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Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Антальяспор
0' 42'
1
Нордфельдт
Кристоффер
4
Кызылдаг
Арда
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
13
Сио
Жованни
33
Айте
Флойд
9
Станку
Богдан
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
8
Шахин
Нури
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
9
Сэм
Сидней
11
Оргилль
Девер
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

21'
Беришбек Рахметулла
Анжело Диего
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.19
2. Да Мотта Роберт 4 (4) 0.19
3. Оздемир Берат 3 0.14
4. Йилмаз Сефа 2 0.1
5. Йилдырым Мурат 1 0.05
6. Сио Жованни 1 0.05
7. Станку Богдан 1 0.05
8. Анжело Диего 1 0.05
9. Дикмен Сонер 1 0.05
10. Кызылдаг Арда 1 0.05
11. Фурман Доминик 0 0
12. Айте Флойд 0 0
13. Полома Пьер-Ив 0 0
14. Артан Омюрджан 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подольски Лукас 3 0.14
2. Сари Вейсел 3 0.14
3. Байракдар Гокдениз 3 0.14
4. Амилтон Минервино 2 0.1
5. Сэм Сидней 2 0.1
6. Озмерт Хакан 2 (1) 0.1
7. Фреди Гомеш 1 0.05
8. Яхович Адис 1 0.05
9. Балчи Бюньямин 1 0.05
10. Альбайрак Эрен 1 0.05
11. Синик Догукан 1 0.05
12. Шахин Нури 0 0
13. Оргилль Девер 0 0
14. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 7 0
2. Полома Пьер-Ив 6 0
3. Йилдырым Мурат 5 0
4. Сио Жованни 5 0
5. Кандеяш Даниэл 4 0
6. Йилмаз Сефа 4 0
7. Кызылдаг Арда 4 0
8. Туре Зарго 3 0
9. Дикмен Сонер 3 0
10. Йоханссон Маттиас 1 1
11. Айте Флойд 2 0
12. Алтыпармак Гёкхан 0 1
13. Нордфельдт Кристоффер 1 0
14. Анжело Диего 1 0
15. Фурман Доминик 1 0
16. Оздемир Берат 1 0
17. Артан Омюрджан 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 5 1
2. Фреди Гомеш 6 0
3. Озмерт Хакан 4 1
4. Налдо Гомес 4 1
5. Сари Вейсел 4 0
6. Гюлюм Эрсан 2 1
7. Шахин Нури 3 0
8. Альбайрак Эрен 3 0
9. Оргилль Девер 3 0
10. Байракдар Гокдениз 3 0
11. Сэм Сидней 1 1
12. Акьоль Уфук 1 1
13. Кудряшов Фёдор 2 0
14. Яхович Адис 0 1
15. Подольски Лукас 1 0
16. Боффин Рууд 1 0
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 15.79% (3) 0 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Антальяспор 10% (2) 10% (2) 25% (5) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи
Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига Антальяспор 3:5 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup Генчлербирлиги 3:2 Антальяспор Spor Toto Cup Антальяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:3 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 21 14 3 4 43 - 23 45
2. Бешикташ Заявка 20 14 2 4 47 - 23 44
3. Галатасарай Заявка 21 13 3 5 43 - 18 42
4. Аланьяспор 2:0 Заявка 21 11 4 6 37 - 20 37
5. Хатайспор Заявка 21 10 5 6 34 - 26 35
6. Газишехир Газиантеп Заявка 21 9 8 4 35 - 26 35
7. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Малатьяспор Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
10. Антальяспор 0:0 Заявка 21 6 9 6 20 - 26 27
11. Касымпаша Заявка 21 7 4 10 23 - 31 25
12. Гёзтепе 0:1 Заявка 21 6 7 8 29 - 25 25
13. Ризеспор Заявка 21 6 7 8 27 - 36 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 21 6 6 9 27 - 37 24
15. Сивасспор 0:2 Заявка 21 5 9 7 21 - 28 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 21 6 4 11 15 - 26 22
18. Эрзурумспор Заявка 21 5 5 11 20 - 35 20
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 21 5 5 11 20 - 40 20
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор 1:0 Заявка 21 4 5 12 20 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 2:0 Заявка 11 8 2 1 26 - 8 26
2. Бешикташ Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
3. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
4. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Антальяспор 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
11. Касымпаша Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе 0:1 Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 18 13
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор 0:2 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор 1:0 Заявка 11 2 2 7 6 - 13 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
4. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
5. Хатайспор Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6. Сивасспор 0:2 Заявка 11 3 5 3 12 - 16 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор 2:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
11. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
12. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
13. Гёзтепе 0:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 14 10
14. Антальяспор 0:0 Заявка 11 1 7 3 8 - 13 10
15. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Денизлиспор 1:0 Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Генчлербирлиги 21.7% (30)
X 37.7% (52)
Антальяспор 40.6% (56)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Антальяспор
3.05
3.42
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.20 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.42 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.70 2.80

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 7.80 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
4.75 1.18 3.35 1.31 1.95 1.85 1.45 2.70 2.04 1.78 1.28 3.60 1.83 1.97 1.09 7.20 1.07 8.40 1.01 15.00 1.05 9.50 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.40 2.90 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.60 1.48 1.63 2.18 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Генчлербирлиги 0:0 Антальяспор онлайн

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Прогнозы на матч Генчлербирлиги 0:0 Антальяспор

Исход игры
Генчлербирлиги
21.7% (30)
Ничья
37.7% (52)
Антальяспор
40.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (47)
1:2 Антальяспор
23.9% (33)
0:1 Антальяспор
12.3% (17)
2:1 Генчлербирлиги
11.6% (16)
1:0 Генчлербирлиги
8.7% (12)
1:3 Антальяспор
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Антальяспор
1.4% (2)
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