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  3. Испания
Хетафе
0:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
9' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
24' Желтая карточка
Лежён Флорьян
57' Желтая карточка
Ману Гарсия
78' Желтая карточка
Дамиан Суарес
83' Желтая карточка
Яньес Рубен
90' Желтая карточка
Химо Наварро
90'+4
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
21
Шакла
Софьян
4
Этчейта
Хавьер
24
Тимор
Давид
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
5
Кубо
Такефуса
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
21
Агиррегабириа
Мартин
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Хетафе
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

9'
Арамбарри Мауро
 
24'
 
Лежён Флорьян
57'
 
Ману Гарсия
78'
Дамиан Суарес
 
79'
 
Батталья Родриго
Дейверсон Силва
79'
Портильо Франсиско
Аленья Карлес
 
79'
Анхель Луис
Кубо Такефуса
 
83'
 
Марин Адриан
Риоха Луис
83'
Яньес Рубен
 
90'
 
Йота Пелетейро
Агиррегабириа Мартин
90'
 
Химо Наварро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.25
2. Кукурелья Марк 3 0.15
3. Мата Хайме 3 (1) 0.15
4. Эрнандес Хуан 2 0.1
5. Арамбарри Мауро 2 0.1
6. Дамиан Суарес 1 0.05
7. Максимович Неманья 1 0.05
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.19
2. Хоселу Санмартин 4 (1) 0.19
3. Эдгар Мендес 3 0.14
4. Дейверсон Силва 1 0.05
5. Химо Наварро 1 0.05
6. Риоха Луис 1 0.05
7. Пина Томас 1 0.05
8. Эли Родриго 1 0.05
9. Сайнс Борха 1 0.05
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 9 1
2. Дьене Даконам 6 1
3. Мата Хайме 7 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Этчейта Хавьер 3 0
11. Эрнандес Хуан 3 0
12. Максимович Неманья 3 0
13. Анхель Луис 3 0
14. Тимор Давид 2 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Аленья Карлес 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 8 0
2. Эдгар Мендес 6 1
3. Батталья Родриго 5 1
4. Пина Томас 6 0
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Тачи 2 1
9. Химо Наварро 3 0
10. Дейверсон Силва 3 0
11. Риоха Луис 3 0
12. Ману Гарсия 2 0
13. Хоселу Санмартин 1 0
14. Хави Лопеc 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Алавес 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес
Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Алавес 0:0 Хетафе Ла Лига Алавес 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Алавес Ла Лига Хетафе 4:0 Алавес Примера
Алавес 1:1 Хетафе Примера Алавес 2:0 Хетафе Примера Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:1 Заявка 19 16 2 1 38 - 9 50
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
11. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
12. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
13. Кадис 1:2 Заявка 21 6 6 9 18 - 29 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:1 Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Кадис 1:2 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
16. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:1 Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис 1:2 Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Хетафе 83.7% (118)
X 14.2% (20)
Алавес 2.1% (3)
Все прогнозы
3.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 1.45 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.14 3.98
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 1.33 8.50
  6.73 1.24 10.23

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.10 5.05 1.17 2.46 1.61 1.78 2.04 1.42 2.78 1.17 4.75 1.11 5.50 1.01 10.50 1.01 11.25
1.33 3.25 1.03 12.00 1.17 4.90 2.07 1.81 1.02 13.00 1.67 2.21 1.05 9.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.02 11.00 1.02 11.50 0.00 19.00 0.00 19.50 0.00 24.00
1.27 3.95 1.49 2.74 1.19 4.90 1.45 2.85 1.45 2.85 1.53 2.59 1.77 2.13 1.56 2.52 1.45 2.91 1.15 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.75
1.27 3.70 1.23 4.05 1.13 5.80 1.04 11.00
1.15 5.95 1.31 3.56 1.47 2.77 1.32 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.89 1.91 1.39 3.00 1.12 6.25 1.08 7.60
2.40 1.57 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.10 1.03 9.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Алавес

Исход игры
Хетафе
83.7% (118)
Ничья
14.2% (20)
Алавес
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.6% (60)
2:1 Хетафе
31.9% (45)
1:1 Ничья
12.8% (18)
2:0 Хетафе
7.8% (11)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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