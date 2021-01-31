Хетафе
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Алавес
9' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
24' Желтая карточкаЛежён Флорьян
21
Шакла
Софьян
24
Тимор
Давид
23
Химо
Наварро
2
Тачи
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Chinchu
-
-
39 Mamor Niang
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.25
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.15
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.15
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.1
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.19
|2.
|Хоселу Санмартин
|4 (1)
|0.19
|3.
|Эдгар Мендес
|3
|0.14
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|5.
|Химо Наварро
|1
|0.05
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.05
|7.
|Пина Томас
|1
|0.05
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.05
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.05
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|8
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|1
|3.
|Мата Хайме
|7
|0
|4.
|Ньом Аллан
|6
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|6.
|Кабако Эрик
|6
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|12.
|Максимович Неманья
|3
|0
|13.
|Анхель Луис
|3
|0
|14.
|Тимор Давид
|2
|0
|15.
|Унал Энес
|2
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|6
|1
|3.
|Батталья Родриго
|5
|1
|4.
|Пина Томас
|6
|0
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|3
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|8.
|Тачи
|2
|1
|9.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|10.
|Риоха Луис
|3
|0
|11.
|Химо Наварро
|2
|0
|12.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|13.
|Хави Лопеc
|1
|0
|14.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|15.
|Эли Родриго
|1
|0
|16.
|Ману Гарсия
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Алавес
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес
Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|11.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|12.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Алавес
Исход игры
Хетафе
83.7% (118)
Ничья
14.2% (20)
Алавес
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.6% (60)
2:1 Хетафе
31.9% (45)
1:1 Ничья
12.8% (18)
2:0 Хетафе
7.8% (11)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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