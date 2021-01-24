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Денизлиспор
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Фатих Карагюмрюк
0'
17' Желтая карточка
Кампи Гастон
24' Желтая карточка
Кастро Лукас
35' Желтая карточка
Борини Фабио
0:1
44' Гол
Борини Фабио
45' Желтая карточка
Сагаль Анхело
51'
29
Пантилимон
Костел
76
Оздемир
Озер
91
Фабиано
Лейсманн
5
Акташ
Кубилай
17
Ясин
Ахмед
8
Муравски
Радослав
20
Нияз
Реджеп
2
Лопеш
Тьягу
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
9
Сако
Хади
2
Вивиано
Эмильяно
4
Алтынай
Корай
5
Роко
Энсо
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
20
Н'Диайе
Папа
91
Бертолаччи
Андреа
18
Ндао
Алассан
89
Кастро
Лукас
16
Борини
Фабио
11
Эрдинг
Мевлут
Денизлиспор
3-4-3
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Кампи Гастон
24'
 
Кастро Лукас
30'
 
Озер Айкут
Вивиано Эмильяно
35'
 
Борини Фабио
44'
0:1
Борини Фабио
(Алтынай Корай)
45'
Сагаль Анхело
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 8 (1) 0.4
2. Нияз Реджеп 2 0.1
3. Мешанович Мурис 2 0.1
4. Сако Хади 1 0.05
5. Оздемир Озер 1 0.05
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.05
7. Суботич Невен 1 0.05
8. Йылмаз Огуз 1 0.05
9. Veton Tusha 1 0.05
10. Сагаль Анхело 0 0
11. Лопеш Тьягу 0 0
Фатих Карагюмрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндао Алассан 5 0.25
2. Сабо Эрик 5 (2) 0.25
3. Собех Артур 4 0.2
4. Н'Диайе Папа 3 0.15
5. Билья Лукас 3 (2) 0.15
6. Эрдинг Мевлут 2 0.1
7. Жуканович Эрвин 2 0.1
8. Балковец Юре 2 0.1
9. Роко Энсо 2 0.1
10. Борини Фабио 2 (1) 0.1
11. Дурмаз Джимми 1 0.05
12. Бертолаччи Андреа 1 0.05
13. Альпарслан Эрдем 0 0
14. Дарри Браим 0 0
15. Алтынай Корай 0 0
16. Дживелек Рамазан 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 5 1
2. Сако Хади 4 1
3. Родальега Уго 5 0
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Мешанович Мурис 3 0
7. Юмлу Мустафа 3 0
8. Лопеш Тьягу 3 0
9. Фабиано Лейсманн 3 0
10. Сагаль Анхело 2 0
11. Йылмаз Огуз 2 0
12. Пантилимон Костел 1 0
13. Айтач Сакыб 1 0
14. Нияз Реджеп 1 0
15. Гёнен Дженк 1 0
16. Оздемир Озер 1 0
17. Озкал Мухаммет 1 0
Фатих Карагюмрюк
# Игрок      
1. Роко Энсо 4 2
2. Алтынай Корай 5 0
3. Ндао Алассан 5 0
4. Сабо Эрик 3 1
5. Собех Артур 4 0
6. Балковец Юре 4 0
7. Арвеладзе Вато 4 0
8. Н'Диайе Папа 2 1
9. Билья Лукас 3 0
10. Вивиано Эмильяно 3 0
11. Дурмаз Джимми 1 1
12. Эрдинг Мевлут 2 0
13. Альпарслан Эрдем 2 0
14. Жуканович Эрвин 2 0
15. Куручук Фатих 2 0
16. Личай Эрик 1 0
17. Чолак Эмре 1 0
18. Хеденстад Вегар 1 0
19. Борини Фабио 1 0
20. Кастро Лукас 1 0
21. Дживелек Рамазан 1 0
22. Кампи Гастон 1 0
23. Сарыгюль Мурат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 38.89% (7)
 Фатих Карагюмрюк 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 9.68% (3) 16.13% (5) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор
Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк
Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай 0:0 Заявка 20 11 4 5 40 - 17 37
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
6. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
7. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
8. Фатих Карагюмрюк 1:0 Заявка 20 8 6 6 32 - 28 30
9. Малатьяспор 0:0 Заявка 20 7 7 6 27 - 25 28
10. Антальяспор Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
12. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
13. Сивасспор Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
16. Касымпаша Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор 0:1 Заявка 20 3 5 12 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай 0:0 Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк 1:0 Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор 0:1 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
4. Галатасарай 0:0 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Фатих Карагюмрюк 1:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
13. Малатьяспор 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Денизлиспор 0:1 Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
15. Антальяспор Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
16. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
6.00
3.90
2.44
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 3.90 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.65 2.44

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.00 10.50 1.02 4.20 1.21 3.32 1.33 2.19 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
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