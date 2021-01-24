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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
1:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
2' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
1:0
9' Гол
Браис Мендес
35' Желтая карточка
Тапия Ренато
43' Желтая карточка
Эспозито Эду
1:1
53' Гол
Хиль Бриан
54' Желтая карточка
Йокушлу Окай
64' Желтая карточка
Ресио Хосе
66' Желтая карточка
Браис Мендес
80' Желтая карточка
Мина Сантьяго
90'+3
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
24
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
11
Мор
Эмре
22
Мина
Сантьяго
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
6
Альварес
Серхио
12
Муто
Йосинори
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
Сельта
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Луиш Рафаэл
9'
Браис Мендес
1:0
35'
Тапия Ренато
 
43'
 
Эспозито Эду
46'
Йокушлу Окай
Мор Эмре
 
53'
1:1
Хиль Бриан
(Муто Йосинори)
54'
Йокушлу Окай
 
63'
 
Гарсия Алеш
Альварес Серхио
64'
 
Ресио Хосе
66'
Браис Мендес
 
75'
Alfonso Gonzalez
Пейнадо Франсиско
 
75'
 
Педро Леон
Кике Гарсия
76'
 
Папа Диоп
Ресио Хосе
80'
Мина Сантьяго
 
80'
Баэса Мигель
Нолито Агудо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.45
2. Нолито Агудо 4 0.2
3. Браис Мендес 4 0.2
4. Мина Сантьяго 2 0.1
5. Пейнадо Франсиско 2 0.1
6. Мальо Уго 1 0.05
7. Баэса Мигель 1 0.05
8. Каррейра Серхио 1 0.05
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
11. Тапия Ренато 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.25
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.15
3. Хиль Бриан 3 0.15
4. Педро Леон 1 0.05
5. Кевин Родригес 1 0.05
6. Муто Йосинори 1 0.05
7. Инуи Такаси 1 0.05
8. Энрич Серхи 1 0.05
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.05
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 7 0
2. Мурильо Джейсон 6 0
3. Йокушлу Окай 4 1
4. Денис Суарес 5 0
5. Мальо Уго 4 0
6. Араухо Нестор 4 0
7. Олаза Лукас 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Браис Мендес 3 0
12. Фонтан Хосе 1 1
13. Родригес Мигель 2 0
14. Мор Эмре 2 0
15. Аарон Мартин 1 0
16. Жунка Давид 1 0
17. Мина Сантьяго 1 0
18. Айду Джозеф 1 0
19. Вильяр Иван 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 4 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 2 0
9. Педро Леон 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Луиш Рафаэл 1 0
15. Посо Алехандро 1 0
16. Атьенса Мигель 1 0
17. Арьета Унаи 1 0
18. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7) 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5)
 Эйбар 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 47.06% (8) 5.88% (1) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта
Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар
Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Эйбар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Эйбар 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:0 Сельта Ла Лига Эйбар 1:0 Сельта Примера
Сельта 4:0 Эйбар Примера Сельта 2:0 Эйбар Примера Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 18 14 3 1 34 - 8 45
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
10. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
11. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия 1:1 Заявка 20 4 9 7 26 - 27 21
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 10 8 2 0 22 - 3 26
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
9. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия 1:1 Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М 1:1 Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Валенсия 1:1 Заявка 10 2 4 4 11 - 13 10
11. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
12. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
13. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Сельта 83.8% (119)
X 14.1% (20)
Эйбар 2.1% (3)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.90 1.19 12.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.25 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.38 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.09 18.00
  4.01 1.55 6.85

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.90 1.42 2.15 1.71 1.62 2.31 1.23 4.20 1.07 8.60
7.40 1.05 6.20 1.09 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
7.77 1.08 6.40 1.12 4.75 1.18 1.92 1.87 1.87 2.05 1.09 7.20 1.19 4.60 1.11 6.50 1.01 15.00 1.06 8.80 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 19.50
7.21 1.11 2.82 1.46 2.31 1.66 1.78 2.11 1.49 2.72 1.64 2.35 1.38 3.19 1.34 3.40 1.22 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.19 1.31 3.25 1.06 8.00
2.62 1.49 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
2.52 1.52 1.65 2.27 1.53 2.50 1.10 8.40 1.06 8.80
2.25 1.68 1.85 2.03 1.43 2.92 1.29 3.73 1.37 3.22 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.25 1.59 1.53 2.39 1.13 5.60
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.26 1.63 1.51 2.39 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.95 1.22
Где смотреть матч Сельта 1:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:1 Эйбар

Исход игры
Сельта
83.8% (119)
Ничья
14.1% (20)
Эйбар
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (75)
Меньше
46.81% (66)
Обе команды забьют
Да
65.25% (92)
Нет
34.75% (49)
Популярный счёт
2:1 Сельта
47.9% (68)
1:0 Сельта
27.5% (39)
1:1 Ничья
12% (17)
2:0 Сельта
6.3% (9)
1:2 Эйбар
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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