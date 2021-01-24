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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
3:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
11' Желтая карточка
Вальехо Хесус
1:0
27' Гол
Будимир Анте
37' Желтая карточка
Санчес Мануэль
38' Желтая карточка
Фулкье Димитри
2:0
39' Гол
Будимир Анте
2:1
50' Гол
Суарес Луис III
63' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
74' Желтая карточка
Кальери Хонатан
77' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
3:1
86' Гол
Монкайола Хон
88' Вторая желтая карточка
Ронкалья Факундо
90' Желтая карточка
Санчес Герман
90' Желтая карточка
Торро Лукас
90'+7
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
7
Хони
Родригес
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
20
Вальехо
Хесус
24
Кенеди
Роберт
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
7
Суарес
Луис
III
Осасуна
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.2
2. Будимир Анте 4 0.2
3. Гарсия Рубен 3 (1) 0.15
4. Кальери Хонатан 3 0.15
5. Ронкалья Факундо 1 0.05
6. Адриан Лопес 1 0.05
7. Брашанац Дарко 1 0.05
8. Гарсия Давид III 1 0.05
9. Монкайола Хон 1 0.05
10. Ойер Санхурхо 0 0
11. Барха Энрике 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Гальего Энрике 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.25
2. Сольдадо Роберто 4 (1) 0.2
3. Видаль Молина 3 0.15
4. Мачис Дарвин 2 0.1
5. Кенеди Роберт 2 0.1
6. Санчес Герман 2 0.1
7. Эррера Янгель 2 0.1
8. Милья Луис 1 0.05
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.05
10. Дуарте Домингуш 1 0.05
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
14. Соро Альберто 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Гарсия Давид III 5 0
3. Видаль Начо 5 0
4. Перес Иньиго 3 1
5. Эрнандес Аридане 3 1
6. Ронкалья Факундо 2 1
7. Монкайола Хон 2 1
8. Кальери Хонатан 3 0
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Санчес Герман 7 0
3. Фулкье Димитри 6 0
4. Дуарте Домингуш 4 1
5. Эррера Янгель 5 0
6. Пуэртас Антонио 4 0
7. Сольдадо Роберто 3 0
8. Суарес Луис III 3 0
9. Вальехо Хесус 1 1
10. Монторо Анхель 2 0
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Нева Карлос 1 0
17. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 0 21.05% (4) 26.32% (5)
 Гранада 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона
Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Гранада: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Гранада 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:0 Гранада Сегунда
Гранада 2:0 Осасуна Сегунда Гранада 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 0:0 Гранада Сегунда Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:0 Осасуна Кубок Короля Гранада 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Гранада 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
4. Барселона 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 17 35
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Эльче 0:0 Заявка 18 3 9 6 16 - 23 18
19. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона 0:0 Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Эльче 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
19. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 7 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Осасуна 24.8% (35)
X 46.8% (66)
Гранада 28.4% (40)
Все прогнозы
3.13 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.66 2.83 3.54
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.40 12.00
  1.23 5.18 28.86

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.45 1.11 4.45 1.18 2.39 1.55 1.80 2.01 1.50 2.77 1.21 4.40 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
5.30 1.15 4.00 1.24 3.90 1.25 2.14 1.76 2.70 1.45 1.68 2.26 3.15 1.35 2.08 1.72 2.63 1.48 1.72 2.08 1.35 9.50 1.09 7.20 1.07 8.40 0.00 25.00
5.22 1.18 3.65 1.30 2.42 1.60 4.13 1.25 3.44 1.33 2.74 1.49 1.99 1.89 3.58 1.31 2.91 1.44 2.23 1.70 1.70 2.23 1.68 2.27 1.41 3.03 1.15 5.97 1.34 3.38 1.25 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.22 1.66 1.50 2.59 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.00
1.95 1.85 1.28 3.60 1.38 3.00 1.04 9.80 1.02 9.65
1.67 2.28 1.40 3.05 1.14 6.08 1.11 7.40 1.22 4.47 1.11 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
3.00 1.38 1.95 1.90 1.40 2.90 1.11 5.59 1.08 6.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Где смотреть матч Осасуна 3:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Гранада

Исход игры
Осасуна
24.8% (35)
Ничья
46.8% (66)
Гранада
28.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
29.29% (41)
Меньше
70.71% (99)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (60)
1:2 Гранада
14.9% (21)
1:0 Осасуна
12.8% (18)
0:1 Гранада
11.3% (16)
2:1 Осасуна
10.6% (15)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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