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Эльче
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.24
2. Фернандес Хосан 4 0.24
3. Бое Лукас 3 0.18
4. Моренте Тете 2 0.12
5. Милья Пере 1 0.06
6. Гутьеррес Хосе 1 0.06
7. Каррильо Гидо 1 0.06
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 11 (2) 0.61
2. Гризманн Антуан 5 0.28
3. Фати Ансу 4 0.22
4. Коутиньо Филиппе 2 0.11
5. Де Йонг Френки 2 0.11
6. Гонсалес Педро 2 0.11
7. Дембеле Усман 2 0.11
8. Брайтвайт Мартин 2 0.11
9. Альба Жорди 1 0.06
10. Роберто Серхи 1 0.06
11. Ленгле Клеман 1 0.06
12. Араухо Рональд 1 0.06
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
15. Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 4 1
2. Бое Лукас 3 1
3. Барраган Антонио 4 0
4. Моренте Тете 4 0
5. Верду Гонсало 4 0
6. Милья Пере 3 0
7. Диего Гонсалес VII 3 0
8. Гутьеррес Хосе 2 0
9. Фидель Чавес 2 0
10. Санчес-Миньо Хуан 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Ригони Эмилиано 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Сифу 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 6 0
3. Бускетс Серхио 4 0
4. Месси Лионель 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Аленья Карлес 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Гризманн Антуан 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Тринкан Франсишку 1 0
14. Дест Серджино 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)
 Барселона 17.65% (6) 14.71% (5) 26.47% (9) 8.82% (3) 20.59% (7) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче
Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Барселона: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче 0:1 Барселона Кубок Жоана Гампера Эльче 0:6 Барселона Примера Эльче 0:4 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Эльче Кубок Короля
Барселона 3:0 Эльче Примера Эльче 0:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Эльче 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Барселона 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Барселона
    8.10
    5.45
    1.41
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.10 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 7.70 5.45 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 8.10 5.30 1.41
      7.82 4.95 1.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.75 1.14 3.90 1.19 2.43 1.53 1.94 1.86 1.62 2.44 1.32 3.38 1.22 4.10 1.08 6.40 1.06 6.85 1.00 11.25
    11.50 1.01 4.90 1.16 4.00 1.25 2.44 1.55 1.95 1.91 1.73 2.18 1.60 2.44 1.31 3.50 1.22 4.10 1.09 6.40 1.07 7.00 1.02 12.50 1.03 9.50
    5.18 1.17 2.48 1.55 2.21 1.68 1.93 1.90 1.71 2.16 1.57 2.43 1.22 4.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.44 1.51 1.62 2.30 1.23 4.20
    3.13 1.37 2.49 1.55 1.87 1.97 1.59 2.37 1.41 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.30 3.52 1.15 5.30
    2.00 1.75 1.49 2.50 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Где смотреть матч Эльче - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Барселона

    Исход игры
    Эльче
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Барселона
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (18)
    Нет
    60% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    43.5% (20)
    1:3 Барселона
    17.4% (8)
    1:2 Барселона
    17.4% (8)
    0:3 Барселона
    10.9% (5)
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