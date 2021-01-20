Ризеспор
3:0
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Газишехир Газиантеп
30' Желтая карточкаДурак Абдулла
1:0
42' ГолШкода Милан
2:0
55' ПенальтиШкода Милан
88' Желтая карточкаДжилободжи Папи
3:0
89' ПенальтиСамудио Брайан
90' Желтая карточкаГювенч Гюнай
30
Гёрген
Зафер
26
Булут
Онур
15
Ай
Селим
53
Мелняк
Дарио
21
Шкода
Милан
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
26 Булут ОнурЗащитник
-
15 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Саглам МуратЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Нападающий
-
94 Нуха ДикоНападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
30'
42'
1:0
55'
2:0
88'
89'
3:0
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|8 (3)
|0.42
|2.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.32
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.16
|4.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.05
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.05
|6.
|Самудио Брайан
|1 (1)
|0.05
|7.
|Торун Тунай
|1
|0.05
|8.
|Пехливан Ясин
|1
|0.05
|9.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.05
|10.
|Мериа Яссин
|1
|0.05
|11.
|Михаляк Конрад
|1
|0.05
|12.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|13.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|14.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|15.
|Эрдоган Доган
|0
|0
|16.
|Йованчич Душан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|10 (6)
|0.53
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.32
|3.
|Миральяс Кевин
|4
|0.21
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.16
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.11
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.11
|7.
|Шахин Дженк
|1
|0.05
|8.
|Жефферсон IV
|1
|0.05
|9.
|Ветрих Амедей
|1
|0.05
|10.
|Нуха Дико
|1
|0.05
|11.
|Соялп Фуркан
|1
|0.05
|12.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|13.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|14.
|Ольковски Павел
|0
|0
|15.
|Джилободжи Папи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|5
|1
|2.
|Морозюк Николай
|4
|0
|3.
|Мериа Яссин
|4
|0
|4.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|5.
|Торун Тунай
|3
|0
|6.
|Дурак Абдулла
|3
|0
|7.
|Донса Годфред
|3
|0
|8.
|Мелняк Дарио
|3
|0
|9.
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|10.
|Дилавер Эмир
|2
|0
|11.
|Андраде Фернандо
|2
|0
|12.
|Реми Лоик
|1
|0
|13.
|Шкода Милан
|1
|0
|14.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|15.
|Ай Селим
|1
|0
|16.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|17.
|Талби Монтассар
|1
|0
|18.
|Самудио Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|5
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|3.
|Ветрих Амедей
|4
|0
|4.
|Максим Александру
|4
|0
|5.
|Джилободжи Папи
|4
|0
|6.
|Тошка Алин
|4
|0
|7.
|Жефферсон IV
|2
|1
|8.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|9.
|Демир Мухаммет
|3
|0
|10.
|Вурал Гюрай
|3
|0
|11.
|Озер Кенан
|2
|0
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|13.
|Нуха Дико
|2
|0
|14.
|Соуза Андре
|2
|0
|15.
|Акташ Кубилай
|2
|0
|16.
|Андре Филипе
|1
|0
|17.
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|18.
|Ольковски Павел
|1
|0
|19.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|20.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ризеспор
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Газишехир Газиантеп
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|25% (8)
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =7 -2Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 22
|38
|3.
|Газишехир Газиантеп
|0:3 Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|5.
|Хатайспор
|1:2 Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|29 - 16
|30
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|23 - 22
|30
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|30 - 24
|27
|9.
|Малатьяспор
|2:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|Ризеспор
|3:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 34
|24
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|20 - 22
|23
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 29
|22
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 27
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 38
|19
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|21 - 30
|15
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|0:3 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|6.
|Малатьяспор
|2:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Хатайспор
|1:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|3:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|6.
|Хатайспор
|1:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|0:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|13.
|Малатьяспор
|2:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|3:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.15
|3.40
|2.28
Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Газишехир Газиантеп», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров