  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
 
Позже

Стадион:
Барселона
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
7
Хуанми
Мигель
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
12
Пуч
Рикард
5
Бускетс
Серхио
11
Дембеле
Усман
8
Пьянич
Миралем
7
Гризманн
Антуан
9
Брайтвайт Мартин
Бетис
4-2-3-1
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.33
2. Тельо Кристиан 4 0.19
3. Манди Аисса 3 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.14
5. Карвалью Вилльям 2 0.1
6. Иглесиас Борха 2 0.1
7. Фекир Набиль 1 (1) 0.05
8. Хоакин Санчес 1 0.05
9. Руибаль Айтор 1 0.05
10. Миранда Хуан 1 0.05
11. Гидо Родригес 1 0.05
12. Морон Лоренцо 1 0.05
13. Морено Алекс 0 0
14. Эмерсон Жуниор 0 0
15. Лаинес Диего 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 12 (2) 0.6
2. Гризманн Антуан 6 0.3
3. Фати Ансу 4 0.2
4. Де Йонг Френки 3 0.15
5. Коутиньо Филиппе 2 0.1
6. Гонсалес Педро 2 0.1
7. Дембеле Усман 2 0.1
8. Брайтвайт Мартин 2 0.1
9. Альба Жорди 1 0.05
10. Роберто Серхи 1 0.05
11. Ленгле Клеман 1 0.05
12. Пуч Рикард 1 0.05
13. Араухо Рональд 1 0.05
14. Тринкан Франсишку 0 0
15. Дест Серджино 0 0
16. Фирпо Жуниор 0 0
17. Мингеса Оскар 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 6 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Фекир Набиль 4 0
6. Бартра Марк 3 0
7. Виктор Руис 3 0
8. Каналес Серхио 2 0
9. Роблес Жоэль 2 0
10. Морено Алекс 2 0
11. Санабрия Антонио 2 0
12. Иглесиас Борха 2 0
13. Миранда Хуан 2 0
14. Монтойя Мартин 0 1
15. Сидней 1 0
16. Карвалью Вилльям 1 0
17. Лаинес Диего 1 0
18. Морон Лоренцо 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 5 0
4. Месси Лионель 3 0
5. Де Йонг Френки 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Аленья Карлес 1 0
13. Тринкан Франсишку 1 0
14. Дест Серджино 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 37.04% (10)
 Барселона 15.79% (6) 15.79% (6) 26.32% (10) 7.89% (3) 21.05% (8) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона
Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Барселона 5:2 Бетис Ла Лига Бетис 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 5:2 Бетис Ла Лига Бетис 1:4 Барселона Примера
Барселона 3:4 Бетис Примера Бетис 0:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Барселона Примера Барселона 6:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Барселона Примера Барселона 4:0 Бетис Примера Барселона 3:1 Бетис Примера Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Барселона Примера Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 3:1 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Барселона Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
4. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
11. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
12. Хетафе Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
17. Эйбар Заявка 22 4 8 10 18 - 25 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
7. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Бетис" - "Барселона", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 февраля 2021, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Бетис 2% (3)
X 0.7% (1)
Барселона 97.3% (143)
+1
выиграет Барселона
У "Барселоны" давно наметилась стабильная серия без особых спадов. Каталонцы понимают, что уже даже... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Барселона
5.95
5.35
1.69
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 5.00 1.55
Бонус: 10 000 ₽ 5.60 4.80 1.59
Бонус: 5 000 ₽ 5.95 5.35 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 5.10 1.61
  5.55 4.50 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.40 1.15 4.75 1.17 2.60 1.50 2.07 1.77 1.66 2.23 1.55 2.47 1.27 3.75 1.11 6.80
6.30 1.08 5.50 1.12 3.04 1.36 2.50 1.53 1.98 2.01 1.53 2.50 1.37 2.99 1.17 4.50 1.13 5.00 1.03 8.30
14.00 1.01 5.10 1.14 4.40 1.21 2.55 1.51 2.06 1.82 1.81 2.06 1.66 2.31 1.77 2.12 1.35 3.20 1.40 3.85 1.11 6.10 1.09 6.70 1.06 8.10 1.05 12.00 1.01 14.00
5.85 1.16 2.59 1.55 2.31 1.68 2.03 1.88 1.78 2.14 1.63 2.40 1.53 2.65 1.55 2.59 1.25 4.28 1.10 8.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.48 1.64 2.17 1.17 4.60
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
2.55 1.51 1.64 2.25 1.33 3.25
3.24 1.39 2.59 1.55 1.94 1.96 1.65 2.35 1.45 2.93 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.10 1.68 1.56 2.34 1.33 3.10
5.90 1.13 4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85
2.07 1.71 1.55 2.37 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.28
1.60 2.35
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.70 1.29
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.39 1.53
Где смотреть матч Бетис - Барселона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Бетис - Барселона

Исход игры
Бетис
2.1% (3)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
97.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
77.46% (110)
Меньше
22.54% (32)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:2 Барселона
46.9% (68)
1:3 Барселона
20.7% (30)
0:2 Барселона
17.2% (25)
0:1 Барселона
4.1% (6)
0:3 Барселона
2.8% (4)
2:1 Бетис
2.1% (3)
2:3 Барселона
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 