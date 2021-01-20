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Ризеспор
3:0
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
30' Желтая карточка
Дурак Абдулла
1:0
42' Гол
Шкода Милан
2:0
55' Пенальти
Шкода Милан
88' Желтая карточка
Джилободжи Папи
3:0
89' Пенальти
Самудио Брайан
90' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
90'+7
30
Гёрген
Зафер
26
Булут
Онур
15
Ай
Селим
4
Талби
Монтассар
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
18
Самудио
Брайан
66
Эрдоган
Доган
37
Андраде
Фернандо
21
Шкода
Милан
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
11
Вурал
Гюрай
16
Ольковски
Павел
20
Кожуль
Звонимир
27
Миральяс
Кевин
44
Максим
Александру
7
Озер
Кенан
10
Демир
Мухаммет
Ризеспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

30'
Дурак Абдулла
 
30'
 
Соялп Фуркан
Миральяс Кевин
42'
Шкода Милан
(Эрдоган Доган)
1:0
55'
Шкода Милан
2:0
58'
 
Нуха Дико
Максим Александру
58'
 
Соуза Андре
Озер Кенан
65'
Михаляк Конрад
Андраде Фернандо
 
78'
 
Мораис Жуниор II
Вурал Гюрай
78'
Сабо Эрик
Эрдоган Доган
 
80'
 
Андре Филипе
Вурал Гюрай
88'
 
Джилободжи Папи
89'
Самудио Брайан
3:0
90'
Рюзгар Кемаль
Шкода Милан
 
90'
Йованчич Душан
Самудио Брайан
 
90'
 
Гювенч Гюнай

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 8 (3) 0.42
2. Реми Лоик 6 (2) 0.32
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.16
4. Сантос Фабрисио 1 0.05
5. Андраде Фернандо 1 0.05
6. Самудио Брайан 1 (1) 0.05
7. Торун Тунай 1 0.05
8. Пехливан Ясин 1 0.05
9. Рюзгар Кемаль 1 0.05
10. Мериа Яссин 1 0.05
11. Михаляк Конрад 1 0.05
12. Мелняк Дарио 0 0
13. Дурак Абдулла 0 0
14. Дилавер Эмир 0 0
15. Эрдоган Доган 0 0
16. Йованчич Душан 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 10 (6) 0.53
2. Демир Мухаммет 6 0.32
3. Миральяс Кевин 4 0.21
4. Озер Кенан 3 0.16
5. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.11
6. Андре Филипе 2 0.11
7. Шахин Дженк 1 0.05
8. Жефферсон IV 1 0.05
9. Ветрих Амедей 1 0.05
10. Нуха Дико 1 0.05
11. Соялп Фуркан 1 0.05
12. Вурал Гюрай 0 0
13. Джейлан Огуз 0 0
14. Ольковски Павел 0 0
15. Джилободжи Папи 0 0

Карточки

Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 5 1
2. Морозюк Николай 4 0
3. Мериа Яссин 4 0
4. Болдрин Фернандо 2 1
5. Торун Тунай 3 0
6. Дурак Абдулла 3 0
7. Донса Годфред 3 0
8. Мелняк Дарио 3 0
9. Сантос Фабрисио 3 0
10. Дилавер Эмир 2 0
11. Андраде Фернандо 2 0
12. Реми Лоик 1 0
13. Шкода Милан 1 0
14. Кейбаши Исмаил 1 0
15. Ай Селим 1 0
16. Эрдоган Доган 1 0
17. Талби Монтассар 1 0
18. Самудио Брайан 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Миральяс Кевин 5 1
2. Мораис Жуниор II 5 1
3. Ветрих Амедей 4 0
4. Максим Александру 4 0
5. Джилободжи Папи 4 0
6. Тошка Алин 4 0
7. Жефферсон IV 2 1
8. Джейлан Огуз 2 1
9. Демир Мухаммет 3 0
10. Вурал Гюрай 3 0
11. Озер Кенан 2 0
12. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0
13. Нуха Дико 2 0
14. Соуза Андре 2 0
15. Акташ Кубилай 2 0
16. Андре Филипе 1 0
17. Гювенч Гюнай 1 0
18. Ольковски Павел 1 0
19. Соялп Фуркан 1 0
20. Кожуль Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ризеспор 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Газишехир Газиантеп 15.63% (5) 15.63% (5) 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 25% (8)

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Суперлига Ризеспор 4:2 Газишехир Газиантеп Первая лига Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 18 12 2 4 41 - 21 38
2. Фенербахче Заявка 18 12 2 4 38 - 22 38
3. Газишехир Газиантеп 0:3 Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
4. Галатасарай Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
5. Хатайспор 1:2 Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
6. Аланьяспор Заявка 18 9 3 6 29 - 16 30
7. Трабзонспор Заявка 19 8 6 5 23 - 22 30
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 18 7 6 5 30 - 24 27
9. Малатьяспор 2:1 Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
11. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
12. Ризеспор 3:0 Заявка 19 6 6 7 26 - 34 24
13. Сивасспор Заявка 18 5 8 5 20 - 22 23
14. Истанбул Башакшехир Заявка 19 6 5 8 25 - 31 23
15. Касымпаша Заявка 18 6 4 8 21 - 29 22
16. Коньяспор Заявка 19 6 4 9 27 - 27 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 19 5 4 10 19 - 38 19
19. Эрзурумспор Заявка 19 4 4 11 18 - 34 16
20. Анкарагюджю Заявка 18 4 3 11 21 - 30 15
21. Денизлиспор Заявка 18 3 5 10 17 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп 0:3 Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 6 2 1 19 - 8 20
5. Галатасарай Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
6. Малатьяспор 2:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор 1:2 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор 3:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
16. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
17. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
18. Анкарагюджю Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
19. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Бешикташ Заявка 9 5 1 3 18 - 17 16
3. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
4. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
5. Трабзонспор Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
6. Хатайспор 1:2 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп 0:3 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Денизлиспор Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
13. Малатьяспор 2:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Касымпаша Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
16. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор 3:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Шкода Милан бьет в цель!
  • 30'
    Миральяс Кевин уходит с поля. Соялп Фуркан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Дурак Абдулла получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.40 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Ризеспор» – «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ризеспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ризеспор» – «Газишехир Газиантеп», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.50 1.02 8.80 1.04 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.67 2.21 1.41 2.82 1.20 4.20 1.14 4.80 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.06 1.76 1.47 2.68 1.17 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.00 1.39 1.85 1.95 1.39 3.00 1.22 4.25
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