домингуш

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 10 (4) 0.53
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.26
3. Ниньо Фер 3 0.16
4. Парехо Даниэль 2 0.11
5. Торрес Пау II 2 0.11
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.11
7. Тригерос Мануэль 1 0.05
8. Чуквезе Саму 1 0.05
9. Пино Йереми 1 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.05
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 4 0.21
2. Сольдадо Роберто 4 (1) 0.21
3. Видаль Молина 3 0.16
4. Мачис Дарвин 2 0.11
5. Кенеди Роберт 2 0.11
6. Санчес Герман 2 0.11
7. Эррера Янгель 2 0.11
8. Милья Луис 1 0.05
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.05
10. Дуарте Домингуш 1 0.05
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
14. Соро Альберто 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Коклен Франсис 3 0
5. Тригерос Мануэль 3 0
6. Морено Херард 3 0
7. Пино Йереми 3 0
8. Кубо Такефуса 1 1
9. Парехо Даниэль 2 0
10. Марио Гаспар 2 0
11. Фойт Хуан 2 0
12. Бакка Карлос 1 0
13. Гомес Мойсес 1 0
14. Ниньо Фер 1 0
15. Торрес Пау II 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Санчес Герман 6 0
3. Фулкье Димитри 5 0
4. Эррера Янгель 5 0
5. Дуарте Домингуш 3 1
6. Пуэртас Антонио 4 0
7. Сольдадо Роберто 3 0
8. Суарес Луис III 3 0
9. Монторо Анхель 2 0
10. Вальехо Хесус 0 1
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Нева Карлос 1 0
17. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 28.57% (8) 21.43% (6) 10.71% (3) 3.57% (1) 28.57% (8) 7.14% (2)
 Гранада 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте
Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада
Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Гранада 0:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:4 Гранада Ла Лига Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Вильярреал начинает с центра поля
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Вильярреал 91.3% (136)
X 6% (9)
Гранада 2.7% (4)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.56 4.50 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 4.60 5.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.80 29.00
  2.16 2.31 7.00

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.80 1.27 2.95 1.40 1.96 1.85 1.55 2.48 1.38 3.05 1.14 5.80
7.50 1.05 6.35 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.71 2.39 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 8.00 1.00 9.70
7.20 1.09 5.80 1.13 5.80 1.13 4.44 1.20 1.83 2.04 3.35 1.31 1.80 2.11 2.27 1.62 1.95 1.85 1.30 3.50 1.16 5.10 1.01 12.00 1.01 13.00 0.00 22.00
7.20 1.12 2.57 1.55 2.24 1.71 1.91 1.99 1.66 2.33 2.91 1.44 2.40 1.61 1.88 2.00 1.55 2.55 1.74 2.17 1.44 2.88 1.44 2.91 1.27 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.00 1.36 1.99 1.76 1.44 2.65 1.10 6.20
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.40 1.57 1.55 2.45 1.65 2.22 1.05 5.55 1.08 7.77
2.28 1.68 1.87 2.01 1.44 2.88 1.30 3.68 1.35 3.44 1.47 2.78 1.26 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.80 1.40 1.75 2.03 1.20 4.20
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.21 3.91 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
1.27 3.70
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
4.44 1.20
Где смотреть матч Вильярреал 2:2 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Гранада

Исход игры
Вильярреал
91.3% (136)
Ничья
6% (9)
Гранада
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
60.54% (89)
Нет
39.46% (58)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
44.3% (66)
2:0 Вильярреал
21.5% (32)
1:0 Вильярреал
16.1% (24)
3:1 Вильярреал
6% (9)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:2 Вильярреал
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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