Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Барселона
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тенас АрнауВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.33
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.19
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.14
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.14
|5.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.1
|6.
|Иглесиас Борха
|2
|0.1
|7.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.05
|8.
|Хоакин Санчес
|1
|0.05
|9.
|Руибаль Айтор
|1
|0.05
|10.
|Миранда Хуан
|1
|0.05
|11.
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|12.
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|15.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|12 (2)
|0.6
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.3
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.2
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.15
|5.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.1
|6.
|Гонсалес Педро
|2
|0.1
|7.
|Дембеле Усман
|2
|0.1
|8.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|9.
|Альба Жорди
|1
|0.05
|10.
|Роберто Серхи
|1
|0.05
|11.
|Ленгле Клеман
|1
|0.05
|12.
|Пуч Рикард
|1
|0.05
|13.
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|14.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|15.
|Дест Серджино
|0
|0
|16.
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|17.
|Мингеса Оскар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|6
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Фекир Набиль
|4
|0
|6.
|Бартра Марк
|3
|0
|7.
|Виктор Руис
|3
|0
|8.
|Каналес Серхио
|2
|0
|9.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|10.
|Морено Алекс
|2
|0
|11.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|12.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|13.
|Миранда Хуан
|2
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|15.
|Сидней
|1
|0
|16.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|17.
|Лаинес Диего
|1
|0
|18.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|5
|0
|4.
|Месси Лионель
|3
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|3
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|9.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|10.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0
|12.
|Аленья Карлес
|1
|0
|13.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|14.
|Дест Серджино
|1
|0
|15.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|16.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
|Барселона
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона
Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Барселона 3:4 Бетис Примера Бетис 0:5 Барселона Примера Барселона 2:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Барселона Примера Барселона 6:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Барселона Примера Барселона 4:0 Бетис Примера Барселона 3:1 Бетис Примера Бетис 1:4 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Барселона Примера Бетис 2:2 Барселона Примера Барселона 4:2 Бетис Примера Бетис 3:1 Барселона Кубок Короля Барселона 5:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Барселона Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 19
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|4.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|11.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис - Барселона
Исход игры
Бетис
2.1% (3)
Ничья
0.7% (1)
Барселона
97.2% (141)
Тотал 2.5
Больше
77.46% (110)
Меньше
22.54% (32)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:2 Барселона
46.9% (68)
1:3 Барселона
20.7% (30)
0:2 Барселона
17.2% (25)
0:1 Барселона
4.1% (6)
0:3 Барселона
2.8% (4)
2:1 Бетис
2.1% (3)
2:3 Барселона
1.4% (2)
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