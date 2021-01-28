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Кадис
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 4 0.2
2. Лосано Энтони 3 0.15
3. Хименес Альваро 2 0.1
4. Санчес Сальвадор 2 0.1
5. Переа Альберто 1 0.05
6. Алекс Фернандес 1 0.05
7. Кала Хуан 1 0.05
8. Помбо Хорхе 1 0.05
9. Алехо Иван 1 0.05
10. Альфонсо Луис 0 0
11. Малбашич Филип 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 12 (1) 0.67
2. Льоренте Маркос 6 0.33
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.33
4. Корреа Анхель 3 0.17
5. Карраско Янник 2 0.11
6. Коста Диего 2 (1) 0.11
7. Лемар Тома 1 0.06
8. Эрмосо Марио 1 0.06
9. Ньигес Сауль 1 0.06
10. Торрейра Лукас 1 0.06
11. Триппьер Киран 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 5 0
2. Хименес Фали 5 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Акапо Карлос 1 1
6. Алькала Педро 2 0
7. Йонссон Йенс 2 0
8. Малбашич Филип 2 0
9. Альфонсо Луис 2 0
10. Санчес Сальвадор 2 0
11. Мауро Маркос 2 0
12. Алехо Иван 2 0
13. Алекс Фернандес 1 0
14. Аугусто Фернандес 1 0
15. Мари Хосе 1 0
16. Помбо Хорхе 1 0
17. Гарридо Хон 1 0
18. Искьердо Хайро 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 8 0
2. Коке Хорхе 5 0
3. Суарес Луис 3 0
4. Ньигес Сауль 3 0
5. Эрмосо Марио 3 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Карраско Янник 2 0
9. Хименес Хосе 2 0
10. Льоренте Маркос 2 0
11. Фелипе Аугусто IV 2 0
12. Фелиш Жоау 2 0
13. Коста Диего 1 0
14. Врсалько Шиме 1 0
15. Кондогбия Жоффрей 1 0
16. Лемар Тома 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Витоло Виктор 1 0
19. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 6.25% (1)
 Атлетико М 8.57% (3) 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес
Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис
Атлетико М Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М
Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико М 4:0 Кадис Ла Лига Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Кадис 0:1 Атлетико М Товарищеские матчи
Кадис 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
10. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
11. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
12. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
13. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
14. Валенсия Заявка 20 4 8 8 26 - 29 20
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Кадис 2% (1)
    X 2% (1)
    Атлетико М 96% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Атлетико М
    9.50
    4.10
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.50 3.70 1.48
    Бонус: 5 000 ₽ 8.70 4.05 1.49
    Бонус: 5 000 ₽ 9.40 4.10 1.45
      10.20 3.86 1.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.00 1.06 5.90 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
    8.00 1.06 6.00 1.12 2.70 1.45 2.08 1.78 1.77 2.08 1.60 2.39 1.27 3.65 1.19 4.50 1.08 7.80 1.05 8.60 0.00 15.50 0.00 14.50 0.00 23.00
    8.06 1.10 2.93 1.44 2.55 1.57 2.14 1.77 1.81 2.12 1.61 2.45 1.45 2.93 1.22 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
    1.64 2.25 1.30 3.45 1.08 8.00
    2.64 1.54 2.16 1.78 1.67 2.33 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.26 1.34 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
    2.15 1.64 1.55 2.46 1.20 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.50
    Букмекер Да Нет
    6.70 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    Где смотреть матч Кадис - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Атлетико М

    Исход игры
    Кадис
    2% (1)
    Ничья
    2% (1)
    Атлетико М
    96% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    44% (22)
    1:2 Атлетико М
    24% (12)
    0:1 Атлетико М
    12% (6)
    1:3 Атлетико М
    10% (5)
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