  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Реал Сосьедад
4:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Кадис
0'
1:0
26' Пенальти
Оярсабаль Микель
32' Undefined phrase: football_event_
Субельдия Игор
2:0
34' Гол
Оярсабаль Микель
38' Желтая карточка
Искьердо Хайро
45' Undefined phrase: football_event_
Мауро Маркос
45' Красная карточка
Мауро Маркос
3:0
54' Гол
Исак Александр
4:0
59' Гол
Исак Александр
4:1
65' Гол
Искьердо Хайро
79'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
6
Ариц
Элустондо
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
4
Ильяраменди
Асьер
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
25
Искьердо
Хайро
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
Реал Сосьедад
4-3-3
Кадис
4-4-2

Ход матча

17'
 
Гарридо Хон
Йонссон Йенс
26'
Оярсабаль Микель
1:0
32'
Субельдия Игор
 
34'
Оярсабаль Микель
(Мерино Микель)
2:0
38'
 
Искьердо Хайро
45'
 
Мауро Маркос
45'
 
Мауро Маркос
46'
 
Алькала Педро
Карселен Исаак
46'
 
Собрино Рубен
Лосано Энтони
54'
Исак Александр
(Янузай Аднан)
3:0
59'
Исак Александр
4:0
61'
 
Шапоньич Иван
Негредо Альваро
61'
 
Альфонсо Луис
Кала Хуан
63'
Меркеланс Мартин
Янузай Аднан
 
63'
Сильва Давид
Ильяраменди Асьер
 
65'
4:1
Искьердо Хайро
(Переа Альберто)
74'
Фернандес Карлос
Исак Александр
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.45
2. Исак Александр 8 0.36
3. Порту Кристиан 5 0.23
4. Виллиан Жозе 3 0.14
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.09
6. Барренечеа Андер 2 0.09
7. Лопес Роберто III 2 0.09
8. Мерино Микель 1 0.05
9. Сильва Давид 1 0.05
10. Монреаль Начо 1 0.05
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.27
2. Лосано Энтони 3 0.14
3. Хименес Альваро 2 0.09
4. Санчес Сальвадор 2 0.09
5. Переа Альберто 1 0.05
6. Алекс Фернандес 1 0.05
7. Кала Хуан 1 0.05
8. Помбо Хорхе 1 0.05
9. Искьердо Хайро 1 0.05
10. Алехо Иван 1 0.05
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Сильва Давид 4 0
4. Мерино Микель 4 0
5. Ариц Элустондо 4 0
6. Барренечеа Андер 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Сальдуа Хосеба 2 0
12. Гуриди Хон 2 0
13. Модибо Саньян 2 0
14. Ильяраменди Асьер 1 0
15. Янузай Аднан 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Оярсабаль Микель 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 5 0
2. Хименес Фали 5 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Искьердо Хайро 3 0
7. Акапо Карлос 1 1
8. Алькала Педро 2 0
9. Йонссон Йенс 2 0
10. Малбашич Филип 2 0
11. Альфонсо Луис 2 0
12. Санчес Сальвадор 2 0
13. Алехо Иван 2 0
14. Алекс Фернандес 1 0
15. Аугусто Фернандес 1 0
16. Мари Хосе 1 0
17. Помбо Хорхе 1 0
18. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 6.45% (2) 22.58% (7) 12.9% (4) 22.58% (7) 12.9% (4) 22.58% (7)
 Кадис 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 16.67% (3) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар
Кадис Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис
Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Кадис 1:3 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 4:1 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Реал Сосьедад Сегунда
Реал Сосьедад 0:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
4. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад 4:1 Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис 1:4 Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
17. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
18. Осасуна Заявка 21 4 7 10 19 - 30 19
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Реал Сосьедад 4:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
15. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
16. Кадис 1:4 Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад 4:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис 1:4 Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Реал Сосьедад 96.5% (137)
X 3.5% (5)
Кадис 0% (0)
+1
выиграет Реал Сосьедад
"Кадис" наделал много шуму в кубковых матчах, а вот в чемпионате идёт пока не особо гладко в то время... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.52 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Кадис
1.42
9.50
9.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.30 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.55 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 9.50 29.00
  1.38 4.27 10.73

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
7.90 1.04 6.85 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.36 3.15 1.24 3.88 1.10 6.00 1.05 7.30 1.00 11.00
7.77 1.08 5.80 1.13 5.10 1.16 3.70 1.27 2.08 1.93 4.90 1.17 3.60 1.28 3.50 1.30 2.40 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00
2.67 1.51 2.32 1.65 1.99 1.89 1.71 2.22 1.55 2.55 1.60 2.47 4.00 1.25 2.57 1.53 2.06 1.81 1.77 2.10 1.48 2.72 3.12 1.37 2.57 1.52 2.00 1.84 1.60 2.37 2.04 1.81 1.67 2.24 1.29 3.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.12 6.95 1.07 8.30
2.08 1.72 1.37 3.05 1.42 4.44 1.05 9.50 1.03 12.00
1.98 1.91 1.62 2.38 1.27 3.94 1.51 2.70 1.38 3.30 1.29 3.74 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.34 1.60 1.55 2.45 1.20 4.60 1.15 5.55
3.70 1.27 2.31 1.60 1.50 2.27 1.19 3.71 1.15 4.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Где смотреть матч Реал Сосьедад 4:1 Кадис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Реал Сосьедад 4:1 Кадис

Исход игры
Реал Сосьедад
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.43% (58)
Меньше
58.57% (82)
Обе команды забьют
Да
41.43% (58)
Нет
58.57% (82)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
31.7% (45)
2:1 Реал Сосьедад
31% (44)
1:0 Реал Сосьедад
23.9% (34)
3:1 Реал Сосьедад
5.6% (8)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 