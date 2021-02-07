Брага
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Брага Мунисипал
Порту
5' Желтая карточкаКорона Хесус
18' Желтая карточкаУрибе Матеус
20' Желтая карточкаГалено Вандерсон
34
Раул
Силва
16
Карму
Давид
21
Орта
Рикарду
32
Сарр
Маланг
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
5'
18'
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орта Рикарду
|6 (1)
|0.33
|2.
|Медейруш Юри
|5
|0.28
|3.
|Паулинью Жуан
|3 (1)
|0.17
|4.
|Франсержио Родригес
|3
|0.17
|5.
|Каштру Андре
|2
|0.11
|6.
|Галено Вандерсон
|2
|0.11
|7.
|Виана Бруно
|2
|0.11
|8.
|Моура Франсишку
|2
|0.11
|9.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.06
|10.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.06
|11.
|Орта Андре
|1
|0.06
|12.
|Пиазон Лукас
|1
|0.06
|13.
|Раул Силва
|1
|0.06
|14.
|Секейра Нуну
|0
|0
|15.
|Руис Абель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|7 (4)
|0.39
|2.
|Тареми Мехди
|7
|0.39
|3.
|Марега Мусса
|6
|0.33
|4.
|Диас Луис
|4
|0.22
|5.
|Эванилсон
|3
|0.17
|6.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.11
|7.
|Корона Хесус
|2
|0.11
|8.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.11
|9.
|Урибе Матеус
|1
|0.06
|10.
|Занузи Зайду
|1
|0.06
|11.
|Пепе Кеплер
|1
|0.06
|12.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.06
|13.
|Мариу Жоау III
|1
|0.06
|14.
|Мартинес Антонио III
|1
|0.06
|15.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|16.
|Накацзима Шоя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Франсержио Родригес
|5
|1
|2.
|Карму Давид
|3
|2
|3.
|Секейра Нуну
|4
|0
|4.
|Галено Вандерсон
|4
|0
|5.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|6.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|7.
|Раул Силва
|1
|1
|8.
|Медейруш Юри
|2
|0
|9.
|Новаиш Жоау
|2
|0
|10.
|Виана Бруно
|2
|0
|11.
|Каштру Андре
|1
|0
|12.
|Орта Рикарду
|1
|0
|13.
|Матеус Лима
|1
|0
|14.
|Орта Андре
|1
|0
|15.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|16.
|Тормена Витор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|4
|1
|2.
|Корона Хесус
|5
|0
|3.
|Занузи Зайду
|2
|1
|4.
|Пепе Кеплер
|3
|0
|5.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|3
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|8.
|Марчесин Агустин
|2
|0
|9.
|Марега Мусса
|2
|0
|10.
|Тареми Мехди
|0
|1
|11.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|12.
|Груйич Марко
|1
|0
|13.
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|14.
|Ромариу
|1
|0
|15.
|Эванилсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брага
|10% (3)
|30% (9)
|16.67% (5)
|3.33% (1)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|Порту
|7.69% (3)
|10.26% (4)
|33.33% (13)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
Предыдущие игры
Брага Последние 20 матчей: +15 =1 -4Брага 2:1 Портимоненсе Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте
Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага АЕК 2:4 Брага Брага 1:0 Фаренсе Брага 3:3 Лестер Трофенсе 1:2 Брага
Порту Последние 20 матчей: +16 =3 -1Белененсеш 0:0 Порту Порту 2:0 Риу Аве Жил Висенте 0:2 Порту Фаренсе 0:1 Порту
Спортинг Л 2:1 Порту Порту 1:1 Бенфика Насьонал Мадейра 2:4 Порту Фамаликан 1:4 Порту Порту 3:0 Морейренсе Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту
Последние игры между собой
Брага: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Порту: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Брага 1:1 Порту Кубок Брага 2:3 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Брага Кубок Порту 1:0 Брага Примейра-лига Порту 3:1 Брага Примейра-лига Брага 0:1 Порту Примейра-лига Брага 1:1 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Брага Примейра-лига Порту 2:2 Брага Кубок Брага 3:1 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Брага Примейра-лига Брага 0:1 Порту Примейра-лига Брага 1:1 Порту League Cup 2nd stage Порту 2:1 Брага Примейра-лига Брага 1:3 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Брага Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|36 - 9
|45
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|39 - 17
|40
|3.
|Брага
|0:0 Заявка
|18
|12
|1
|5
|30 - 16
|37
|4.
|Бенфика
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|26 - 14
|34
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|20 - 13
|30
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|9.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Маритиму
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|16 - 24
|17
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 14
|16
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|11 - 20
|16
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 23
|15
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|17 - 30
|14
|17.
|Боавишта
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|17 - 29
|14
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 9
|22
|2.
|Брага
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|12 - 4
|22
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|4.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|6.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|18.
|Боавишта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 4
|25
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|3.
|Порту
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 8
|18
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 12
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|6.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|9.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 12
|7
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|1 - 6
|6
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 16
|4
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 19
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брага 0:0 Порту
Исход игры
Брага
10.6% (15)
Ничья
27.5% (39)
Порту
62% (88)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (82)
Меньше
41.01% (57)
Обе команды забьют
Да
85.61% (119)
Нет
14.39% (20)
Популярный счёт
1:2 Порту
44.4% (63)
1:1 Ничья
26.1% (37)
0:1 Порту
9.2% (13)
2:1 Брага
7% (10)
0:2 Порту
3.5% (5)
1:3 Порту
2.1% (3)
3:2 Брага
1.4% (2)
1:0 Брага
1.4% (2)
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