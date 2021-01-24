11' Желтая карточкаВальехо Хесус
1:0
27' ГолБудимир Анте
37' Желтая карточкаСанчес Мануэль
38' Желтая карточкаФулкье Димитри
2:0
39' ГолБудимир Анте
2:1
50' ГолСуарес Луис III
63' Желтая карточкаРонкалья Факундо
74' Желтая карточкаКальери Хонатан
77' Желтая карточкаДуарте Домингуш
3:1
86' ГолМонкайола Хон
88' Вторая желтая карточкаРонкалья Факундо
90' Желтая карточкаСанчес Герман
90' Желтая карточкаТорро Лукас
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
27'
1:0
37'
38'
39'
2:0
50'
2:1
63'
74'
77'
86'
3:1
88'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.2
|2.
|Будимир Анте
|4
|0.2
|3.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.15
|4.
|Кальери Хонатан
|3
|0.15
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.05
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.05
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.05
|9.
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|10.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.25
|2.
|Сольдадо Роберто
|4 (1)
|0.2
|3.
|Видаль Молина
|3
|0.15
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.1
|5.
|Кенеди Роберт
|2
|0.1
|6.
|Санчес Герман
|2
|0.1
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.1
|8.
|Милья Луис
|1
|0.05
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.05
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|3.
|Видаль Начо
|5
|0
|4.
|Перес Иньиго
|3
|1
|5.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|6.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|7.
|Монкайола Хон
|2
|1
|8.
|Кальери Хонатан
|3
|0
|9.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|10.
|Будимир Анте
|2
|0
|11.
|Торро Лукас
|2
|0
|12.
|Эррера Серхио
|2
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|14.
|Круз Хуан
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Санчес Герман
|7
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|6
|0
|4.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|5.
|Эррера Янгель
|5
|0
|6.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|7.
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|8.
|Суарес Луис III
|3
|0
|9.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|10.
|Монторо Анхель
|2
|0
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|0
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Гранада
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =8 -7Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона
Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Гранада: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Гранада 2:0 Осасуна Сегунда Гранада 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 0:0 Гранада Сегунда Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:0 Осасуна Кубок Короля Гранада 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Гранада 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Гранада Примера Осасуна 2:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Осасуна Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 17
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|16 - 23
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 7
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Гранада
Исход игры
Осасуна
24.8% (35)
Ничья
46.8% (66)
Гранада
28.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
29.29% (41)
Меньше
70.71% (99)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (60)
1:2 Гранада
14.9% (21)
1:0 Осасуна
12.8% (18)
0:1 Гранада
11.3% (16)
2:1 Осасуна
10.6% (15)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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