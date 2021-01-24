Эльче
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Мартинес Валеро
Барселона
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
32 Барри ЖерарЗащитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.22
|2.
|Фернандес Хосан
|4
|0.22
|3.
|Бое Лукас
|3
|0.17
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.11
|5.
|Милья Пере
|1
|0.06
|6.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.06
|7.
|Каррильо Гидо
|1
|0.06
|8.
|Барраган Антонио
|0
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|10.
|Верду Гонсало
|0
|0
|11.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|11 (2)
|0.58
|2.
|Гризманн Антуан
|5
|0.26
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.21
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.11
|5.
|Де Йонг Френки
|2
|0.11
|6.
|Гонсалес Педро
|2
|0.11
|7.
|Дембеле Усман
|2
|0.11
|8.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.11
|9.
|Альба Жорди
|1
|0.05
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0.05
|11.
|Ленгле Клеман
|1
|0.05
|12.
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|13.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|14.
|Дест Серджино
|0
|0
|15.
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|4
|1
|2.
|Бое Лукас
|3
|1
|3.
|Барраган Антонио
|4
|0
|4.
|Моренте Тете
|4
|0
|5.
|Верду Гонсало
|4
|0
|6.
|Милья Пере
|3
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|8.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|9.
|Фидель Чавес
|2
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|6
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|4
|0
|4.
|Месси Лионель
|3
|0
|5.
|Пике Херард
|2
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|2
|0
|7.
|Аленья Карлес
|2
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|9.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|10.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|11.
|Гризманн Антуан
|1
|0
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0
|13.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|14.
|Дест Серджино
|1
|0
|15.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|16.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|Барселона
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона
Последние игры между собой
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Барселона: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 17
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|16.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|16 - 23
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|18.
|Эльче
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 7
|17
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Барселона
Исход игры
Эльче
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Барселона
99.3% (140)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
32.86% (46)
Нет
67.14% (94)
Популярный счёт
0:2 Барселона
44.7% (63)
1:2 Барселона
14.9% (21)
0:3 Барселона
14.9% (21)
1:3 Барселона
14.9% (21)
0:1 Барселона
5.7% (8)
1:4 Барселона
2.1% (3)
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