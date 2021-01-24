Морейренсе
2:2
Конец матча
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Портимоненсе
0:1
16' ГолПоссиньоло Лукас
1:1
23' ГолDa Conceicao Rafael Miranda3
2:1
35' ГолВитория Стивен
76' Желтая карточкаАлекс Соареш
81' Желтая карточкаКанде Фали
2:2
83' ГолДенер Клементе
88' Желтая карточкаСоареш Филипе
2:2
90' Не забитый пенальтиВитория Стивен
90' Желтая карточкаГомеш Бету
90' Желтая карточкаGalego
17
Yan
III
26
Алекс
Соареш
77
Валтерсон
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yan IIIПолузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
77 ВалтерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Абдулайе БаЗащитник
-
22 Симау ДавидПолузащитник
-
1 Kewin
-
33 Galego
-
-
-
29 Reynaldo2
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
-
36 Канде Фали
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
16'
0:1
23'
35'
2:1
46'
76'
77'
81'
83'
2:2
88'
90'
2:2
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перес Фелипе
|2
|0.13
|2.
|Нуну Педру
|2
|0.13
|3.
|Витория Стивен
|2
|0.13
|4.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.13
|5.
|Алекс Соареш
|1
|0.07
|6.
|Yan III
|1
|0.07
|7.
|Da Conceicao Rafael Miranda3
|1
|0.07
|8.
|Соареш Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денер Клементе
|3
|0.2
|2.
|Гомеш Бету
|3
|0.2
|3.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.07
|5.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.07
|6.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.07
|7.
|Лукинья
|0
|0
|8.
|Виллиан II
|0
|0
|9.
|Муфи Фахд
|0
|0
|10.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|5
|0
|2.
|Алекс Соареш
|4
|0
|3.
|Соареш Филипе
|4
|0
|4.
|Витория Стивен
|3
|0
|5.
|Д'Альберто Антони
|3
|0
|6.
|Феррареси Науэль
|3
|0
|7.
|Galego
|3
|0
|8.
|Росич Лазар
|2
|0
|9.
|Goncalo Franco
|2
|0
|10.
|Камара Ибраима III
|1
|0
|11.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|12.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|13.
|Конте Абду
|1
|0
|14.
|Derik Lacerda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|5
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|4
|0
|3.
|Са Педру
|3
|0
|4.
|Канде Фали
|3
|0
|5.
|Виллиан II
|3
|0
|6.
|Андзаи Коки
|2
|0
|7.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|8.
|Муфи Фахд
|2
|0
|9.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|10.
|Лукинья
|2
|0
|11.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|12.
|Гомеш Бету
|2
|0
|13.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|14.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|15.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|16.
|Эвертон Перейра
|1
|0
|17.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|18.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Морейренсе
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Портимоненсе
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Насьонал Мадейра 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:2 Санта-Клара Морейренсе 2:2 Витория Гимарайнш Порту 3:0 Морейренсе
Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Портимоненсе 4:3 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Морейренсе 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Морейренсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:2 Морейренсе Главная лига Морейренсе 2:0 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 2:3 Морейренсе Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 9
|36
|2.
|Порту
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 17
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 14
|32
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|5.
|Брага
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|23 - 15
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|8.
|Маритиму
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 21
|17
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|10.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 16
|15
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 19
|15
|13.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 16
|13
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 19
|13
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 12
|12
|18.
|Боавишта
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|6.
|Тондела
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|10.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|Бенфика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Порту
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 8
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 12
|12
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|9.
|Фамаликан
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 4
|6
|12.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 13
|6
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Морейренсе» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Морейренсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Морейренсе» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Морейренсе 2:2 Портимоненсе
Исход игры
Морейренсе
68.8% (95)
Ничья
27.5% (38)
Портимоненсе
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
20.44% (28)
Меньше
79.56% (109)
Обе команды забьют
Да
44.53% (61)
Нет
55.47% (76)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
49.3% (68)
1:1 Ничья
24.6% (34)
2:1 Морейренсе
17.4% (24)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Портимоненсе
1.4% (2)
1:2 Портимоненсе
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!