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Коньяспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
30' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
69' Желтая карточка
Амилтон Минервино
90'+5
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
26
Ярдымджи
Барыш
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
7
Шахинер
Омер
Али
28
Чагиран
Муса
17
Чикалеши
Сокол
23
Кравец
Артём
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
8
Шахин
Нури
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
18
Яхович
Адис
Коньяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

30'
Хаджиахметович Амир
 
46'
Бютюки Зюмер
Чикалеши Сокол
 
69'
 
Амилтон Минервино
73'
Рахманович Амер
Чагиран Муса
 
74'
 
Оргилль Девер
Яхович Адис
86'
Шенгелия Леван
Шахинер Омер Али
 
86'
Гючтекин Огуз
Хаджиахметович Амир
 
88'
 
Сэм Сидней
Амилтон Минервино

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.35
2. Демирок Угур 4 (4) 0.2
3. Шенгелия Леван 3 0.15
4. Евтович Марко 3 0.15
5. Хаджиахметович Амир 3 0.15
6. Скубич Нейц 2 0.1
7. Даци Эрдон 2 0.1
8. Милошевич Дени 1 0.05
9. Чагиран Муса 1 0.05
10. Чикалеши Сокол 1 0.05
11. Хауберт Гильерме 0 0
12. Бютюки Зюмер 0 0
13. Бардакчи Абдулкерим 0 0
14. Улудаг Алпер 0 0
15. Шахинер Омер Али 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подольски Лукас 3 0.15
2. Сари Вейсел 3 0.15
3. Байракдар Гокдениз 3 0.15
4. Амилтон Минервино 2 0.1
5. Сэм Сидней 2 0.1
6. Озмерт Хакан 2 (1) 0.1
7. Фреди Гомеш 1 0.05
8. Яхович Адис 1 0.05
9. Балчи Бюньямин 1 0.05
10. Альбайрак Эрен 1 0.05
11. Синик Догукан 1 0.05
12. Шахин Нури 0 0
13. Оргилль Девер 0 0
14. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 7 0
2. Бардакчи Абдулкерим 5 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Улудаг Алпер 4 0
5. Кравец Артём 3 0
6. Шахинер Омер Али 3 0
7. Чикалеши Сокол 3 0
8. Демирбаг Адиль 3 0
9. Демирок Угур 2 0
10. Шехич Ибрагим 2 0
11. Милошевич Дени 2 0
12. Мия Фарук 2 0
13. Эдуок Самуэль 2 0
14. Хауберт Гильерме 2 0
15. Чагиран Муса 1 0
16. Скубич Нейц 1 0
17. Диоманде Исмаэль 1 0
18. Шенгелия Леван 1 0
19. Хаджиахметович Амир 1 0
20. Гючтекин Огуз 1 0
21. Даци Эрдон 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 5 1
2. Фреди Гомеш 6 0
3. Озмерт Хакан 4 1
4. Налдо Гомес 4 1
5. Сари Вейсел 4 0
6. Гюлюм Эрсан 2 1
7. Шахин Нури 3 0
8. Альбайрак Эрен 3 0
9. Оргилль Девер 3 0
10. Байракдар Гокдениз 3 0
11. Сэм Сидней 1 1
12. Акьоль Уфук 1 1
13. Кудряшов Фёдор 2 0
14. Яхович Адис 0 1
15. Подольски Лукас 1 0
16. Боффин Рууд 1 0
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 7.41% (2) 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 40.74% (11)
 Антальяспор 10% (2) 10% (2) 25% (5) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 7
Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Антальяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:3 Коньяспор Суперлига
Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай Заявка 19 11 3 5 40 - 17 36
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
6. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
7. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 19 7 6 6 31 - 28 27
9. Малатьяспор Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Антальяспор 0:0 Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
12. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
13. Сивасспор Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Коньяспор 0:0 Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
16. Касымпаша Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 19 3 5 11 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор 0:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
4. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
14. Антальяспор 0:0 Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
15. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Коньяспор 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Первую лигу
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Хаджиахметович Амир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 1.45 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.25 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.18 11.00
  3.62 1.64 5.90

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.45 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50 1.00 10.75
1.19 4.60 1.33 3.25 1.18 4.75 1.03 12.00 1.89 1.91 1.02 13.00 1.69 2.17 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 19.00
1.81 2.06 1.51 2.62 1.21 4.47 1.65 2.29 1.47 2.76 1.35 3.24 1.41 2.97 1.76 2.12 1.58 2.44 1.56 2.52 1.48 2.75 1.49 2.69 1.29 3.75 1.11 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.74 2.09 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
1.70 2.15 1.14 5.55 1.08 7.77 1.08 7.20 1.06 8.80
1.41 2.91 1.23 4.17 1.51 2.58 1.33 3.30 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Антальяспор онлайн

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