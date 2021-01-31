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Барселона
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
23
Юмтити
Самуэль
18
Альба
Жорди
8
Пьянич
Миралем
21
Де
Йонг
Френки
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
18
Де
Маркос
Оскар
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Барселона
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 11 (2) 0.58
2. Гризманн Антуан 5 0.26
3. Фати Ансу 4 0.21
4. Де Йонг Френки 3 0.16
5. Коутиньо Филиппе 2 0.11
6. Гонсалес Педро 2 0.11
7. Дембеле Усман 2 0.11
8. Брайтвайт Мартин 2 0.11
9. Альба Жорди 1 0.05
10. Роберто Серхи 1 0.05
11. Ленгле Клеман 1 0.05
12. Пуч Рикард 1 0.05
13. Араухо Рональд 1 0.05
14. Тринкан Франсишку 0 0
15. Дест Серджино 0 0
16. Фирпо Жуниор 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 4 (1) 0.21
2. Муньяин Икер 4 0.21
3. Беренгер Алекс 3 0.16
4. Гарсия Рауль 3 (1) 0.16
5. Капа Андер 2 0.11
6. Вильялибре Асьер 2 0.11
7. Лопес Унаи 2 0.11
8. Де Маркос Оскар 1 0.05
9. Йерай Альварес 1 0.05
10. Нуньес Унай 1 0.05
11. Сансет Ойян 1 0.05
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.05
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 6 0
3. Бускетс Серхио 5 0
4. Месси Лионель 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Гризманн Антуан 2 0
7. Де Йонг Френки 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Аленья Карлес 1 0
13. Тринкан Франсишку 1 0
14. Дест Серджино 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 5 1
2. Иньиго Мартинес 6 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Гарсия Дани 4 0
5. Лопес Унаи 4 0
6. Весга Микель 4 0
7. Нуньес Унай 4 0
8. Юри Берчиче 3 0
9. Капа Андер 3 0
10. Венседор Унай 3 0
11. Кодро Кенан 2 0
12. Беренгер Алекс 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 16.67% (6) 13.89% (5) 27.78% (10) 8.33% (3) 19.44% (7) 13.89% (5)
 Атлетик Б 12% (3) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 40% (10)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б
Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Барселона: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Барселона 2:3 Атлетик Б Суперкубок Атлетик Б 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля
Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
3. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 5.25 7.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.48 5.20 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 5.50 6.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 5.30 6.50
  1.47 4.81 7.07

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.16 4.15 1.22 2.60 1.50 2.06 1.77 1.66 2.24 1.33 3.25 1.27 3.80 1.13 5.70 1.11 6.80
5.15 1.14 4.33 1.20 2.57 1.48 2.05 1.77 1.72 2.38 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.10 1.06 6.50 1.00 11.75
13.50 1.01 5.30 1.13 4.60 1.19 2.65 1.59 2.15 1.70 2.02 1.75 1.72 2.20 1.57 2.44 1.30 3.05 1.28 4.20 1.12 5.70 1.10 6.30 1.03 12.50 1.02 12.50
5.51 1.17 2.65 1.52 2.36 1.64 2.07 1.83 1.81 2.08 1.65 2.34 1.50 2.71 1.24 4.35 1.10 7.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.55 1.48 1.64 2.18 1.17 4.60
4.20 1.23 2.75 1.45 1.69 2.17 1.29 3.60 1.17 4.80
2.48 1.47 1.65 2.18 1.28 3.55
3.32 1.36 2.65 1.52 1.96 1.93 1.66 2.31 1.45 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.10 1.69 1.55 2.34 1.33 3.15
5.40 1.15 3.95 1.25 2.06 1.76 1.53 2.48 1.34 3.26
1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
1.72 2.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.75 1.41
Где смотреть матч Барселона - Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б

Исход игры
Барселона
94.7% (144)
Ничья
5.3% (8)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.59% (103)
Меньше
30.41% (45)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Барселона
44.7% (68)
2:0 Барселона
17.8% (27)
3:1 Барселона
14.5% (22)
1:0 Барселона
9.2% (14)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Барселона
2% (3)
3:0 Барселона
2% (3)
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