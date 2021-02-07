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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Эйбар
0'
1:0
19' Гол
Кальери Хонатан
31'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
11
Барха
Энрике
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
17
Будимир
Анте
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
12
Муто
Йосинори
18
Ресио
Хосе
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
Осасуна
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

19'
Кальери Хонатан
(Санчес Мануэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальери Хонатан 4 0.18
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.18
3. Будимир Анте 4 0.18
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.14
5. Ронкалья Факундо 1 0.05
6. Адриан Лопес 1 0.05
7. Брашанац Дарко 1 0.05
8. Гарсия Давид III 1 0.05
9. Монкайола Хон 1 0.05
10. Ойер Санхурхо 0 0
11. Барха Энрике 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.23
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.14
3. Хиль Бриан 3 0.14
4. Педро Леон 1 0.05
5. Кевин Родригес 1 0.05
6. Муто Йосинори 1 0.05
7. Инуи Такаси 1 0.05
8. Энрич Серхи 1 0.05
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.05
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Гарсия Давид III 5 0
3. Видаль Начо 5 0
4. Перес Иньиго 3 1
5. Эрнандес Аридане 3 1
6. Монкайола Хон 3 1
7. Ронкалья Факундо 2 1
8. Кальери Хонатан 3 0
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Корреа Робер 2 0
9. Хиль Бриан 2 0
10. Педро Леон 1 0
11. Паулу Оливейра 1 0
12. Бигас Педро 1 0
13. Кевин Родригес 1 0
14. Техеро Альваро 1 0
15. Луиш Рафаэл 1 0
16. Посо Алехандро 1 0
17. Атьенса Мигель 1 0
18. Арьета Унаи 1 0
19. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 0 21.05% (4) 26.32% (5)
 Эйбар 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 47.06% (8) 5.88% (1) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна
Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар
Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар 0:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Эйбар Ла Лига
Осасуна 0:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 2:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:3 Эйбар Кубок Короля Осасуна 4:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Реал Мадрид Заявка 21 13 4 4 37 - 19 43
3. Севилья Заявка 21 13 3 5 31 - 16 42
4. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
5. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
6. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 36 - 20 35
7. Бетис Заявка 21 9 3 9 27 - 34 30
8. Гранада Заявка 22 8 6 8 26 - 36 30
9. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
10. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
11. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
12. Хетафе Заявка 21 6 6 9 17 - 26 24
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Валенсия Заявка 22 5 9 8 28 - 30 24
15. Алавес Заявка 22 5 7 10 19 - 29 22
16. Осасуна 1:0 Заявка 22 5 7 10 20 - 30 22
17. Эйбар 0:1 Заявка 22 4 8 10 17 - 24 20
18. Вальядолид Заявка 22 4 8 10 21 - 33 20
19. Эльче Заявка 20 3 9 8 18 - 28 18
20. Уэска Заявка 22 2 10 10 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Севилья Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
4. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
7. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 13 - 12 17
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
12. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
13. Осасуна 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар 0:1 Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар 0:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
10. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
11. Валенсия Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
13. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Хетафе Заявка 10 2 3 5 8 - 18 9
16. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
17. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна 1:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Осасуна 46.3% (68)
X 45.6% (67)
Эйбар 8.2% (12)
-2
выиграет Эйбар
У хозяев поля вылетело довольно много игроков основного состава, а вот у "Эйбара" с этим наметился... Ещё
Иван Кершнер #
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Эйбар
2.80
4.20
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.05 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 2.99 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.20 8.50
  2.57 2.95 3.14

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.11 2.65 1.48 1.96 1.85 1.53 2.50 1.19 4.80 1.05 9.80
6.15 1.08 4.80 1.14 2.54 1.49 1.86 1.94 1.56 2.59 1.28 3.68 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40
7.30 1.10 5.55 1.16 4.60 1.19 2.23 1.70 3.25 1.33 1.80 2.20 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.06 9.29 0.00 17.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.39 1.12 2.51 1.56 2.17 1.74 1.83 2.05 1.60 2.42 1.47 2.79 1.46 2.92 1.18 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.34 1.56 1.55 2.36 1.27 3.50 1.05 8.60
2.31 1.61 1.57 2.48 1.32 3.38 1.07 8.70 1.05 9.60
2.35 1.58 1.57 2.52 1.57 2.40 1.11 6.50 1.06 8.80
2.23 1.70 1.83 2.05 1.42 2.97 1.29 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.08 1.70 1.47 2.55 1.11 6.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.40
3.00 1.38 1.97 1.82 1.49 2.75 1.12 4.94 1.08 6.37

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.73
1.72 2.08
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.44 1.20
Где смотреть матч Осасуна 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Эйбар

Исход игры
Осасуна
46.3% (68)
Ничья
45.6% (67)
Эйбар
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.86% (43)
Меньше
70.14% (101)
Обе команды забьют
Да
66.67% (96)
Нет
33.33% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (54)
1:0 Осасуна
20.4% (30)
2:1 Осасуна
19.7% (29)
0:0 Ничья
4.8% (7)
1:2 Эйбар
4.8% (7)
2:0 Осасуна
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
0:1 Эйбар
2.7% (4)
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