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  3. Португалия
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Портимоненсе
0' 15'
14
Пасинато
Матеус
13
Matheus
Silva2
19
Витория
Стивен
4
Феррареси
Науэль
25
Фигейреду
Афоншу
17
Yan
III
26
Алекс
Соареш
8
Камара
Ибраима
III
77
Валтерсон
99
Da
Conceicao
Rafael
Miranda3
21
Соареш
Филипе
1
Рикарду
Абел
18
Муфи
Фахд
3
Поссиньоло
Лукас
2
Маурисио
Антонио
22
Андзаи
Коки
77
Боа
Морте
Аилтон
28
Виллиан
II
10
Эвертон
Перейра
7
Денер
Клементе
23
Морейра
Бруну
9
Фабрисио
Месиас
Морейренсе
4-4-2
Портимоненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перес Фелипе 2 0.13
2. Нуну Педру 2 0.13
3. Абреу Фабиу 2 (1) 0.13
4. Алекс Соареш 1 0.07
5. Витория Стивен 1 0.07
6. Yan III 1 0.07
7. Соареш Филипе 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 3 0.2
2. Денер Клементе 2 0.13
3. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.13
4. Боа Морте Аилтон 1 0.07
5. Оливейро Андерсон II 1 0.07
6. Виллиан II 0 0
7. Муфи Фахд 0 0
8. Фернандес Лукас IV 0 0
9. Лукинья 0 0

Карточки

Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 5 0
2. Витория Стивен 3 0
3. Алекс Соареш 3 0
4. Д'Альберто Антони 3 0
5. Соареш Филипе 3 0
6. Феррареси Науэль 3 0
7. Росич Лазар 2 0
8. Goncalo Franco 2 0
9. Galego 2 0
10. Камара Ибраима III 1 0
11. Абреу Фабиу 1 0
12. Фигейреду Афоншу 1 0
13. Конте Абду 1 0
14. Derik Lacerda 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 5 0
2. Маурисио Антонио 4 0
3. Са Педру 3 0
4. Виллиан II 3 0
5. Андзаи Коки 2 0
6. Боа Морте Аилтон 2 0
7. Муфи Фахд 2 0
8. Фернандес Лукас IV 2 0
9. Лукинья 2 0
10. Канде Фали 2 0
11. Оливейро Андерсон II 2 0
12. Ваш Те Рикарду 1 0
13. Велинтон Соуза 1 0
14. Сезар Жулио VII 1 0
15. Эвертон Перейра 1 0
16. Поссиньоло Лукас 1 0
17. Медейрос Фернандо 1 0
18. Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Морейренсе 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Портимоненсе 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Санта-Клара Морейренсе 2:2 Витория Гимарайнш Порту 3:0 Морейренсе
Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Портимоненсе 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 4:3 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Морейренсе 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Морейренсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:2 Морейренсе Главная лига Морейренсе 2:0 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 2:3 Морейренсе Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 14 11 3 0 31 - 9 36
2. Порту Заявка 14 10 2 2 36 - 17 32
3. Бенфика Заявка 14 10 2 2 29 - 14 32
4. Пасуш де Феррейра Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
5. Брага Заявка 14 9 0 5 23 - 15 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7. Морейренсе 0:0 Заявка 15 4 6 5 11 - 15 18
8. Маритиму Заявка 15 5 2 8 16 - 21 17
9. Санта-Клара Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
10. Тондела Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
11. Риу Аве Заявка 14 3 6 5 10 - 16 15
12. Портимоненсе 0:0 Заявка 15 4 3 8 10 - 17 15
13. Фамаликан Заявка 14 3 5 6 16 - 25 14
14. Жил Висенте Заявка 14 3 4 7 10 - 16 13
15. Насьонал Мадейра Заявка 14 3 4 7 12 - 19 13
16. Фаренсе Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
17. Белененсеш Заявка 14 2 6 6 6 - 12 12
18. Боавишта Заявка 14 1 8 5 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 8 6 1 1 19 - 9 19
2. Бенфика Заявка 7 6 0 1 15 - 7 18
3. Спортинг Л Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
5. Брага Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
6. Тондела Заявка 8 4 2 2 8 - 8 14
7. Морейренсе 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
8. Фаренсе Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Портимоненсе 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
10. Витория Гимарайнш Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
11. Насьонал Мадейра Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Риу Аве Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
14. Маритиму Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Белененсеш Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Фамаликан Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17. Боавишта Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
18. Санта-Клара Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Витория Гимарайнш Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Бенфика Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Порту Заявка 6 4 1 1 17 - 8 13
5. Брага Заявка 8 4 0 4 14 - 12 12
6. Пасуш де Феррейра Заявка 8 3 3 2 10 - 6 12
7. Санта-Клара Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
8. Маритиму Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
9. Фамаликан Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Риу Аве Заявка 8 1 4 3 4 - 10 7
11. Белененсеш Заявка 7 1 3 3 1 - 4 6
12. Боавишта Заявка 8 0 6 2 9 - 13 6
13. Жил Висенте Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14. Морейренсе 0:0 Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Насьонал Мадейра Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Портимоненсе 0:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 12 4
17. Фаренсе Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
18. Тондела Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Морейренсе 68.8% (95)
X 27.5% (38)
Портимоненсе 3.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Портимоненсе
3.36
3.13
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.10 2.75
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.00 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.02 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.00 2.28
  3.48 3.04 2.33

Самый высокий коэффициент на матч «Морейренсе» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Морейренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Морейренсе» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.09 2.65 1.44 2.00 1.76 1.55 2.36 1.19 4.30 1.05 8.40
6.45 1.07 5.45 1.12 2.70 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
6.80 1.08 5.20 1.14 2.48 1.50 2.21 1.66 1.90 1.78 1.74 2.08 1.50 2.39 1.25 3.65 1.17 4.40 1.05 9.00 1.04 9.00 0.00 14.50 0.00 15.50 0.00 21.00
7.87 1.10 2.45 1.59 2.12 1.77 1.79 2.09 1.58 2.47 1.45 2.85 1.44 2.94 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.29 1.29 3.40 1.05 8.40
2.43 1.56 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
2.25 1.60 1.45 2.62 1.22 4.00 1.04 9.00 1.03 10.00
2.17 1.72 1.78 2.09 1.38 3.09 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.50 2.49 1.11 5.80
3.20 1.35 2.15 1.70 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.17 1.64 1.50 2.46 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.76
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
3.85 1.23
Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Морейренсе
68.8% (95)
Ничья
27.5% (38)
Портимоненсе
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
20.44% (28)
Меньше
79.56% (109)
Обе команды забьют
Да
44.53% (61)
Нет
55.47% (76)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
49.3% (68)
1:1 Ничья
24.6% (34)
2:1 Морейренсе
17.4% (24)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Портимоненсе
1.4% (2)
1:2 Портимоненсе
1.4% (2)
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