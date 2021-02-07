Реал Сосьедад
4:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Кадис
1:0
26' ПенальтиОярсабаль Микель
32' Undefined phrase: football_event_Субельдия Игор
2:0
34' ГолОярсабаль Микель
38' Желтая карточкаИскьердо Хайро
45' Undefined phrase: football_event_Мауро Маркос
45' Красная карточкаМауро Маркос
3:0
54' ГолИсак Александр
4:0
59' ГолИсак Александр
4:1
65' ГолИскьердо Хайро
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
1:0
32'
34'
38'
45'
45'
54'
3:0
59'
4:0
65'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.45
|2.
|Исак Александр
|8
|0.36
|3.
|Порту Кристиан
|5
|0.23
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.14
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.09
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.09
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.09
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.05
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.05
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.05
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|6
|0.27
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.14
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.09
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.09
|5.
|Переа Альберто
|1
|0.05
|6.
|Алекс Фернандес
|1
|0.05
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.05
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.05
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.05
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.05
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Муньос Айхен
|5
|0
|3.
|Сильва Давид
|4
|0
|4.
|Мерино Микель
|4
|0
|5.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|6.
|Барренечеа Андер
|4
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Гевара Андер
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|12.
|Гуриди Хон
|2
|0
|13.
|Модибо Саньян
|2
|0
|14.
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|15.
|Янузай Аднан
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|17.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|5
|0
|2.
|Хименес Фали
|5
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Мауро Маркос
|2
|1
|6.
|Искьердо Хайро
|3
|0
|7.
|Акапо Карлос
|1
|1
|8.
|Алькала Педро
|2
|0
|9.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|10.
|Малбашич Филип
|2
|0
|11.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|12.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|13.
|Алехо Иван
|2
|0
|14.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|15.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|16.
|Мари Хосе
|1
|0
|17.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|18.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|Кадис
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =9 -6Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар
Кадис Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис
Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 19
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|4.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|4:1 Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|13.
|Кадис
|1:4 Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|18.
|Осасуна
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 30
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|4:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|15.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|16.
|Кадис
|1:4 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|4:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|1:4 Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Исход игры
Реал Сосьедад
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.43% (58)
Меньше
58.57% (82)
Обе команды забьют
Да
41.43% (58)
Нет
58.57% (82)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
31.7% (45)
2:1 Реал Сосьедад
31% (44)
1:0 Реал Сосьедад
23.9% (34)
3:1 Реал Сосьедад
5.6% (8)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!