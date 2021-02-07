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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Валенсия
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
12
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
2
Морсильо
Хон
9
Уильямс
Иньяки
16
Сансет
Ойян
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
21
Вальехо
Ману
Атлетик Б
4-4-2
Валенсия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 4 (1) 0.2
2. Муньяин Икер 4 0.2
3. Беренгер Алекс 3 0.15
4. Гарсия Рауль 3 (1) 0.15
5. Капа Андер 2 0.1
6. Вильялибре Асьер 2 0.1
7. Лопес Унаи 2 0.1
8. Де Маркос Оскар 1 0.05
9. Йерай Альварес 1 0.05
10. Нуньес Унай 1 0.05
11. Сансет Ойян 1 0.05
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.05
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.29
2. Макси Гомес 5 0.24
3. Вальехо Ману 4 0.19
4. Васс Даниэль 2 0.1
5. Гамейро Кевин 1 0.05
6. Габриэль Паулиста 1 0.05
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
8. Лато Тони 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Рачич Урош 1 0.05
11. Муса Юнус 1 0.05
12. Гильямон Уго 1 0.05
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 6 1
2. Иньиго Мартинес 6 0
3. Йерай Альварес 6 0
4. Капа Андер 4 0
5. Гарсия Дани 4 0
6. Лопес Унаи 4 0
7. Весга Микель 4 0
8. Нуньес Унай 4 0
9. Юри Берчиче 3 0
10. Венседор Унай 3 0
11. Кодро Кенан 2 0
12. Беренгер Алекс 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 12% (3) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 40% (10)
 Валенсия 8% (2) 16% (4) 20% (5) 8% (2) 24% (6) 24% (6)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе
УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна
Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Валенсия 2:2 Атлетик Б Ла Лига Валенсия 0:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
4. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад 4:1 Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис 1:4 Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Реал Сосьедад 4:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис 1:4 Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад 4:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис 1:4 Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Атлетик Б 63.1% (89)
    X 27% (38)
    Валенсия 9.9% (14)
    -1
    матч окончится ничьей
    "Валенсии" уже некуда падать. Уже вполне себе реальность, что "летучие мыши" остались без еврокубков... Ещё
    Иван Кершнер #
    Все прогнозы
    1.5 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Валенсия
    2.40
    3.45
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.26 3.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.45 3.70
      2.21 3.36 3.67

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.05 6.25 1.09 3.02 1.36 2.32 1.61 1.74 2.21 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.45 1.05 7.00
    9.40 1.04 6.80 1.11 3.10 1.37 2.35 1.62 1.96 1.96 1.73 2.17 1.36 3.15 1.25 4.20 1.10 7.10 1.07 7.40 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.15 1.40 2.76 1.50 2.35 1.65 1.94 1.96 1.71 2.24 1.53 2.65 1.25 4.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.59 1.50 1.70 2.15 1.36 3.12 1.10 6.95 1.07 8.50
    1.67 2.21 1.35 3.30 1.10 7.80
    2.73 1.51 2.23 1.72 1.73 2.24 1.47 2.87 1.34 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
    2.30 1.58 1.59 2.26 1.22 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Атлетик Б - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    62.9% (88)
    Ничья
    27.1% (38)
    Валенсия
    10% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.85% (82)
    Меньше
    40.15% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    82.48% (113)
    Нет
    17.52% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    49.3% (69)
    1:1 Ничья
    22.9% (32)
    1:0 Атлетик Б
    11.4% (16)
    1:2 Валенсия
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:1 Валенсия
    2.1% (3)
    0:2 Валенсия
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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