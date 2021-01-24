11' Желтая карточкаВальехо Хесус
1:0
27' ГолБудимир Анте
37' Желтая карточкаСанчес Мануэль
38' Желтая карточкаФулкье Димитри
2:0
39' ГолБудимир Анте
2:1
50' ГолСуарес Луис III
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
27'
1:0
37'
38'
39'
2:0
50'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|4
|0.2
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.2
|3.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.15
|4.
|Кальери Хонатан
|3
|0.15
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.05
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.05
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.05
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Барха Энрике
|0
|0
|11.
|Торро Лукас
|0
|0
|12.
|Хони Родригес
|0
|0
|13.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|4
|0.2
|2.
|Сольдадо Роберто
|4 (1)
|0.2
|3.
|Видаль Молина
|3
|0.15
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.1
|5.
|Кенеди Роберт
|2
|0.1
|6.
|Санчес Герман
|2
|0.1
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.1
|8.
|Милья Луис
|1
|0.05
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.05
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|3.
|Видаль Начо
|5
|0
|4.
|Перес Иньиго
|3
|1
|5.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|8.
|Будимир Анте
|2
|0
|9.
|Эррера Серхио
|2
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|11.
|Кальери Хонатан
|2
|0
|12.
|Круз Хуан
|2
|0
|13.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|14.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|15.
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|16.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|17.
|Торро Лукас
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Фулкье Димитри
|6
|0
|3.
|Санчес Герман
|6
|0
|4.
|Эррера Янгель
|5
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|3
|1
|6.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|7.
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|8.
|Суарес Луис III
|3
|0
|9.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|10.
|Монторо Анхель
|2
|0
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|25% (4)
|Гранада
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =8 -7Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона
Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Гранада: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Гранада 2:0 Осасуна Сегунда Гранада 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 0:0 Гранада Сегунда Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:0 Осасуна Кубок Короля Гранада 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Гранада 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|0:2 Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 33
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|18 - 28
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|0:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 20
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Гранада
Исход игры
Осасуна
24.8% (35)
Ничья
46.8% (66)
Гранада
28.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
29.29% (41)
Меньше
70.71% (99)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (60)
1:2 Гранада
14.9% (21)
1:0 Осасуна
12.8% (18)
0:1 Гранада
11.3% (16)
2:1 Осасуна
10.6% (15)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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