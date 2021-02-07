1:0
18' ГолКальери Хонатан
1:1
44' ГолКике Гарсия
2:1
86' ГолБудимир Анте
11
Барха
Энрике
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
11
Луиш
Рафаэл
18
Ресио
Хосе
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
44'
1:1
74'
86'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|5
|0.23
|2.
|Кальери Хонатан
|4
|0.18
|3.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.18
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.14
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.05
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.05
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.05
|9.
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|10.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|6
|0.27
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.14
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.14
|4.
|Педро Леон
|1
|0.05
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.05
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.05
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.05
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.05
|9.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.05
|10.
|Папа Диоп
|0
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|3.
|Видаль Начо
|5
|0
|4.
|Перес Иньиго
|3
|1
|5.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|6.
|Монкайола Хон
|3
|1
|7.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|8.
|Кальери Хонатан
|3
|0
|9.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|10.
|Будимир Анте
|2
|0
|11.
|Торро Лукас
|2
|0
|12.
|Эррера Серхио
|2
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|14.
|Круз Хуан
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|6
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Корреа Робер
|2
|0
|9.
|Хиль Бриан
|2
|0
|10.
|Педро Леон
|1
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|12.
|Бигас Педро
|1
|0
|13.
|Кевин Родригес
|1
|0
|14.
|Техеро Альваро
|1
|0
|15.
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|16.
|Посо Алехандро
|1
|0
|17.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|18.
|Арьета Унаи
|1
|0
|19.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|0
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|Эйбар
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна
Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар
Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Осасуна 0:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 2:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:3 Эйбар Кубок Короля Осасуна 4:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|37 - 19
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|31 - 16
|42
|4.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|36 - 20
|35
|7.
|Бетис
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 34
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|26 - 36
|30
|9.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|11.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|12.
|Хетафе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|28 - 30
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|19 - 29
|22
|16.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 25
|20
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 33
|20
|19.
|Эльче
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|18 - 28
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|4.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|12.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Эйбар
Исход игры
Осасуна
46.3% (68)
Ничья
45.6% (67)
Эйбар
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.86% (43)
Меньше
70.14% (101)
Обе команды забьют
Да
66.67% (96)
Нет
33.33% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (54)
1:0 Осасуна
20.4% (30)
2:1 Осасуна
19.7% (29)
1:2 Эйбар
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:0 Осасуна
4.1% (6)
0:1 Эйбар
2.7% (4)
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