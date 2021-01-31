  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Алавес
0'
9' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
24' Желтая карточка
Лежён Флорьян
41'
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
21
Шакла
Софьян
4
Этчейта
Хавьер
24
Тимор
Давид
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
5
Кубо
Такефуса
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Хетафе
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

9'
Арамбарри Мауро
 
24'
 
Лежён Флорьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.25
2. Кукурелья Марк 3 0.15
3. Мата Хайме 3 (1) 0.15
4. Эрнандес Хуан 2 0.1
5. Арамбарри Мауро 2 0.1
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.19
2. Хоселу Санмартин 4 (1) 0.19
3. Эдгар Мендес 3 0.14
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Химо Наварро 1 0.05
6. Риоха Луис 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 8 1
2. Дьене Даконам 6 1
3. Мата Хайме 7 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Эрнандес Хуан 3 0
12. Максимович Неманья 3 0
13. Анхель Луис 3 0
14. Тимор Давид 2 0
15. Унал Энес 2 0
16. Яньес Рубен 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 8 0
2. Эдгар Мендес 6 1
3. Батталья Родриго 5 1
4. Пина Томас 6 0
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Тачи 2 1
9. Дейверсон Силва 3 0
10. Риоха Луис 3 0
11. Химо Наварро 2 0
12. Хоселу Санмартин 1 0
13. Хави Лопеc 1 0
14. Пачеко Фернандо 1 0
15. Эли Родриго 1 0
16. Ману Гарсия 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Алавес 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес
Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Алавес 0:0 Хетафе Ла Лига Алавес 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Алавес Ла Лига Хетафе 4:0 Алавес Примера
Алавес 1:1 Хетафе Примера Алавес 2:0 Хетафе Примера Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
11. Хетафе 0:0 Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
12. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
13. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес 0:0 Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Хетафе 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Алавес 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
3. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Хетафе 83.7% (118)
X 14.2% (20)
Алавес 2.1% (3)
Все прогнозы
3.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Алавес
2.90
3.14
3.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 2.85 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.14 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.28 3.90
  2.90 2.24 3.94

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.10 5.05 1.17 2.46 1.61 1.78 2.04 1.42 2.78 1.17 4.75 1.11 5.50 1.01 10.50 1.01 11.25
3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 2.07 1.81 1.14 5.55 1.67 2.21 1.10 6.80 1.10 6.80 1.08 7.77 1.02 11.00 1.02 11.50 0.00 19.00 0.00 19.50 0.00 24.00
3.14 1.39 2.59 1.53 2.04 1.85 1.64 2.35 1.45 2.85 1.53 2.59 1.77 2.13 1.56 2.52 1.45 2.91 1.15 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
1.27 3.70 1.23 4.05 1.13 5.80 1.04 11.00
1.15 5.95 1.31 3.56 1.47 2.77 1.32 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.89 1.91 1.39 3.00 1.12 6.25 1.08 7.60
2.40 1.57 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.10 1.03 9.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Алавес

Исход игры
Хетафе
83.7% (118)
Ничья
14.2% (20)
Алавес
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.6% (60)
2:1 Хетафе
31.9% (45)
1:1 Ничья
12.8% (18)
2:0 Хетафе
7.8% (11)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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