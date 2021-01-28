Кадис
Позже
Стадион: Рамон де Карранса
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|4
|0.2
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.15
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.1
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.1
|5.
|Переа Альберто
|1
|0.05
|6.
|Алекс Фернандес
|1
|0.05
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.05
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.05
|9.
|Алехо Иван
|1
|0.05
|10.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|11.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|12 (1)
|0.67
|2.
|Льоренте Маркос
|6
|0.33
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.33
|4.
|Корреа Анхель
|3
|0.17
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.11
|6.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.11
|7.
|Лемар Тома
|1
|0.06
|8.
|Эрмосо Марио
|1
|0.06
|9.
|Ньигес Сауль
|1
|0.06
|10.
|Торрейра Лукас
|1
|0.06
|11.
|Триппьер Киран
|0
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|5
|0
|2.
|Хименес Фали
|5
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Акапо Карлос
|1
|1
|6.
|Алькала Педро
|2
|0
|7.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|8.
|Малбашич Филип
|2
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|10.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|11.
|Мауро Маркос
|2
|0
|12.
|Алехо Иван
|2
|0
|13.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|14.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|15.
|Мари Хосе
|1
|0
|16.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|17.
|Гарридо Хон
|1
|0
|18.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|8
|0
|2.
|Коке Хорхе
|5
|0
|3.
|Суарес Луис
|3
|0
|4.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|5.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Карраско Янник
|2
|0
|9.
|Хименес Хосе
|2
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|11.
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|12.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|13.
|Коста Диего
|1
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|15.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|16.
|Лемар Тома
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Витоло Виктор
|1
|0
|19.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|Атлетико М
|8.57% (3)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес
Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М
Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|26 - 29
|20
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 21
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 25
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|20
|1
|10
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М
Исход игры
Кадис
2% (1)
Ничья
2% (1)
Атлетико М
96% (48)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
44% (22)
1:2 Атлетико М
24% (12)
0:1 Атлетико М
12% (6)
1:3 Атлетико М
10% (5)
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