Коньяспор
0:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Антальяспор
30' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
69' Желтая карточкаАмилтон Минервино
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
23
Кравец
Артём
25
Боффин
Рууд
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
18
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Имери ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.35
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.2
|3.
|Шенгелия Леван
|3
|0.15
|4.
|Евтович Марко
|3
|0.15
|5.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.15
|6.
|Скубич Нейц
|2
|0.1
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.1
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.05
|9.
|Чагиран Муса
|1
|0.05
|10.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.05
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|12.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|13.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подольски Лукас
|3
|0.15
|2.
|Сари Вейсел
|3
|0.15
|3.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0.15
|4.
|Амилтон Минервино
|2
|0.1
|5.
|Сэм Сидней
|2
|0.1
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.1
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.05
|8.
|Яхович Адис
|1
|0.05
|9.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.05
|10.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.05
|11.
|Синик Догукан
|1
|0.05
|12.
|Шахин Нури
|0
|0
|13.
|Оргилль Девер
|0
|0
|14.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|7
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Кравец Артём
|3
|0
|6.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|7.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|8.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|9.
|Демирок Угур
|2
|0
|10.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|11.
|Милошевич Дени
|2
|0
|12.
|Мия Фарук
|2
|0
|13.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|14.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|15.
|Чагиран Муса
|1
|0
|16.
|Скубич Нейц
|1
|0
|17.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|18.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|19.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|20.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|21.
|Даци Эрдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|5
|1
|2.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|3.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|4.
|Налдо Гомес
|4
|1
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|7.
|Шахин Нури
|3
|0
|8.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|9.
|Оргилль Девер
|3
|0
|10.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0
|11.
|Сэм Сидней
|1
|1
|12.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|13.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|14.
|Яхович Адис
|0
|1
|15.
|Подольски Лукас
|1
|0
|16.
|Боффин Рууд
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|40.74% (11)
|Антальяспор
|10% (2)
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =7 -6Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 7
Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|39 - 23
|39
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|40 - 17
|36
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 17
|31
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|31 - 28
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 26
|26
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 32
|24
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|22 - 30
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|14.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 20
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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