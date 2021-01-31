Подача в штрафную "Атлетико" завершается фолом Коке, который подыграл себе рукой. Судья без раздумий ставит на точку.

Так, а тут ещё и Хосе Хименес не может подняться с газона. Получает он повреждение.

А вот это уже интересно. Судья побежал сам смотреть телевизор, после чего принял смелое решение. Пенальти не будет, рука была опорная, Коке без злого умысла сыграл. Так получилось.

Хуан Мартинес Мунуэра отправляет команды на перерыв! "Кадис" - "Атлетико" Мадрид 1:2. Встречаемся через 15 минут.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Сауль!!!

Угловой в концовке тайма "Атлетико" зарабатывает. Затяжной розыгрыш приводит к подаче Лемара, Сауль коряво пробил, но мяч всё-таки опустился за спину Ледесме. Неожиданное взятие ворот.

44' У Сауля ошибочно зафиксировали офсайд, но всё-так флажок уже поднят.

43' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

42' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Фелиш нарушает правила в атаке, после чего решил переговорить с арбитром. Ещё одна жёлтая в матче.

41' Искьердо дал по ногам Льоренте. Фол в атаке, фол на жёлтую карточку.

40' Первый тайм практически подошел к концу, но мы с радостью можем констатировать - интрига жива!

39' Игра изобилует единоборствами. Свистками и спорными решениями. Игроки порой делают ну очень удивленные лица.

38' Торрейра фолит на карточку жёлтого цвета.

37' Очевидно, что жесткая игра - установка для "Кадиса". Очень крепко они "прикладывают" в центре поля соперников, участвуя в прессинге.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Негредо!!!

Негредо наносит удар с правого угла в штрафной. Облак не спасает.

35' Зависает мяч в центральной зоне, никак не удается "Кадису" доставить его в чужую штрафную.

34' На голодном пайке бегают нападающие "Кадиса". Приходится отходить им в центр поля, чтоб получить мяч и попытаться оттуда начать атаку.

33' Альваро Сервера с бровки подгоняет своих, как может. Игра "Кадиса" его не устраивает.

32' Сальвадор Санчес размял своей подачей Облака. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

31' Прижал на минуту "Кадис" гостей, комбинирует вокруг штрафной, но никак не получается сделать опасный проникающий пас.

30' "Кадис" пытается со своей половины начать последнюю атаку, но снова быстро теряет мяч.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Луис Суарес!!!

Вот это положил со штрафного уругваец. Перекинул он стенку, а Ледесма до мяча не дотянулся, без вариантов.

29' Мауро сбивает Фелиша. До ворот порядка 25 метров, может быть опасно.

28' Очередная контратака "Кадиса" созрела на правом фланге, но ее жестко остановили. Причем без нарушения правил.

27' Лосано выше всех выпрыгнул в штрафной гостей. Пробил он головой, однако Облак всё контролировал, мяч прошел мимо.

26' Сауль нарушает правила на Сальвадоре Санчесе. Судья всё видел.

25' Большими силами "Кадис" пытается прессинговать, идти вперед. Долго ли будет хватать сил на такую игру?

24' Успокоилась у нас игра. "Атлетико" через забросы старается действовать, отправляя вперед Суареса.

23' Игра несколько стабилизировалась в центре поля. Борьба пока достаточно равная, хотя есть ощущение, что "Атлетико" играет не на всю катушку.

22' Врачи всё-таки поставили на ноги Карселена, всё в порядке с игроком "Кадиса".

21' Карселен неудачно приземлился на газон в борьбе за мяч. Не может он встать с газона.

20' Негредо получает по ногам на своей половине поля. Судья фиксирует нарушение правил.

19' Затяжная позиционная атака "Атлетико" всё никак не подойдет к своему логическому завершению.

18' Удалось "Кадису" навязать лидеру упорную борьбу за мяч. Пусть и не в центре поля, а все же на своей половине, но тем не менее.

17' Первый офсайд в игре. Суарес раньше времени забежал за спины защитникам "Кадиса".

16' Опасная атака гостей через правый край поля. Последовал прострел на угол вратарской, Суарес принял мяч, но попал в Мауро. Далее игровой снаряд отлетел на линию штрафной, куда и набежал Сауль. Правда, удар у Сауля не получился точным, мяч над перекладиной просвистел.

15' Напряжение растет. Все чаще случаются неоправданные фолы в центре поля, а футболисты и-за этого еще больше нервничают.

14' Йонссон нарушает правила на половине поля "матрасников".

13' Первый угловой зарабатывают игроки мадридского "Атлетико", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

12' "Кадис" пробует закрепиться с мячом, но под прессингом "Атлетико" действует не очень уверенно, допуская потери.

11' И теперь футболисты "Атлетико" стараются действовать первым номером, владеть мячом, но соперник в любой момент способен убежать в контратаку, поджидая ошибку.

10' И возвращается на поле Фелиш, сможет он продолжить игру.

9' Прихрамывая покидает поле португалец, время покажет, сможет ли он разбегаться.

8' Игроки "Кадиса" показывают серьезность настроя, заряжая по ногам соперникам в центре поля пару раз. Фелишу сейчас досталось. Не может он подняться после удара Калы.

7' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Лосано у центральной линии поля.

6' "Кадис" строго отходит на свою половину поля, встречая оппонентов агрессивно только за центральным кругом. И пока полузащита "Атлетико" с этим ничего не может поделать.

5' "Атлетико" наконец-то держит мяч, очухиваясь от такого бодрого начала в исполнении хозяев поля.

4' "Кадис" контролирует мяч, а гости защищаются довольно пассивно, ожидая ошибки соперника.

3' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента. Мяч выбит за боковую линию поля.

2' Облак не смог справиться с дальним ударом Переа, "Кадис" подаст угловой.

1' "Кадис" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в красно-белой футболисты гостей.