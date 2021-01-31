Гранада
0:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Сельта
12' Желтая карточкаЭррера Янгель
24' Желтая карточкаБраис Мендес
39' Желтая карточкаНолито Агудо
44' Желтая карточкаФулкье Димитри
69' Желтая карточкаАспас Яго
90' Желтая карточкаМина Сантьяго
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
24'
39'
44'
69'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.24
|2.
|Сольдадо Роберто
|4 (1)
|0.19
|3.
|Видаль Молина
|3
|0.14
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.1
|5.
|Кенеди Роберт
|2
|0.1
|6.
|Санчес Герман
|2
|0.1
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.1
|8.
|Милья Луис
|1
|0.05
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.05
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.05
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.43
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.19
|3.
|Браис Мендес
|4
|0.19
|4.
|Мина Сантьяго
|2
|0.1
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.05
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.05
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.05
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|11.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|3.
|Санчес Герман
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|7.
|Сольдадо Роберто
|3
|0
|8.
|Суарес Луис III
|3
|0
|9.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|10.
|Монторо Анхель
|2
|0
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|7
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|3.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|4.
|Денис Суарес
|5
|0
|5.
|Аспас Яго
|4
|0
|6.
|Мальо Уго
|4
|0
|7.
|Нолито Агудо
|4
|0
|8.
|Араухо Нестор
|4
|0
|9.
|Олаза Лукас
|4
|0
|10.
|Браис Мендес
|4
|0
|11.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|12.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|13.
|Родригес Мигель
|2
|0
|14.
|Мина Сантьяго
|2
|0
|15.
|Мор Эмре
|2
|0
|16.
|Аарон Мартин
|1
|0
|17.
|Жунка Давид
|1
|0
|18.
|Айду Джозеф
|1
|0
|19.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|Сельта
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада
Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Сельта Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта
Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта
Последние игры между собой
Гранада: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Сельта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Сельта 3:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Сельта Примера Гранада 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Гранада Примера Сельта 2:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Сельта Примера Гранада 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Гранада Сегунда Гранада 1:1 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Сельта
Исход игры
Гранада
51.4% (71)
Ничья
37% (51)
Сельта
11.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
80.88% (110)
Нет
19.12% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (49)
2:1 Гранада
34.8% (48)
1:0 Гранада
11.6% (16)
1:2 Сельта
5.8% (8)
0:1 Сельта
3.6% (5)
2:0 Гранада
2.9% (4)
3:1 Гранада
1.4% (2)
2:3 Сельта
1.4% (2)
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