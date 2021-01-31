Денизлиспор
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Денизли Ататюрк
Гёзтепе
19' Желтая карточкаАйтач Сакыб
23' Желтая карточкаНвободо Обинна
1:0
42' ГолНияз Реджеп
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
20
Нияз
Реджеп
77
Палули
Мурат
4
Тити
41
Эмир
Беркан
32
Цуль
Петер
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Идейе БраунНападающий
-
Главный тренер: Унал Караман
Ход матча
19'
23'
42'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|8 (1)
|0.38
|2.
|Нияз Реджеп
|3
|0.14
|3.
|Мешанович Мурис
|2
|0.1
|4.
|Сако Хади
|1
|0.05
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.05
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.05
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.05
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.05
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.05
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.05
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|6
|0.29
|2.
|Ндиайе Чериф
|5
|0.24
|3.
|Айдогду Сонер
|3
|0.14
|4.
|Трипич Златко
|3
|0.14
|5.
|Цуль Петер
|3
|0.14
|6.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.1
|7.
|Идейе Браун
|1
|0.05
|8.
|Моссоро Марсио
|1
|0.05
|9.
|Нукан Атынч
|1
|0.05
|10.
|Наполеони Стефано
|1
|0.05
|11.
|Михоевич Марко
|1
|0.05
|12.
|Каян Ялчин
|1
|0.05
|13.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
|15.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|16.
|Тити
|0
|0
|17.
|Палули Мурат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|6
|1
|2.
|Родальега Уго
|6
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|7.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|8.
|Лопеш Тьягу
|3
|0
|9.
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|10.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|11.
|Сагаль Анхело
|2
|0
|12.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|13.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|14.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|15.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|16.
|Оздемир Озер
|1
|0
|17.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каян Ялчин
|6
|0
|2.
|Нвободо Обинна
|5
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|5.
|Эмир Беркан
|3
|0
|6.
|Моссоро Марсио
|2
|0
|7.
|Тити
|2
|0
|8.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|9.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|10.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|11.
|Михоевич Марко
|2
|0
|12.
|Палули Мурат
|2
|0
|13.
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|14.
|Гассама Ламин
|1
|0
|15.
|Трипич Златко
|1
|0
|16.
|Идейе Браун
|1
|0
|17.
|Нукан Атынч
|1
|0
|18.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|19.
|Поко Андре
|1
|0
|20.
|Цуль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|42.11% (8)
|Гёзтепе
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор
Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 2:4 Денизлиспор Первая лига Турции Гёзтепе 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:2 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 2:1 Гёзтепе А Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|43 - 23
|45
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|47 - 23
|44
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|43 - 18
|42
|4.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|37 - 20
|37
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|34 - 26
|35
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|35 - 26
|35
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 29
|31
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|20 - 26
|27
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|23 - 31
|25
|12.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|21
|6
|7
|8
|29 - 25
|25
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|27 - 36
|25
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 37
|24
|15.
|Сивасспор
|0:2 Заявка
|21
|5
|9
|7
|21 - 28
|24
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|15 - 26
|22
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 35
|20
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 40
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|25 - 35
|18
|21.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|21
|4
|5
|12
|20 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|26 - 8
|26
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 14
|22
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|10.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 14
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 13
|8
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Сивасспор
|0:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 17
|11
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|13.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Антальяспор
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 13
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Денизлиспор 1:0 Гёзтепе
Исход игры
Денизлиспор
23.4% (32)
Ничья
32.1% (44)
Гёзтепе
44.5% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (57)
Меньше
57.78% (78)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:2 Гёзтепе
27.7% (38)
1:1 Ничья
27% (37)
0:1 Гёзтепе
13.1% (18)
1:0 Денизлиспор
10.2% (14)
2:1 Денизлиспор
8.8% (12)
2:0 Денизлиспор
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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