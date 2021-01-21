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Атлетико М
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 11 (1) 0.65
2. Льоренте Маркос 6 0.35
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.29
4. Корреа Анхель 2 0.12
5. Карраско Янник 2 0.12
6. Коста Диего 2 (1) 0.12
7. Эрмосо Марио 1 0.06
8. Ньигес Сауль 1 0.06
9. Лемар Тома 1 0.06
10. Торрейра Лукас 1 0.06
11. Триппьер Киран 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.32
2. Макси Гомес 5 0.26
3. Вальехо Ману 4 0.21
4. Гамейро Кевин 1 0.05
5. Васс Даниэль 1 0.05
6. Габриэль Паулиста 1 0.05
7. Лато Тони 1 0.05
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Муса Юнус 1 0.05
11. Гильямон Уго 1 0.05
12. Гайя Хосе 0 0
13. Ли Кан Ин 0 0
14. Черышев Денис 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 7 0
2. Коке Хорхе 5 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Карраско Янник 2 0
9. Хименес Хосе 2 0
10. Льоренте Маркос 2 0
11. Фелипе Аугусто IV 2 0
12. Фелиш Жоау 2 0
13. Коста Диего 1 0
14. Лемар Тома 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Лоди Ренан 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 5 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Кондогбия Жоффрей 2 0
11. Черышев Денис 2 0
12. Гайя Хосе 2 0
13. Лато Тони 1 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 9.38% (3) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5) 31.25% (10)
 Валенсия 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Валенсия 0:1 Атлетико М Ла Лига Валенсия 2:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Валенсия Ла Лига Атлетико М 3:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Атлетико М Примера Валенсия 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Валенсия Примера Атлетико М 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Атлетико М Примера Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 14 2 1 33 - 7 44
2. Реал Мадрид Заявка 18 11 4 3 30 - 15 37
3. Барселона Заявка 18 10 4 4 37 - 17 34
4. Севилья Заявка 18 10 3 5 23 - 16 33
5. Вильярреал Заявка 19 8 9 2 28 - 19 33
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 29 - 16 30
7. Гранада Заявка 19 8 4 7 23 - 31 28
8. Бетис Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
9. Кадис Заявка 19 6 6 7 17 - 24 24
10. Хетафе Заявка 18 6 5 7 16 - 18 23
11. Сельта Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Леванте Заявка 18 5 7 6 25 - 26 22
13. Атлетик Б Заявка 18 6 3 9 21 - 22 21
14. Валенсия Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
15. Эйбар Заявка 19 4 7 8 16 - 20 19
16. Вальядолид Заявка 19 4 7 8 18 - 27 19
17. Алавес Заявка 19 4 6 9 17 - 25 18
18. Эльче Заявка 17 3 8 6 16 - 23 17
19. Осасуна Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
20. Уэска Заявка 19 1 9 9 14 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 8 1 0 21 - 2 25
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
6. Севилья Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
7. Леванте Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
8. Атлетик Б Заявка 9 5 0 4 13 - 8 15
9. Сельта Заявка 9 5 0 4 14 - 16 15
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
13. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
14. Алавес Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Осасуна Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
18. Эльче Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
19. Уэска Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Реал Мадрид Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
3. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
4. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
5. Барселона Заявка 9 5 1 3 16 - 7 16
6. Кадис Заявка 9 4 2 3 8 - 11 14
7. Вильярреал Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
8. Эйбар Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Бетис Заявка 10 4 0 6 12 - 20 12
10. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Хетафе Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12. Валенсия Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 9 2 2 5 7 - 18 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Атлетико М 91.5% (43)
    X 6.4% (3)
    Валенсия 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Валенсия
    1.45
    5.15
    8.64
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.70 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.15 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.50 8.60
      1.43 4.78 8.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.25 1.01 9.10 1.03 3.40 1.30 2.68 1.47 1.93 2.01 1.48 2.65 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.25
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.50 1.31 2.70 1.47 2.18 1.73 1.91 1.97 1.74 2.08 1.50 2.75 1.32 3.30 1.14 5.70 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 10.50 0.00 16.50
    3.56 1.33 2.74 1.50 2.20 1.74 1.92 1.99 1.69 2.28 1.48 2.84 1.32 3.63 1.12 7.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.00 1.81 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
    1.92 1.88 1.40 2.90 1.11 6.10
    3.08 1.42 2.51 1.58 1.95 1.95 1.58 2.51 1.42 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    91.5% (43)
    Ничья
    6.4% (3)
    Валенсия
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    40.4% (19)
    2:0 Атлетико М
    27.7% (13)
    1:0 Атлетико М
    14.9% (7)
    3:1 Атлетико М
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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