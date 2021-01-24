  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Эйбар
0'
2' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
1:0
9' Гол
Браис Мендес
14'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
24
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
11
Мор
Эмре
22
Мина
Сантьяго
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
6
Альварес
Серхио
12
Муто
Йосинори
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
Сельта
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Луиш Рафаэл
9'
Браис Мендес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.45
2. Нолито Агудо 4 0.2
3. Браис Мендес 3 0.15
4. Мина Сантьяго 2 0.1
5. Пейнадо Франсиско 2 0.1
6. Мальо Уго 1 0.05
7. Баэса Мигель 1 0.05
8. Каррейра Серхио 1 0.05
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
11. Тапия Ренато 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.25
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.15
3. Хиль Бриан 2 0.1
4. Педро Леон 1 0.05
5. Кевин Родригес 1 0.05
6. Инуи Такаси 1 0.05
7. Энрич Серхи 1 0.05
8. Муто Йосинори 1 0.05
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.05
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Тапия Ренато 6 0
3. Денис Суарес 5 0
4. Йокушлу Окай 3 1
5. Мальо Уго 4 0
6. Араухо Нестор 4 0
7. Олаза Лукас 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Браис Мендес 2 0
15. Аарон Мартин 1 0
16. Жунка Давид 1 0
17. Айду Джозеф 1 0
18. Вильяр Иван 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 4 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 5 0
4. Кике Гарсия 2 1
5. Альварес Серхио 3 0
6. Эспозито Эду 3 0
7. Ресио Хосе 2 0
8. Хиль Бриан 2 0
9. Педро Леон 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Луиш Рафаэл 1 0
15. Посо Алехандро 1 0
16. Атьенса Мигель 1 0
17. Арьета Унаи 1 0
18. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 17.39% (4) 13.04% (3) 30.43% (7) 8.7% (2) 8.7% (2) 21.74% (5)
 Эйбар 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 43.75% (7) 6.25% (1) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта
Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар
Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Эйбар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Эйбар 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:0 Сельта Ла Лига Эйбар 1:0 Сельта Примера
Сельта 4:0 Эйбар Примера Сельта 2:0 Эйбар Примера Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Сельта 0:0 Заявка 20 6 6 8 23 - 30 24
10. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
11. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Эйбар 0:0 Заявка 20 4 8 8 16 - 20 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Сельта 0:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 16 16
9. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар 0:0 Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта 0:0 Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 14'
    Нолито Агудо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    13'
    Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
  • 13'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 11'
    Бигас Педро не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Сельта: 61%, Эйбар: 39%.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Браис Мендес забивает!
  • 9'
    Бигас Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Мина Сантьяго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Сельта имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    8'
    Альварес Серхио из команды Эйбар играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Сельта пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Назначен штрафной. Пострадал Пейнадо Франсиско, его свалил Эспозито Эду.
  • 6'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Сельта: 50%, Эйбар: 50%.
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 4'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 3'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    2'
    Луиш Рафаэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    2'
    Луиш Рафаэл из команды Эйбар играет слишком грубо. Мор Эмре оказался на газоне.
  • 2'
    Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Эспозито Эду из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 1'
    Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эйбар начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сельта 83.8% (119)
X 14.1% (20)
Эйбар 2.1% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Эйбар
2.29
3.38
4.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.20 3.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.25 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.38 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.20 4.00
  2.31 3.01 3.65

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.90 1.42 2.15 1.71 1.62 2.31 1.23 4.20 1.07 8.60
7.40 1.05 6.20 1.09 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
7.77 1.08 6.40 1.12 2.90 1.44 2.23 1.75 1.87 2.05 1.64 2.27 1.32 3.55 1.22 4.40 1.06 7.77 1.06 8.80 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 19.50
7.21 1.11 2.62 1.52 2.27 1.68 1.93 1.96 1.66 2.31 1.51 2.66 1.50 2.77 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.19 1.31 3.25 1.06 8.00
2.62 1.49 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
2.52 1.52 1.65 2.27 1.30 3.50 1.09 8.40 1.05 9.50
2.25 1.68 1.85 2.03 1.43 2.92 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.25 1.59 1.53 2.39 1.13 5.60
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.26 1.63 1.51 2.39 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
1.97 1.81
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.30 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.95 1.22
Где смотреть матч Сельта 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:0 Эйбар

Исход игры
Сельта
83.8% (119)
Ничья
14.1% (20)
Эйбар
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (75)
Меньше
46.81% (66)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Сельта
47.9% (68)
1:0 Сельта
27.5% (39)
1:1 Ничья
12% (17)
2:0 Сельта
6.3% (9)
1:2 Эйбар
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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