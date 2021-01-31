Кадис
1:2
Перерыв
Стадион: Рамон де Карранса
Атлетико М
0:1
28' ГолСуарес Луис
1:1
35' ГолНегредо Альваро
38' Желтая карточкаТоррейра Лукас
40' Желтая карточкаИскьердо Хайро
41' Желтая карточкаФелиш Жоау
1:2
44' ГолНьигес Сауль
45' Undefined phrase: football_event_Коке Хорхе
16
Кала
Хуан
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
27 Баро МаркЗащитник
- Защитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Javi Martin
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
28'
0:1
35'
1:1
38'
40'
41'
44'
1:2
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|5
|0.24
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.14
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.1
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.1
|5.
|Переа Альберто
|1
|0.05
|6.
|Алекс Фернандес
|1
|0.05
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.05
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.05
|9.
|Алехо Иван
|1
|0.05
|10.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|11.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|13 (1)
|0.68
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.32
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.32
|4.
|Корреа Анхель
|3
|0.16
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.11
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.11
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.11
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.05
|9.
|Эрмосо Марио
|1
|0.05
|10.
|Торрейра Лукас
|1
|0.05
|11.
|Триппьер Киран
|0
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|5
|0
|2.
|Хименес Фали
|5
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Акапо Карлос
|1
|1
|6.
|Алькала Педро
|2
|0
|7.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|8.
|Малбашич Филип
|2
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|10.
|Искьердо Хайро
|2
|0
|11.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|12.
|Мауро Маркос
|2
|0
|13.
|Алехо Иван
|2
|0
|14.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|15.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|16.
|Мари Хосе
|1
|0
|17.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|18.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|8
|0
|2.
|Коке Хорхе
|5
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|7.
|Эррера Эктор
|2
|0
|8.
|Корреа Анхель
|2
|0
|9.
|Карраско Янник
|2
|0
|10.
|Хименес Хосе
|2
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|13.
|Коста Диего
|1
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|15.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|Атлетико М
|8.57% (3)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес
Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М
Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|19
|16
|2
|1
|38 - 9
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|11.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|12.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|13.
|Кадис
|1:2 Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 29
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|11.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Кадис
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 15
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|1:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 1:2 Атлетико М
Исход игры
Кадис
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Атлетико М
97.9% (137)
Тотал 2.5
Больше
32.37% (45)
Меньше
67.63% (94)
Обе команды забьют
Да
31.65% (44)
Нет
68.35% (95)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
42.9% (60)
0:1 Атлетико М
22.9% (32)
1:2 Атлетико М
21.4% (30)
1:3 Атлетико М
7.9% (11)
0:3 Атлетико М
1.4% (2)
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