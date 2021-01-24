Гости сейчас, если верить статистике, выигрывают 80% всех единоборств. Тяжеловато в эти минуты хозяевам, приходится только отбиваться.

"Барселона" зарабатывает угловой, розыгрыш с угла поля завершается ударом Альбы с линии штрафной. Мяч летит в рекламный щит.

Теперь главное для "Эльче" - достоять первый тайм. Первые 10 минут были образцово-показательными, но потом волнение накрыло.

Продолжается осада штрафной "Эльче". Всем составом хозяева обороняются, но без какой-либо паники.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

27' Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

26' "Эльче" попытался убежать в атаку перехватив мяч, но быстро его потерял под прессингом.

25' Куман в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.

24' Ригони грубовато сыграл. Судья пожалел, что не стал показывать ему карточку жёлтого цвета.

23' И продолжаются атаки "Барселоны". "Эльче" очень старается, но банально не успевает за передвижением.

22' Продолжают перекатывать мяч игроки "Барселоны" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

21' Попытка взломать оборону хозяев по флангу не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Гризманн в неё угодил.

20' "Эльче" под прессингом вынужден приходить в себя, катает мяч в центре поля, пытается найти способ перейти в атаку.

19' "Эльче" в эти минуты выглядит потерянным, не может вернуть себе контроль над мячом и как-то провести атаку. "Барселона" выглядит опаснее.

18' Брайтвайта сбивают на левом фланге атаки гостей.

17' Очень настойчиво гости продолжают, "Эльче" вынужденно сел в оборону и теперь уповает на контратаки.

16' Накатываются атаки на ворота "Эльче", но пока не очень опасно и Бадия забирает все мячи летящие в его сторону.

16' "Барселона" зарабатывает второй угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

15' Фолит Барраган на половине поля соперника. Игра остановлена.

14' Дембеле навесил точно в центр штрафной, однако удар головой от Гризманна пришёлся точно в руки вратарю.

13' Де Йонг получает толчок в спину на правом фланге атаки.

12' Затяжная атака "Барселоны" ни к чему в итоге не привела, но больше минуты гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.

11' Не хватает пока скорости игре. "Эльче" вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Бадию.

10' "Эльче" при потере мяча обозначает, что безнаказанно владеть инициативой своему сопернику не позволит. Прессинг хозяев зашкаливает.

9' Пока что "Барселона" как-то слишком пассивно выглядит. Хотя тут "Эльче" делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает "Барселоне" разбежаться.

8' Темп пока невысокий, но "Эльче" пытается действовать с позиции первого номера. "Барселона" осваивается ещё.

7' "Барселона" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Араухо не удалось переправить снаряд в ворота.

6' Долго теперь возит "Барселона" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.

5' Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, и игра вязнет в центре поля.

4' Первый заброс мяча вперед от гостей был неудачным, "Эльче" сразу же включается в отбор.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Валентина Писарро Гомеса. Фиксирует он первый офсайд в матче. Мохика там оказался.

2' На правах хозяев игроки "Эльче" активнее идут вперед в эти стартовые минуты.

1' "Эльче" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной футболисты "Барселоны".