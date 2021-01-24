  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Барселона
0' 23'
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
8
Родригес
Виктор
II
22
Ригони
Эмилиано
9
Бое
Лукас
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
23
Юмтити
Самуэль
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Гризманн
Антуан
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
9
Брайтвайт Мартин
Эльче
4-4-2
Барселона
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.22
2. Фернандес Хосан 4 0.22
3. Бое Лукас 3 0.17
4. Моренте Тете 2 0.11
5. Милья Пере 1 0.06
6. Гутьеррес Хосе 1 0.06
7. Каррильо Гидо 1 0.06
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 11 (2) 0.58
2. Гризманн Антуан 5 0.26
3. Фати Ансу 4 0.21
4. Коутиньо Филиппе 2 0.11
5. Де Йонг Френки 2 0.11
6. Гонсалес Педро 2 0.11
7. Дембеле Усман 2 0.11
8. Брайтвайт Мартин 2 0.11
9. Альба Жорди 1 0.05
10. Роберто Серхи 1 0.05
11. Ленгле Клеман 1 0.05
12. Араухо Рональд 1 0.05
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
15. Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 4 1
2. Бое Лукас 3 1
3. Барраган Антонио 4 0
4. Моренте Тете 4 0
5. Верду Гонсало 4 0
6. Милья Пере 3 0
7. Диего Гонсалес VII 3 0
8. Гутьеррес Хосе 2 0
9. Фидель Чавес 2 0
10. Санчес-Миньо Хуан 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Ригони Эмилиано 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Сифу 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 6 0
3. Бускетс Серхио 4 0
4. Месси Лионель 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Аленья Карлес 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Гризманн Антуан 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Тринкан Франсишку 1 0
14. Дест Серджино 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)
 Барселона 17.65% (6) 14.71% (5) 26.47% (9) 8.82% (3) 20.59% (7) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче
Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Барселона: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче 0:1 Барселона Кубок Жоана Гампера Эльче 0:6 Барселона Примера Эльче 0:4 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Эльче Кубок Короля
Барселона 3:0 Эльче Примера Эльче 0:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
4. Барселона 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 17 35
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
16. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Эльче 0:0 Заявка 18 3 9 6 16 - 23 18
19. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона 0:0 Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Эльче 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
19. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 7 17
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
13. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 32'
    Продолжается осада штрафной "Эльче". Всем составом хозяева обороняются, но без какой-либо паники.
  • 31'
    Теперь главное для "Эльче" - достоять первый тайм. Первые 10 минут были образцово-показательными, но потом волнение накрыло.
  • Угловой
    30'
    "Барселона" зарабатывает угловой, розыгрыш с угла поля завершается ударом Альбы с линии штрафной. Мяч летит в рекламный щит.
  • 29'
    Гости сейчас, если верить статистике, выигрывают 80% всех единоборств. Тяжеловато в эти минуты хозяевам, приходится только отбиваться.
  • Фол, нарушение
    28'
    Барраган фолит в середине поля.
  • 27'
    Попробовали было гости подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 26'
    "Эльче" попытался убежать в атаку перехватив мяч, но быстро его потерял под прессингом.
  • 25'
    Куман в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ригони грубовато сыграл. Судья пожалел, что не стал показывать ему карточку жёлтого цвета.
  • 23'
    И продолжаются атаки "Барселоны". "Эльче" очень старается, но банально не успевает за передвижением.
  • 22'
    Продолжают перекатывать мяч игроки "Барселоны" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • Офсайд
    21'
    Попытка взломать оборону хозяев по флангу не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Гризманн в неё угодил.
  • 20'
    "Эльче" под прессингом вынужден приходить в себя, катает мяч в центре поля, пытается найти способ перейти в атаку.
  • 19'
    "Эльче" в эти минуты выглядит потерянным, не может вернуть себе контроль над мячом и как-то провести атаку. "Барселона" выглядит опаснее. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Брайтвайта сбивают на левом фланге атаки гостей.
  • 17'
    Очень настойчиво гости продолжают, "Эльче" вынужденно сел в оборону и теперь уповает на контратаки.
  • 16'
    Накатываются атаки на ворота "Эльче", но пока не очень опасно и Бадия забирает все мячи летящие в его сторону.
  • Угловой
    16'
    "Барселона" зарабатывает второй угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фолит Барраган на половине поля соперника. Игра остановлена.
  • 14'
    Дембеле навесил точно в центр штрафной, однако удар головой от Гризманна пришёлся точно в руки вратарю.
  • Фол, нарушение
    13'
    Де Йонг получает толчок в спину на правом фланге атаки.
  • 12'
    Затяжная атака "Барселоны" ни к чему в итоге не привела, но больше минуты гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.
  • 11'
    Не хватает пока скорости игре. "Эльче" вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Бадию.
  • 10'
    "Эльче" при потере мяча обозначает, что безнаказанно владеть инициативой своему сопернику не позволит. Прессинг хозяев зашкаливает.
  • 9'
    Пока что "Барселона" как-то слишком пассивно выглядит. Хотя тут "Эльче" делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает "Барселоне" разбежаться.
  • 8'
    Темп пока невысокий, но "Эльче" пытается действовать с позиции первого номера. "Барселона" осваивается ещё.
  • Угловой
    7'
    "Барселона" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, Араухо не удалось переправить снаряд в ворота.
  • 6'
    Долго теперь возит "Барселона" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • 5'
    Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, и игра вязнет в центре поля.
  • 4'
    Первый заброс мяча вперед от гостей был неудачным, "Эльче" сразу же включается в отбор.
  • Офсайд
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Валентина Писарро Гомеса. Фиксирует он первый офсайд в матче. Мохика там оказался.
  • 2'
    На правах хозяев игроки "Эльче" активнее идут вперед в эти стартовые минуты.
  • 1'
    "Эльче" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в чёрной футболисты "Барселоны".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Альмирона.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.80 5.85 1.28
Бонус: 10 000 ₽ 9.60 5.80 1.34
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.85 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.70 1.40
  9.72 4.46 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 4.05 1.23 2.50 1.54 1.97 1.84 1.61 2.33 1.32 3.30 1.25 4.00 1.12 6.00 1.09 7.40
4.75 1.14 3.90 1.19 2.43 1.53 2.00 1.81 1.62 2.44 1.32 3.38 1.22 4.10 1.08 6.15 1.06 6.95 1.00 11.75
9.00 1.03 7.85 1.05 3.50 1.30 2.70 1.45 1.87 1.92 1.48 2.63 1.82 2.10 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.09 6.40 1.07 7.00 1.02 12.50 1.01 12.50
3.29 1.36 2.85 1.45 2.42 1.60 1.97 1.91 1.72 2.20 1.54 2.58 1.83 2.05 1.65 2.33 1.25 4.13 1.49 2.65 1.20 4.76 1.10 8.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.48 1.50 1.61 2.23 1.16 4.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.24 1.03 9.29
2.03 1.85 1.68 2.28 1.32 3.56 1.22 4.47 1.52 2.62 1.35 3.34 1.18 5.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.00 1.15 2.03 1.73 1.51 2.46 1.31 3.25
5.15 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.30 3.52 1.15 5.30
4.57 1.16 3.36 1.28 1.95 1.85 1.45 2.70 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.35 1.29
Где смотреть матч Эльче 0:0 Барселона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Эльче 0:0 Барселона

Исход игры
Эльче
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Барселона
99.3% (140)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
32.86% (46)
Нет
67.14% (94)
Популярный счёт
0:2 Барселона
44.7% (63)
1:2 Барселона
14.9% (21)
0:3 Барселона
14.9% (21)
1:3 Барселона
14.9% (21)
0:1 Барселона
5.7% (8)
1:4 Барселона
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 