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  3. Испания
Кадис
1:2
Перерыв

Стадион:
Атлетико М
0'
0:1
28' Гол
Суарес Луис
1:1
35' Гол
Негредо Альваро
38' Желтая карточка
Торрейра Лукас
40' Желтая карточка
Искьердо Хайро
41' Желтая карточка
Фелиш Жоау
1:2
44' Гол
Ньигес Сауль
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Коке Хорхе
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
25
Искьердо
Хайро
7
Санчес
Сальвадор
3
Хименес
Фали
2
Йонссон
Йенс
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Торрейра
Лукас
11
Лемар
Тома
8
Ньигес
Сауль
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Кадис
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

Ход матча

28'
0:1
Суарес Луис
35'
Негредо Альваро
1:1
38'
 
Торрейра Лукас
40'
Искьердо Хайро
 
41'
 
Фелиш Жоау
44'
1:2
Ньигес Сауль
(Лемар Тома)
45'
 
Коке Хорхе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 5 0.24
2. Лосано Энтони 3 0.14
3. Хименес Альваро 2 0.1
4. Санчес Сальвадор 2 0.1
5. Переа Альберто 1 0.05
6. Алекс Фернандес 1 0.05
7. Кала Хуан 1 0.05
8. Помбо Хорхе 1 0.05
9. Алехо Иван 1 0.05
10. Альфонсо Луис 0 0
11. Малбашич Филип 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 13 (1) 0.68
2. Льоренте Маркос 6 0.32
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.32
4. Корреа Анхель 3 0.16
5. Карраско Янник 2 0.11
6. Ньигес Сауль 2 0.11
7. Коста Диего 2 (1) 0.11
8. Лемар Тома 1 0.05
9. Эрмосо Марио 1 0.05
10. Торрейра Лукас 1 0.05
11. Триппьер Киран 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 5 0
2. Хименес Фали 5 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Акапо Карлос 1 1
6. Алькала Педро 2 0
7. Йонссон Йенс 2 0
8. Малбашич Филип 2 0
9. Альфонсо Луис 2 0
10. Искьердо Хайро 2 0
11. Санчес Сальвадор 2 0
12. Мауро Маркос 2 0
13. Алехо Иван 2 0
14. Алекс Фернандес 1 0
15. Аугусто Фернандес 1 0
16. Мари Хосе 1 0
17. Помбо Хорхе 1 0
18. Гарридо Хон 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 8 0
2. Коке Хорхе 5 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Фелиш Жоау 3 0
7. Эррера Эктор 2 0
8. Корреа Анхель 2 0
9. Карраско Янник 2 0
10. Хименес Хосе 2 0
11. Льоренте Маркос 2 0
12. Фелипе Аугусто IV 2 0
13. Коста Диего 1 0
14. Врсалько Шиме 1 0
15. Кондогбия Жоффрей 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1)
 Атлетико М 8.57% (3) 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес
Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М
Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико М 4:0 Кадис Ла Лига Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:1 Атлетико М Товарищеские матчи
Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:1 Заявка 19 16 2 1 38 - 9 50
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
11. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
12. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
13. Кадис 1:2 Заявка 21 6 6 9 18 - 29 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:1 Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
11. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Кадис 1:2 Заявка 11 2 4 5 10 - 15 10
16. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:1 Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис 1:2 Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Хуан Мартинес Мунуэра отправляет команды на перерыв! "Кадис" - "Атлетико" Мадрид 1:2. Встречаемся через 15 минут.
  • Видеоповтор
    45'
    А вот это уже интересно. Судья побежал сам смотреть телевизор, после чего принял смелое решение. Пенальти не будет, рука была опорная, Коке без злого умысла сыграл. Так получилось.
  • Травма, повреждение
    45'
    Так, а тут ещё и Хосе Хименес не может подняться с газона. Получает он повреждение.
  • Пенальти!
    45'
    Подача в штрафную "Атлетико" завершается фолом Коке, который подыграл себе рукой. Судья без раздумий ставит на точку.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты судья добавил к тайму.

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  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Сауль!!!
    Угловой в концовке тайма "Атлетико" зарабатывает. Затяжной розыгрыш приводит к подаче Лемара, Сауль коряво пробил, но мяч всё-таки опустился за спину Ледесме. Неожиданное взятие ворот.
  • Офсайд
    44'
    У Сауля ошибочно зафиксировали офсайд, но всё-так флажок уже поднят.
  • 43'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Желтая карточка
    42'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Фелиш нарушает правила в атаке, после чего решил переговорить с арбитром. Ещё одна жёлтая в матче.
  • Желтая карточка
    41'
    Искьердо дал по ногам Льоренте. Фол в атаке, фол на жёлтую карточку.
  • 40'
    Первый тайм практически подошел к концу, но мы с радостью можем констатировать - интрига жива!
  • 39'
    Игра изобилует единоборствами. Свистками и спорными решениями. Игроки порой делают ну очень удивленные лица.
  • Желтая карточка
    38'
    Торрейра фолит на карточку жёлтого цвета.
  • 37'
    Очевидно, что жесткая игра - установка для "Кадиса". Очень крепко они "прикладывают" в центре поля соперников, участвуя в прессинге.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Негредо!!!
    Негредо наносит удар с правого угла в штрафной. Облак не спасает.
  • 35'
    Зависает мяч в центральной зоне, никак не удается "Кадису" доставить его в чужую штрафную.
  • 34'
    На голодном пайке бегают нападающие "Кадиса". Приходится отходить им в центр поля, чтоб получить мяч и попытаться оттуда начать атаку.
  • 33'
    Альваро Сервера с бровки подгоняет своих, как может. Игра "Кадиса" его не устраивает.
  • 32'
    Сальвадор Санчес размял своей подачей Облака. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 31'
    Прижал на минуту "Кадис" гостей, комбинирует вокруг штрафной, но никак не получается сделать опасный проникающий пас.
  • 30'
    "Кадис" пытается со своей половины начать последнюю атаку, но снова быстро теряет мяч.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Луис Суарес!!!
    Вот это положил со штрафного уругваец. Перекинул он стенку, а Ледесма до мяча не дотянулся, без вариантов.
  • Фол, нарушение
    29'
    Мауро сбивает Фелиша. До ворот порядка 25 метров, может быть опасно.
  • 28'
    Очередная контратака "Кадиса" созрела на правом фланге, но ее жестко остановили. Причем без нарушения правил.
  • 27'
    Лосано выше всех выпрыгнул в штрафной гостей. Пробил он головой, однако Облак всё контролировал, мяч прошел мимо.
  • Фол, нарушение
    26'
    Сауль нарушает правила на Сальвадоре Санчесе. Судья всё видел.
  • 25'
    Большими силами "Кадис" пытается прессинговать, идти вперед. Долго ли будет хватать сил на такую игру?
  • 24'
    Успокоилась у нас игра. "Атлетико" через забросы старается действовать, отправляя вперед Суареса.
  • 23'
    Игра несколько стабилизировалась в центре поля. Борьба пока достаточно равная, хотя есть ощущение, что "Атлетико" играет не на всю катушку.
  • 22'
    Врачи всё-таки поставили на ноги Карселена, всё в порядке с игроком "Кадиса".
  • Травма, повреждение
    21'
    Карселен неудачно приземлился на газон в борьбе за мяч. Не может он встать с газона.
  • Фол, нарушение
    20'
    Негредо получает по ногам на своей половине поля. Судья фиксирует нарушение правил.
  • 19'
    Затяжная позиционная атака "Атлетико" всё никак не подойдет к своему логическому завершению.
  • 18'
    Удалось "Кадису" навязать лидеру упорную борьбу за мяч. Пусть и не в центре поля, а все же на своей половине, но тем не менее.
  • Офсайд
    17'
    Первый офсайд в игре. Суарес раньше времени забежал за спины защитникам "Кадиса".
  • Опасный момент
    16'
    Опасная атака гостей через правый край поля. Последовал прострел на угол вратарской, Суарес принял мяч, но попал в Мауро. Далее игровой снаряд отлетел на линию штрафной, куда и набежал Сауль. Правда, удар у Сауля не получился точным, мяч над перекладиной просвистел.
  • 15'
    Напряжение растет. Все чаще случаются неоправданные фолы в центре поля, а футболисты и-за этого еще больше нервничают.
  • Фол, нарушение
    14'
    Йонссон нарушает правила на половине поля "матрасников".
  • Угловой
    13'
    Первый угловой зарабатывают игроки мадридского "Атлетико", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 12'
    "Кадис" пробует закрепиться с мячом, но под прессингом "Атлетико" действует не очень уверенно, допуская потери.
  • 11'
    И теперь футболисты "Атлетико" стараются действовать первым номером, владеть мячом, но соперник в любой момент способен убежать в контратаку, поджидая ошибку.
  • 10'
    И возвращается на поле Фелиш, сможет он продолжить игру.
  • Травма, повреждение
    9'
    Прихрамывая покидает поле португалец, время покажет, сможет ли он разбегаться.
  • Фол, нарушение
    8'
    Игроки "Кадиса" показывают серьезность настроя, заряжая по ногам соперникам в центре поля пару раз. Фелишу сейчас досталось. Не может он подняться после удара Калы.
  • Фол, нарушение
    7'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Лосано у центральной линии поля.
  • 6'
    "Кадис" строго отходит на свою половину поля, встречая оппонентов агрессивно только за центральным кругом. И пока полузащита "Атлетико" с этим ничего не может поделать.
  • 5'
    "Атлетико" наконец-то держит мяч, очухиваясь от такого бодрого начала в исполнении хозяев поля.
  • 4'
    "Кадис" контролирует мяч, а гости защищаются довольно пассивно, ожидая ошибки соперника.
  • Угловой
    3'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента. Мяч выбит за боковую линию поля.
  • Опасный момент
    2'
    Облак не смог справиться с дальним ударом Переа, "Кадис" подаст угловой.
  • 1'
    "Кадис" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в красно-белой футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Серверы. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.10 3.75 1.60
Бонус: 10 000 ₽ 6.40 3.65 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 3.88 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 2.60 1.90
  7.24 2.58 1.96

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.11 5.70 1.13 2.55 1.51 1.91 1.90 1.52 2.55 1.27 3.70 1.18 5.00 1.07 8.00
6.60 1.07 5.45 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.59 2.51 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.50 1.03 9.00
5.55 1.14 4.05 1.23 2.08 1.72 2.26 1.68 1.57 2.40 1.71 2.21 3.25 1.33 2.22 1.65 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 5.80 1.02 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
5.48 1.17 2.61 1.53 2.10 1.79 1.82 2.06 1.54 2.58 1.41 3.04 3.39 1.34 2.79 1.47 2.18 1.73 1.70 2.22 1.50 2.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.54 2.37 1.27 3.55 1.05 8.80
2.45 1.55 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.40 1.06 9.70
1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10 1.04 8.15 1.14 5.55
1.74 2.18 1.45 2.87 1.17 5.45 1.31 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.02 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 4.95 1.11 6.45
2.85 1.42 1.87 1.92 1.40 2.90 1.10 5.70 1.07 6.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.44 1.51
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
6.40 1.10
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
5.80 1.13
Где смотреть матч Кадис 1:2 Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 1:2 Атлетико М

Исход игры
Кадис
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Атлетико М
97.9% (137)
Тотал 2.5
Больше
32.37% (45)
Меньше
67.63% (94)
Обе команды забьют
Да
31.65% (44)
Нет
68.35% (95)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
42.9% (60)
0:1 Атлетико М
22.9% (32)
1:2 Атлетико М
21.4% (30)
1:3 Атлетико М
7.9% (11)
0:3 Атлетико М
1.4% (2)
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