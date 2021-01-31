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Генчлербирлиги
0:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
68' Желтая карточка
Оргилль Девер
80' Желтая карточка
Дикмен Сонер
0:1
87' Гол
Сэм Сидней
90' Желтая карточка
Беришбек Рахметулла
90'+6
1
Нордфельдт
Кристоффер
4
Кызылдаг
Арда
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
23
Да
Мотта
Роберт
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
13
Сио
Жованни
33
Айте
Флойд
9
Станку
Богдан
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
8
Шахин
Нури
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
9
Сэм
Сидней
11
Оргилль
Девер
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

21'
Беришбек Рахметулла
Анжело Диего
 
52'
 
Имери Омар
Озмерт Хакан
65'
Пехливан Халиль
Кызылдаг Арда
 
65'
Спиридонович Срджан
Сио Жованни
 
68'
 
Оргилль Девер
75'
Йилдырым Мурат
Айте Флойд
 
80'
Дикмен Сонер
 
87'
0:1
Сэм Сидней
(Фреди Гомеш)
90'
 
Сари Вейсел
Сэм Сидней
90'
Беришбек Рахметулла
 
90'
 
Гюрлер Сердар
Шахин Нури

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.19
2. Да Мотта Роберт 4 (4) 0.19
3. Оздемир Берат 3 0.14
4. Йилмаз Сефа 2 0.1
5. Йилдырым Мурат 1 0.05
6. Сио Жованни 1 0.05
7. Станку Богдан 1 0.05
8. Анжело Диего 1 0.05
9. Дикмен Сонер 1 0.05
10. Кызылдаг Арда 1 0.05
11. Фурман Доминик 0 0
12. Айте Флойд 0 0
13. Полома Пьер-Ив 0 0
14. Артан Омюрджан 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подольски Лукас 3 0.14
2. Сэм Сидней 3 0.14
3. Сари Вейсел 3 0.14
4. Байракдар Гокдениз 3 0.14
5. Амилтон Минервино 2 0.1
6. Озмерт Хакан 2 (1) 0.1
7. Фреди Гомеш 1 0.05
8. Яхович Адис 1 0.05
9. Балчи Бюньямин 1 0.05
10. Альбайрак Эрен 1 0.05
11. Синик Догукан 1 0.05
12. Шахин Нури 0 0
13. Оргилль Девер 0 0
14. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 7 0
2. Полома Пьер-Ив 6 0
3. Йилдырым Мурат 5 0
4. Сио Жованни 5 0
5. Кандеяш Даниэл 4 0
6. Йилмаз Сефа 4 0
7. Дикмен Сонер 4 0
8. Кызылдаг Арда 4 0
9. Туре Зарго 3 0
10. Йоханссон Маттиас 1 1
11. Айте Флойд 2 0
12. Алтыпармак Гёкхан 0 1
13. Нордфельдт Кристоффер 1 0
14. Анжело Диего 1 0
15. Фурман Доминик 1 0
16. Беришбек Рахметулла 1 0
17. Оздемир Берат 1 0
18. Артан Омюрджан 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 5 1
2. Фреди Гомеш 6 0
3. Озмерт Хакан 4 1
4. Налдо Гомес 4 1
5. Сари Вейсел 4 0
6. Оргилль Девер 4 0
7. Гюлюм Эрсан 2 1
8. Шахин Нури 3 0
9. Альбайрак Эрен 3 0
10. Байракдар Гокдениз 3 0
11. Сэм Сидней 1 1
12. Акьоль Уфук 1 1
13. Кудряшов Фёдор 2 0
14. Яхович Адис 0 1
15. Подольски Лукас 1 0
16. Боффин Рууд 1 0
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 15.79% (3) 0 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Антальяспор 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор
Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Антальяспор: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи
Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига Антальяспор 3:5 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Генчлербирлиги Spor Toto Cup Генчлербирлиги 3:2 Антальяспор Spor Toto Cup Антальяспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:3 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 0:0 Заявка 21 14 3 4 47 - 23 45
2. Фенербахче Заявка 21 14 3 4 43 - 23 45
3. Галатасарай Заявка 21 13 3 5 43 - 18 42
4. Аланьяспор Заявка 21 11 4 6 38 - 21 37
5. Хатайспор Заявка 21 10 5 6 34 - 26 35
6. Газишехир Газиантеп Заявка 21 9 8 4 35 - 26 35
7. Трабзонспор 0:0 Заявка 21 9 7 5 25 - 23 34
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Антальяспор Заявка 21 7 8 6 21 - 26 29
10. Малатьяспор Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
11. Касымпаша Заявка 21 7 4 10 23 - 31 25
12. Гёзтепе Заявка 21 6 7 8 30 - 26 25
13. Ризеспор Заявка 21 6 7 8 27 - 36 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 21 6 6 9 27 - 37 24
15. Сивасспор Заявка 21 5 9 7 22 - 29 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 21 6 4 11 15 - 26 22
18. Эрзурумспор Заявка 21 5 5 11 20 - 35 20
19. Генчлербирлиги Заявка 21 5 4 12 20 - 41 19
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор Заявка 21 4 5 12 21 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 0:0 Заявка 11 8 2 1 25 - 5 26
2. Аланьяспор Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
3. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
4. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
11. Касымпаша Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Трабзонспор 0:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Бешикташ 0:0 Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 11 4 6 1 10 - 8 18
5. Хатайспор Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6. Сивасспор Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Антальяспор Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
10. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
11. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
13. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Анжело Диего уходит с поля. Беришбек Рахметулла выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Генчлербирлиги 21.7% (30)
X 37.7% (52)
Антальяспор 40.6% (56)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 1.67 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.42 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.55 4.90

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.03 7.80 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
1.66 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20 1.09 7.20 2.04 1.78 1.07 8.40 1.83 1.97 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.05 9.50 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
1.40 2.90 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.60 1.48 1.63 2.18 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор онлайн

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Прогнозы на матч Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор

Исход игры
Генчлербирлиги
21.7% (30)
Ничья
37.7% (52)
Антальяспор
40.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (47)
1:2 Антальяспор
23.9% (33)
0:1 Антальяспор
12.3% (17)
2:1 Генчлербирлиги
11.6% (16)
1:0 Генчлербирлиги
8.7% (12)
1:3 Антальяспор
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Антальяспор
1.4% (2)
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