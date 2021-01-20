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  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
1:0
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
7' Желтая карточка
Ньом Аллан
29' Желтая карточка
Мир Рафа
41' Желтая карточка
Мата Хайме
62' Желтая карточка
Онтиверос Хавьер
1:0
69' Гол
Арамбарри Мауро
90' Желтая карточка
Сеоане Хайме
90' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
90'+7
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
5
Кубо
Такефуса
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
17
Рико
Микель
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
23
Эскрих
Даниэль
9
Мир
Рафа
15
Онтиверос
Хавьер
Хетафе
4-2-3-1
Уэска
3-4-3

Ход матча

7'
Ньом Аллан
 
29'
 
Мир Рафа
41'
Мата Хайме
 
62'
 
Онтиверос Хавьер
62'
 
Гомес Серхио
Эскрих Даниэль
62'
 
Феррейро Давид
Онтиверос Хавьер
64'
Анхель Луис
Мата Хайме
 
69'
Арамбарри Мауро
(Аленья Карлес)
1:0
79'
 
Окадзаки Синджи
Маффео Пабло
79'
 
Гарсия Борха I
Галан Хави
80'
Портильо Франсиско
Кубо Такефуса
 
87'
Тимор Давид
Арамбарри Мауро
 
87'
Juan Iglesias
Аленья Карлес
 
90'
 
Сеоане Хайме
90'
 
Сиовас Димитрис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.28
2. Мата Хайме 3 (1) 0.17
3. Эрнандес Хуан 2 0.11
4. Кукурелья Марк 2 0.11
5. Арамбарри Мауро 2 0.11
6. Дамиан Суарес 1 0.06
7. Максимович Неманья 1 0.06
8. Ньом Аллан 0 0
9. Портильо Франсиско 0 0
10. Аленья Карлес 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.16
2. Рамирес Сандро 2 0.11
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.11
4. Феррейро Давид 1 0.05
5. Окадзаки Синджи 1 0.05
6. Сиовас Димитрис 1 0.05
7. Рико Микель 1 0.05
8. Маффео Пабло 1 0.05
9. Гарсия Борха I 1 0.05
10. Сеоане Хайме 1 0.05
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 8 1
2. Дьене Даконам 5 1
3. Ньом Аллан 6 0
4. Мата Хайме 6 0
5. Кабако Эрик 6 0
6. Арамбарри Мауро 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Анхель Луис 3 0
12. Этчейта Хавьер 2 0
13. Тимор Давид 2 0
14. Унал Энес 2 0
15. Максимович Неманья 2 0
16. Яньес Рубен 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 6 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Онтиверос Хавьер 4 0
4. Сиовас Димитрис 3 0
5. Лопес Педро 2 0
6. Маффео Пабло 2 0
7. Сеоане Хайме 2 0
8. Галан Хави 2 0
9. Думбия Идрисса 2 0
10. Окадзаки Синджи 1 0
11. Москера Педро 1 0
12. Феррейро Давид 1 0
13. Рамирес Сандро 1 0
14. Мир Рафа 1 0
15. Нвакали Келечи 1 0
16. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4)
 Уэска 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе
Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Уэска Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска
Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Хетафе 2:1 Уэска Примера Уэска 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Хетафе Сегунда
Уэска 0:0 Хетафе Сегунда Хетафе 1:1 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 13 2 1 31 - 6 41
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 18 8 8 2 26 - 17 32
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 18 8 3 7 21 - 29 27
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
9. Бетис Заявка 18 7 2 9 22 - 31 23
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 18 6 5 7 22 - 28 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 18 4 7 7 24 - 25 19
15. Эйбар Заявка 18 4 7 7 15 - 18 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 18 3 6 9 15 - 27 15
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
11. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
12. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
13. Валенсия Заявка 9 2 4 3 14 - 13 10
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
2. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
3. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
4. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
16. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Хетафе 90.5% (134)
X 8.8% (13)
Уэска 0.7% (1)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.97 3.25 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.36 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.20 31.00
  3.42 1.76 5.55

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.12 2.46 1.55 1.82 2.00 1.47 2.70 1.16 5.40
6.55 1.10 5.25 1.16 2.56 1.57 1.85 1.95 1.48 2.57 1.19 4.20 1.13 4.90 1.01 9.90
2.08 1.72 1.38 3.00 1.52 2.52 2.15 1.75 1.09 7.20 1.05 9.50 1.02 13.00 1.02 13.00 1.04 9.54 1.03 10.13 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 24.00
1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.89 1.55 2.56 1.35 3.36 1.19 5.03 1.37 3.23 1.60 2.48 1.12 6.71 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.59 1.49 2.50 1.25 3.75 1.04 9.20
2.36 1.59 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 11.00
1.28 3.60 1.16 5.10 1.09 7.20 1.06 8.54 1.02 9.58
1.15 5.74 1.35 3.36 1.11 7.21 1.34 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.94 1.80 1.42 2.75 1.09 6.60
2.91 1.41 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.80 1.10 7.10
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.07 6.69 1.05 7.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.56
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.30 1.14
Где смотреть матч Хетафе 1:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Уэска

Исход игры
Хетафе
90.5% (134)
Ничья
8.8% (13)
Уэска
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.08% (41)
Меньше
71.92% (105)
Обе команды забьют
Да
35.62% (52)
Нет
64.38% (94)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
44.6% (66)
2:1 Хетафе
25% (37)
2:0 Хетафе
18.2% (27)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Хетафе
1.4% (2)
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