Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Антальяспор
15
Туре
Зарго
13
Сио
Жованни
33
Айте
Флойд
25
Боффин
Рууд
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
-
14 Metehan Mert
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Имери ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Fehmi Koc
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.19
|2.
|Да Мотта Роберт
|4 (4)
|0.19
|3.
|Оздемир Берат
|3
|0.14
|4.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.1
|5.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.05
|6.
|Сио Жованни
|1
|0.05
|7.
|Станку Богдан
|1
|0.05
|8.
|Анжело Диего
|1
|0.05
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0.05
|10.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.05
|11.
|Фурман Доминик
|0
|0
|12.
|Айте Флойд
|0
|0
|13.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подольски Лукас
|3
|0.14
|2.
|Сари Вейсел
|3
|0.14
|3.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0.14
|4.
|Амилтон Минервино
|2
|0.1
|5.
|Сэм Сидней
|2
|0.1
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.1
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.05
|8.
|Яхович Адис
|1
|0.05
|9.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.05
|10.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.05
|11.
|Синик Догукан
|1
|0.05
|12.
|Шахин Нури
|0
|0
|13.
|Оргилль Девер
|0
|0
|14.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|7
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|6
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|5
|0
|4.
|Сио Жованни
|5
|0
|5.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|6.
|Йилмаз Сефа
|4
|0
|7.
|Кызылдаг Арда
|4
|0
|8.
|Туре Зарго
|3
|0
|9.
|Дикмен Сонер
|3
|0
|10.
|Йоханссон Маттиас
|1
|1
|11.
|Айте Флойд
|2
|0
|12.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|13.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|14.
|Анжело Диего
|1
|0
|15.
|Фурман Доминик
|1
|0
|16.
|Оздемир Берат
|1
|0
|17.
|Артан Омюрджан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|5
|1
|2.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|3.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|4.
|Налдо Гомес
|4
|1
|5.
|Сари Вейсел
|4
|0
|6.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|7.
|Шахин Нури
|3
|0
|8.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|9.
|Оргилль Девер
|3
|0
|10.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0
|11.
|Сэм Сидней
|1
|1
|12.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|13.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|14.
|Яхович Адис
|0
|1
|15.
|Подольски Лукас
|1
|0
|16.
|Боффин Рууд
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Антальяспор
|10% (2)
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =3 -11Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =8 -5Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига Антальяспор 3:5 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup Генчлербирлиги 3:2 Антальяспор Spor Toto Cup Антальяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:3 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|43 - 23
|45
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|47 - 23
|44
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|43 - 18
|42
|4.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 20
|37
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|34 - 26
|35
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|35 - 26
|35
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 29
|31
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|20 - 26
|27
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 31
|25
|12.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|29 - 25
|25
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|27 - 36
|25
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 37
|24
|15.
|Сивасспор
|0:2 Заявка
|21
|5
|9
|7
|21 - 28
|24
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|15 - 26
|22
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 35
|20
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 40
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 35
|18
|21.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|20 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 8
|26
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 14
|22
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 13
|8
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Сивасспор
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|13.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 13
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Генчлербирлиги 0:0 Антальяспор
Исход игры
Генчлербирлиги
21.7% (30)
Ничья
37.7% (52)
Антальяспор
40.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (47)
1:2 Антальяспор
23.9% (33)
0:1 Антальяспор
12.3% (17)
2:1 Генчлербирлиги
11.6% (16)
1:0 Генчлербирлиги
8.7% (12)
1:3 Антальяспор
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Антальяспор
1.4% (2)
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