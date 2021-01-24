Денизлиспор
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Денизли Ататюрк
Фатих Карагюмрюк
17' Желтая карточкаКампи Гастон
24' Желтая карточкаКастро Лукас
35' Желтая карточкаБорини Фабио
0:1
44' ГолБорини Фабио
45' Желтая карточкаСагаль Анхело
76
Оздемир
Озер
17
Ясин
Ахмед
20
Нияз
Реджеп
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
20
Н'Диайе
Папа
18
Ндао
Алассан
89
Кастро
Лукас
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Вратарь
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Mert Sarikus
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кампи ГастонЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Озер АйкутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Акташ АксельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Atilay Canel
Ход матча
17'
24'
35'
44'
0:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|8 (1)
|0.4
|2.
|Нияз Реджеп
|2
|0.1
|3.
|Мешанович Мурис
|2
|0.1
|4.
|Сако Хади
|1
|0.05
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.05
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.05
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.05
|8.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.05
|9.
|Veton Tusha
|1
|0.05
|10.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|11.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндао Алассан
|5
|0.25
|2.
|Сабо Эрик
|5 (2)
|0.25
|3.
|Собех Артур
|4
|0.2
|4.
|Н'Диайе Папа
|3
|0.15
|5.
|Билья Лукас
|3 (2)
|0.15
|6.
|Эрдинг Мевлут
|2
|0.1
|7.
|Жуканович Эрвин
|2
|0.1
|8.
|Балковец Юре
|2
|0.1
|9.
|Роко Энсо
|2
|0.1
|10.
|Борини Фабио
|2 (1)
|0.1
|11.
|Дурмаз Джимми
|1
|0.05
|12.
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.05
|13.
|Альпарслан Эрдем
|0
|0
|14.
|Дарри Браим
|0
|0
|15.
|Алтынай Корай
|0
|0
|16.
|Дживелек Рамазан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|5
|1
|2.
|Сако Хади
|4
|1
|3.
|Родальега Уго
|5
|0
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|7.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|8.
|Лопеш Тьягу
|3
|0
|9.
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|2
|0
|11.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|12.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|13.
|Айтач Сакыб
|1
|0
|14.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|15.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|16.
|Оздемир Озер
|1
|0
|17.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роко Энсо
|4
|2
|2.
|Алтынай Корай
|5
|0
|3.
|Ндао Алассан
|5
|0
|4.
|Сабо Эрик
|3
|1
|5.
|Собех Артур
|4
|0
|6.
|Балковец Юре
|4
|0
|7.
|Арвеладзе Вато
|4
|0
|8.
|Н'Диайе Папа
|2
|1
|9.
|Билья Лукас
|3
|0
|10.
|Вивиано Эмильяно
|3
|0
|11.
|Дурмаз Джимми
|1
|1
|12.
|Эрдинг Мевлут
|2
|0
|13.
|Альпарслан Эрдем
|2
|0
|14.
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|15.
|Куручук Фатих
|2
|0
|16.
|Личай Эрик
|1
|0
|17.
|Чолак Эмре
|1
|0
|18.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|19.
|Борини Фабио
|1
|0
|20.
|Кастро Лукас
|1
|0
|21.
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|22.
|Кампи Гастон
|1
|0
|23.
|Сарыгюль Мурат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|Фатих Карагюмрюк
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =6 -11Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор
Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк
Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|39 - 23
|39
|3.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 17
|37
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 17
|31
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|1:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|32 - 28
|30
|9.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|27 - 25
|28
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 26
|26
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 32
|24
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|22 - 30
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|0:1 Заявка
|20
|3
|5
|12
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|4.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Денизлиспор
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 20
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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