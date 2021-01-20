Хетафе
1:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Уэска
7' Желтая карточкаНьом Аллан
29' Желтая карточкаМир Рафа
41' Желтая карточкаМата Хайме
62' Желтая карточкаОнтиверос Хавьер
1:0
69' ГолАрамбарри Мауро
90' Желтая карточкаСеоане Хайме
90' Желтая карточкаСиовас Димитрис
12
Ньом
Аллан
14
Пулидо
Хорхе
17
Рико
Микель
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
-
38 Нолан РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Mamor Niang
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
40 Javier Gasca
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
7'
29'
41'
62'
69'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.28
|2.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.17
|3.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.11
|4.
|Кукурелья Марк
|2
|0.11
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.11
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.06
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.06
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|10.
|Аленья Карлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.16
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.11
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.11
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.05
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|7.
|Рико Микель
|1
|0.05
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.05
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.05
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|8
|1
|2.
|Дьене Даконам
|5
|1
|3.
|Ньом Аллан
|6
|0
|4.
|Мата Хайме
|6
|0
|5.
|Кабако Эрик
|6
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Анхель Луис
|3
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|2
|0
|13.
|Тимор Давид
|2
|0
|14.
|Унал Энес
|2
|0
|15.
|Максимович Неманья
|2
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|4
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|5.
|Лопес Педро
|2
|0
|6.
|Маффео Пабло
|2
|0
|7.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|8.
|Галан Хави
|2
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|10.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|11.
|Москера Педро
|1
|0
|12.
|Феррейро Давид
|1
|0
|13.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|14.
|Мир Рафа
|1
|0
|15.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|16.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Уэска
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе
Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Уэска Последние 20 матчей: +2 =9 -9Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска
Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|31 - 6
|41
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|26 - 17
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 29
|27
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|9.
|Бетис
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|22 - 31
|23
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 28
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|24 - 25
|19
|15.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|15 - 18
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 27
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|19
|1
|9
|9
|14 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|12.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 13
|10
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Уэска
Исход игры
Хетафе
90.5% (134)
Ничья
8.8% (13)
Уэска
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.08% (41)
Меньше
71.92% (105)
Обе команды забьют
Да
35.62% (52)
Нет
64.38% (94)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
44.6% (66)
2:1 Хетафе
25% (37)
2:0 Хетафе
18.2% (27)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:1 Хетафе
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!