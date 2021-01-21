Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|11 (1)
|0.65
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.35
|3.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.29
|4.
|Корреа Анхель
|2
|0.12
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.12
|6.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.12
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0.06
|8.
|Ньигес Сауль
|1
|0.06
|9.
|Лемар Тома
|1
|0.06
|10.
|Торрейра Лукас
|1
|0.06
|11.
|Триппьер Киран
|0
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.32
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.26
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.21
|4.
|Гамейро Кевин
|1
|0.05
|5.
|Васс Даниэль
|1
|0.05
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|7.
|Лато Тони
|1
|0.05
|8.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.05
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|10.
|Муса Юнус
|1
|0.05
|11.
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|12.
|Гайя Хосе
|0
|0
|13.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|14.
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|7
|0
|2.
|Коке Хорхе
|5
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Карраско Янник
|2
|0
|9.
|Хименес Хосе
|2
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|11.
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|12.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|13.
|Коста Диего
|1
|0
|14.
|Лемар Тома
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|6
|0
|2.
|Васс Даниэль
|5
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|3
|1
|4.
|Макси Гомес
|4
|0
|5.
|Джейсон
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Солер Карлос
|3
|0
|8.
|Рачич Урош
|3
|0
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|11.
|Черышев Денис
|2
|0
|12.
|Гайя Хосе
|2
|0
|13.
|Лато Тони
|1
|0
|14.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|19.
|Муса Юнус
|1
|0
|20.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|31.25% (10)
|Валенсия
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Валенсия 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|33 - 7
|44
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|30 - 15
|37
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 17
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 16
|33
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|28 - 19
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 16
|30
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 31
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|24 - 32
|26
|9.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 24
|24
|10.
|Хетафе
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 18
|23
|11.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 22
|21
|14.
|Валенсия
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|15.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|16 - 20
|19
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 27
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
|18.
|Эльче
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|19.
|Осасуна
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|20.
|Уэска
|Заявка
|19
|1
|9
|9
|14 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|7.
|Леванте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 8
|15
|9.
|Сельта
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|14 - 16
|15
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|18.
|Эльче
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|5.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 7
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 11
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|Эйбар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Бетис
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 20
|12
|10.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Исход игры
Атлетико М
91.5% (43)
Ничья
6.4% (3)
Валенсия
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
40.4% (19)
2:0 Атлетико М
27.7% (13)
1:0 Атлетико М
14.9% (7)
3:1 Атлетико М
8.5% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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