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  3. Турция
Денизлиспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
19' Желтая карточка
Айтач Сакыб
23' Желтая карточка
Нвободо Обинна
1:0
42' Гол
Нияз Реджеп
54' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
1:1
69' Гол
Михоевич Марко
2:1
79' Гол
Мешанович Мурис
90'+6
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
22
Юмлу
Мустафа
91
Фабиано
Лейсманн
23
Айтач
Сакыб
5
Акташ
Кубилай
28
Сагаль
Анхело
20
Нияз
Реджеп
8
Муравски
Радослав
11
Мешанович
Мурис
7
Родальега
Уго
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
4
Тити
3
Михоевич
Марко
41
Эмир
Беркан
5
Эзтюрк
Алпаслан
7
Акбунар
Халиль
32
Цуль
Петер
60
Нвободо
Обинна
11
Трипич
Златко
9
Ндиайе
Чериф
Денизлиспор
4-1-4-1
Гёзтепе
4-1-4-1

Ход матча

19'
Айтач Сакыб
 
23'
 
Нвободо Обинна
42'
Нияз Реджеп
(Сагаль Анхело)
1:0
46'
 
Эсити Андерсон
Эзтюрк Алпаслан
46'
 
Диабате Фуссейни
Трипич Златко
54'
Фабиано Лейсманн
 
67'
Бакалорц Марвин
Сагаль Анхело
 
69'
1:1
Михоевич Марко
(Эмир Беркан)
76'
Аяроглу Хасан
Айтач Сакыб
 
76'
Ясин Ахмед
Акташ Кубилай
 
79'
Мешанович Мурис
2:1
81'
 
Идейе Браун
Цуль Петер
89'
Дискеруд Миккел
Нияз Реджеп
 
89'
Сако Хади
Мешанович Мурис
 
89'
 
Наполеони Стефано
Нвободо Обинна

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 8 (1) 0.38
2. Нияз Реджеп 3 0.14
3. Мешанович Мурис 3 0.14
4. Сако Хади 1 0.05
5. Оздемир Озер 1 0.05
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.05
7. Суботич Невен 1 0.05
8. Дискеруд Миккел 1 0.05
9. Йылмаз Огуз 1 0.05
10. Veton Tusha 1 0.05
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 6 0.29
2. Ндиайе Чериф 5 0.24
3. Айдогду Сонер 3 0.14
4. Трипич Златко 3 0.14
5. Цуль Петер 3 0.14
6. Гильерме Маркес 2 (1) 0.1
7. Михоевич Марко 2 0.1
8. Идейе Браун 1 0.05
9. Моссоро Марсио 1 0.05
10. Нукан Атынч 1 0.05
11. Наполеони Стефано 1 0.05
12. Каян Ялчин 1 0.05
13. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.05
14. Эмир Беркан 0 0
15. Нвободо Обинна 0 0
16. Тити 0 0
17. Палули Мурат 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 6 1
2. Родальега Уго 6 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Фабиано Лейсманн 4 0
7. Мешанович Мурис 3 0
8. Юмлу Мустафа 3 0
9. Лопеш Тьягу 3 0
10. Айтач Сакыб 2 0
11. Сагаль Анхело 2 0
12. Йылмаз Огуз 2 0
13. Пантилимон Костел 1 0
14. Нияз Реджеп 1 0
15. Гёнен Дженк 1 0
16. Оздемир Озер 1 0
17. Озкал Мухаммет 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Каян Ялчин 6 0
2. Нвободо Обинна 5 0
3. Айдогду Сонер 4 0
4. Эзтюрк Алпаслан 3 0
5. Эмир Беркан 3 0
6. Моссоро Марсио 2 0
7. Тити 2 0
8. Акбунар Халиль 2 0
9. Сёнмез Кулибай 2 0
10. Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
11. Михоевич Марко 2 0
12. Палули Мурат 2 0
13. Ндиайе Чериф 2 0
14. Гассама Ламин 1 0
15. Трипич Златко 1 0
16. Идейе Браун 1 0
17. Нукан Атынч 1 0
18. Гильерме Маркес 1 0
19. Поко Андре 1 0
20. Цуль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 42.86% (9)
 Гёзтепе 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 30% (9) 10% (3)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор
Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:3 Фенербахче Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Товарищеские матчи
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 2:4 Денизлиспор Первая лига Турции Гёзтепе 0:1 Денизлиспор Первая лига Турции Денизлиспор 1:2 Гёзтепе Первая лига Турции Гёзтепе 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 2:1 Гёзтепе А Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 0:0 Заявка 21 14 3 4 47 - 23 45
2. Фенербахче Заявка 21 14 3 4 43 - 23 45
3. Галатасарай Заявка 21 13 3 5 43 - 18 42
4. Аланьяспор Заявка 21 11 4 6 38 - 21 37
5. Хатайспор Заявка 21 10 5 6 34 - 26 35
6. Газишехир Газиантеп Заявка 21 9 8 4 35 - 26 35
7. Трабзонспор 0:0 Заявка 21 9 7 5 25 - 23 34
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 21 8 7 6 33 - 29 31
9. Антальяспор Заявка 21 7 8 6 21 - 26 29
10. Малатьяспор Заявка 21 7 7 7 27 - 26 28
11. Касымпаша Заявка 21 7 4 10 23 - 31 25
12. Гёзтепе Заявка 21 6 7 8 30 - 26 25
13. Ризеспор Заявка 21 6 7 8 27 - 36 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 21 6 6 9 27 - 37 24
15. Сивасспор Заявка 21 5 9 7 22 - 29 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 21 6 4 11 15 - 26 22
18. Эрзурумспор Заявка 21 5 5 11 20 - 35 20
19. Генчлербирлиги Заявка 21 5 4 12 20 - 41 19
20. Анкарагюджю Заявка 21 5 3 13 25 - 35 18
21. Денизлиспор Заявка 21 4 5 12 21 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 0:0 Заявка 11 8 2 1 25 - 5 26
2. Аланьяспор Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
3. Фенербахче Заявка 11 7 1 3 21 - 14 22
4. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
7. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
8. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
11. Касымпаша Заявка 11 5 2 4 13 - 14 17
12. Трабзонспор 0:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
21. Эрзурумспор Заявка 11 1 5 5 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 0 4 19 - 12 21
3. Бешикташ 0:0 Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 11 4 6 1 10 - 8 18
5. Хатайспор Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6. Сивасспор Заявка 11 3 5 3 13 - 17 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Антальяспор Заявка 11 2 6 3 9 - 13 12
10. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
11. Кайсериспор Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 2 5 4 13 - 17 11
13. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
17. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
18. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 11 1 4 6 9 - 21 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Нияз Реджеп бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Нвободо Обинна получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Айтач Сакыб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Денизлиспор 23.4% (32)
X 32.1% (44)
Гёзтепе 44.5% (61)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 1.75 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.22 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.62 4.30
  5.74 1.44 5.24

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.90 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.95 1.94 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.10 5.85 1.01 9.80
4.60 1.19 3.25 1.33 1.92 1.38 2.40 1.57 2.15 1.70 1.75 2.05 1.72 2.12 1.19 4.60 1.11 6.50 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 9.80 1.01 11.00 0.00 16.00
3.21 1.36 2.23 1.69 2.67 1.50 2.20 1.71 1.71 2.19 1.46 2.79 1.53 2.57 1.31 3.52 1.46 2.78 1.32 3.47 1.11 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.14 5.80 1.10 6.80
1.37 3.05 1.04 10.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
1.19 4.68 1.51 2.57 1.21 4.35 1.55 2.48 1.39 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.20 4.40
2.95 1.37 1.73 2.04 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Денизлиспор 2:1 Гёзтепе онлайн

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Прогнозы на матч Денизлиспор 2:1 Гёзтепе

Исход игры
Денизлиспор
23.4% (32)
Ничья
32.1% (44)
Гёзтепе
44.5% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (57)
Меньше
57.78% (78)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:2 Гёзтепе
27.7% (38)
1:1 Ничья
27% (37)
0:1 Гёзтепе
13.1% (18)
1:0 Денизлиспор
10.2% (14)
2:1 Денизлиспор
8.8% (12)
2:0 Денизлиспор
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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