Хетафе
0:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Алавес
9' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
24' Желтая карточкаЛежён Флорьян
57' Желтая карточкаМану Гарсия
78' Желтая карточкаДамиан Суарес
83' Желтая карточкаЯньес Рубен
90' Желтая карточкаХимо Наварро
21
Шакла
Софьян
24
Тимор
Давид
23
Химо
Наварро
2
Тачи
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Chinchu
-
-
39 Mamor Niang
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
57'
78'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.25
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.15
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.15
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.1
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.05
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.19
|2.
|Хоселу Санмартин
|4 (1)
|0.19
|3.
|Эдгар Мендес
|3
|0.14
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|5.
|Химо Наварро
|1
|0.05
|6.
|Риоха Луис
|1
|0.05
|7.
|Пина Томас
|1
|0.05
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.05
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.05
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|9
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|1
|3.
|Мата Хайме
|7
|0
|4.
|Ньом Аллан
|6
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|6.
|Кабако Эрик
|6
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|12.
|Максимович Неманья
|3
|0
|13.
|Анхель Луис
|3
|0
|14.
|Тимор Давид
|2
|0
|15.
|Яньес Рубен
|2
|0
|16.
|Унал Энес
|2
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|6
|1
|3.
|Батталья Родриго
|5
|1
|4.
|Пина Томас
|6
|0
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|3
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|8.
|Тачи
|2
|1
|9.
|Химо Наварро
|3
|0
|10.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|11.
|Риоха Луис
|3
|0
|12.
|Ману Гарсия
|2
|0
|13.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|14.
|Хави Лопеc
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Алавес
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес
Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|19
|16
|2
|1
|38 - 9
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|12.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|13.
|Кадис
|1:2 Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 29
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Кадис
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|1:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Алавес
Исход игры
Хетафе
83.7% (118)
Ничья
14.2% (20)
Алавес
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.6% (60)
2:1 Хетафе
31.9% (45)
1:1 Ничья
12.8% (18)
2:0 Хетафе
7.8% (11)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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